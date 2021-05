Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délelőtt néhol még lehet egy kis eső, utána csak a szél okozhat némi kellemetlenséget.","shortLead":"Délelőtt néhol még lehet egy kis eső, utána csak a szél okozhat némi kellemetlenséget.","id":"20210503_idojaras_omsz_elorejelzes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f05269b8-e3af-4977-b60b-137678b1be33","keywords":null,"link":"/itthon/20210503_idojaras_omsz_elorejelzes","timestamp":"2021. május. 03. 05:17","title":"Egyre több napsütéssel, széllel, 14-19 fokkal kezdődik a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc4bcee5-5e7e-45f9-b476-aadf17ec46e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az asszony szerint nem követett el bűncselekményt, legfeljebb felelőtlen volt.","shortLead":"Az asszony szerint nem követett el bűncselekményt, legfeljebb felelőtlen volt.","id":"20210501_Azsiabol_gyogyszer_koronavirus_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fc4bcee5-5e7e-45f9-b476-aadf17ec46e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eeefdeb-1ee3-41a4-9805-924f0d7a0755","keywords":null,"link":"/itthon/20210501_Azsiabol_gyogyszer_koronavirus_rendorseg","timestamp":"2021. május. 01. 15:35","title":"Tilos és veszélyes, mégis Dél-Ázsiából rendelt gyógyszert a koronavírus ellen egy piliscsabai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13ec5323-aea5-4a4c-a6dc-678831b8cbca","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Netflix négyrészes dokumentumfilmje igyekszik rekonstruálni a világ egyik legérthetetlenebb műkincsrablását.","shortLead":"A Netflix négyrészes dokumentumfilmje igyekszik rekonstruálni a világ egyik legérthetetlenebb műkincsrablását.","id":"202117_film__vakvaganyok_a_vilag_legnagyobb_mukincsrablasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=13ec5323-aea5-4a4c-a6dc-678831b8cbca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a43d1cb-c8e7-441c-bc70-42158f3b42a2","keywords":null,"link":"/360/202117_film__vakvaganyok_a_vilag_legnagyobb_mukincsrablasa","timestamp":"2021. május. 01. 14:00","title":"Harminc éve rejtély, hogy kik álltak a világ legnagyobb műkincsrablása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447eb9b4-8f1b-4e2c-8139-30a7b595f96c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megszámolták, vidéken melyik utcákban kerékpároznak a legtöbben. 