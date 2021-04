Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"14-20 fok lehet ma, egy kevés esőre is lehet számítani, estétől lehet rosszabb az idő.","shortLead":"14-20 fok lehet ma, egy kevés esőre is lehet számítani, estétől lehet rosszabb az idő.","id":"20210428_idojaras_omsz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a49b2a1d-b8f4-4997-8200-689fcfe72727","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_idojaras_omsz","timestamp":"2021. április. 28. 05:36","title":"Egy ideig ez lehet az utolsó viharok nélküli nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A koronavírus-járvány elleni sikerekről, a gazdaság helyrehozását célzó foglalkoztatási tervről, a gazdagok adóemeléséről, a bevándorlásról is beszélt Joe Biden amerikai elnök első országértékelő beszédében. A több mint egy órás beszédben szót ejtett George Floydról, üzent Vlagyimir Putyin orosz elnöknek és az autokratáknak is.\r

\r

","shortLead":"A koronavírus-járvány elleni sikerekről, a gazdaság helyrehozását célzó foglalkoztatási tervről, a gazdagok...","id":"20210429_usa_joe_biden_state_of_the_union_orszagertekelo_beszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2aad9e0b-a500-4f70-8157-9604043f2d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ea91844-9b6f-44a3-829e-bc48393d3071","keywords":null,"link":"/vilag/20210429_usa_joe_biden_state_of_the_union_orszagertekelo_beszed","timestamp":"2021. április. 29. 07:35","title":"Biden: Amerika fogja megnyerni a jövőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Erre utal egy friss kormányrendelet.



","shortLead":"Erre utal egy friss kormányrendelet.



","id":"20210429_koronavirus_egyetemek_felev_tanev_meghosszabbitasa_kormanyrendelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0320ba16-1db7-4708-8e19-fa851f7fb32c","keywords":null,"link":"/itthon/20210429_koronavirus_egyetemek_felev_tanev_meghosszabbitasa_kormanyrendelet","timestamp":"2021. április. 29. 08:10","title":"Tovább tarthat az oktatás az egyetemeken ebben a félévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"256cd5ce-5881-49f4-be2f-2f465ecaad71","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megérkeztek Magyarországra a teljesen új fejlesztésű Enyaq szabadidő-autó első példányai, melyek közül mi egy nagy akkumulátoros, 204 lóerős példányt fogtunk vallatóra. ","shortLead":"Megérkeztek Magyarországra a teljesen új fejlesztésű Enyaq szabadidő-autó első példányai, melyek közül mi egy nagy...","id":"20210428_vissza_a_farmotorhoz_kiprobaltuk_a_skoda_enyaq_villanyautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=256cd5ce-5881-49f4-be2f-2f465ecaad71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1aadfa57-28f4-40c4-8e29-95444b795324","keywords":null,"link":"/cegauto/20210428_vissza_a_farmotorhoz_kiprobaltuk_a_skoda_enyaq_villanyautot","timestamp":"2021. április. 28. 06:41","title":"Vissza a cseh farmotorhoz: kipróbáltuk a Skoda Enyaq villanyautót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Tanju Bilgic, a külügyi tárca szóvivője azt közölte, hogy az eset az európai uniós diplomáciai protokoll összehangolatlanságának és hanyagságának következménye.","shortLead":"Tanju Bilgic, a külügyi tárca szóvivője azt közölte, hogy az eset az európai uniós diplomáciai protokoll...","id":"20210428_Von_der_Leyen_kanape_torokorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c1ba0e0-498f-4b9c-ab87-b1ff3a6cf3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80f68341-db6f-449a-a509-2530062bf528","keywords":null,"link":"/vilag/20210428_Von_der_Leyen_kanape_torokorszag","timestamp":"2021. április. 28. 20:41","title":"A törökök szerint nem azért kanapéztatták Von der Leyent, mert nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe4b8de-0d2e-43cf-a0e7-ded9a0cdb0d5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"Ha statisztikákat közlünk, az a baj, ha nem közlünk statisztikákat, akkor az a baj\" – ez pedig Deutsch Tamás véleménye.","shortLead":"\"Ha statisztikákat közlünk, az a baj, ha nem közlünk statisztikákat, akkor az a baj\" – ez pedig Deutsch Tamás véleménye.","id":"20210428_Palkovics_Laszlo_szakertok_kormany_tablazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe4b8de-0d2e-43cf-a0e7-ded9a0cdb0d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1672dc9e-59fb-4730-a624-7037dcd9b739","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Palkovics_Laszlo_szakertok_kormany_tablazat","timestamp":"2021. április. 28. 15:55","title":"Palkovics: A szakértőknek értelmezniük kellene a kormány táblázatát, nem pedig riogatniuk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NEO-01 nevű űreszközt kétféle feladatra vetik be: égitesteket figyel, miközben űrszemetet gyűjt.","shortLead":"A NEO-01 nevű űreszközt kétféle feladatra vetik be: égitesteket figyel, miközben űrszemetet gyűjt.","id":"20210427_kina_halo_robot_urszemet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be0ba82c-2d26-4155-99fa-da28da61ad3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe28c3c1-17c8-47f1-8be9-0b6d2756c57f","keywords":null,"link":"/tudomany/20210427_kina_halo_robot_urszemet","timestamp":"2021. április. 27. 18:07","title":"Kína felküldött egy robotot az űrbe, nagyon fontos munka vár rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vendéglátóhelyek május 19-ig még biztosan zárva tartanak, és fodrászhoz is csak negatív gyorsteszttel lehet menni.","shortLead":"A vendéglátóhelyek május 19-ig még biztosan zárva tartanak, és fodrászhoz is csak negatív gyorsteszttel lehet menni.","id":"20210427_becs_koronavirus_nyitas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bf0dd3c-b28a-4b78-a143-702f787734a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b40cb255-f248-4ca5-a681-dfc2825c456b","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_becs_koronavirus_nyitas","timestamp":"2021. április. 27. 16:14","title":"Nyithatnak az üzletek Bécsben, feloldják a teljes zárlatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]