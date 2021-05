Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék elrendelte, hogy biztosítsák az ingatlant és értéktárgyakat arra az esetre, ha Benének kártérítést kell fizetnie áldozatának.","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék elrendelte, hogy biztosítsák az ingatlant és értéktárgyakat arra az esetre, ha Benének...","id":"20210507_lugos_orvos_vegrehajtok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c75bd032-dec8-4b89-8643-25a25c6a10d0","keywords":null,"link":"/itthon/20210507_lugos_orvos_vegrehajtok","timestamp":"2021. május. 07. 13:55","title":"Telex: Végrehajtók foglalták le a lúgos orvos családi házát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A bíróság úgy döntött, hogy a levél egyedüli szerzője Meghan. ","shortLead":"A bíróság úgy döntött, hogy a levél egyedüli szerzője Meghan. ","id":"20210505_harry_herceg_meghan_hercegne_level_per_mail_on_sunday","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=779d3f34-972a-41eb-a6b4-35a92f574fd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eae4e10-3dd2-4a08-9715-d0d3ea7c6ce7","keywords":null,"link":"/elet/20210505_harry_herceg_meghan_hercegne_level_per_mail_on_sunday","timestamp":"2021. május. 05. 19:35","title":"Pert nyert Meghan hercegné a levelét közlő bulvárlap ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"099ff2ac-4c72-4d02-a421-f9590dce6a72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az indoklás mindig az volt, hogy nincs hely a kórházban.



","shortLead":"Az indoklás mindig az volt, hogy nincs hely a kórházban.



","id":"20210505_egeszsegugy_korhaz_hatszor_azakuldott_rakos_anya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=099ff2ac-4c72-4d02-a421-f9590dce6a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f872fc4d-c39e-4b0a-801f-b499ded0fa54","keywords":null,"link":"/itthon/20210505_egeszsegugy_korhaz_hatszor_azakuldott_rakos_anya","timestamp":"2021. május. 05. 20:05","title":"Hatszor vitték kórházba, de mindig hazaküldték a végstádiumú rákos nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6857df89-532f-49a4-ad03-dbc6add3ddd8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sun Valley nevű Windows-verzió az oprendszer régi ikonkészletét is újra cseréli.","shortLead":"A Sun Valley nevű Windows-verzió az oprendszer régi ikonkészletét is újra cseréli.","id":"20210507_windows_95_ikon_ikonkeszlet_windows_10_frissites_sun_valley","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6857df89-532f-49a4-ad03-dbc6add3ddd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed315887-2d33-44c8-a2db-3fc75bb0412b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210507_windows_95_ikon_ikonkeszlet_windows_10_frissites_sun_valley","timestamp":"2021. május. 07. 09:37","title":"Több mint 25 év után eltűnnek a Windows klasszikus ikonjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b5c8009-ce9f-4db0-9ec7-d3be46b487bd","c_author":"Dobos Emese","category":"kkv","description":"Egyre többen vásárolnak hazai tervezőktől vidéki településekről is, és sokakat elfordított a fast fashiontől a koronavírus-járvány időszaka. Arról azonban, hogy igénylik-e az emberek a leértékeléseket, megoszlanak a vélemények. Hazai dizájnereket és a termékeiket értékesítő üzleteket kérdeztük meg arról, hogy látják: egy év elteltével továbbra is tart-e még az a hullám, hogy a helyi alkotók felé fordulnak az emberek. ","shortLead":"Egyre többen vásárolnak hazai tervezőktől vidéki településekről is, és sokakat elfordított a fast fashiontől...","id":"20210507_magyar_termek_divat_dizajn_covid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b5c8009-ce9f-4db0-9ec7-d3be46b487bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0d32ac0-65b2-4830-adf4-8f768e27890c","keywords":null,"link":"/kkv/20210507_magyar_termek_divat_dizajn_covid","timestamp":"2021. május. 07. 17:00","title":"Jöttek, láttak és nagyon úgy tűnik, maradnak is a hazai dizájnerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Népszava úgy értesült, hogy a legújabb intézmény rendezvényeket szervezne és kutatásokat készítene.","shortLead":"A Népszava úgy értesült, hogy a legújabb intézmény rendezvényeket szervezne és kutatásokat készítene.","id":"20210506_fidesz_keresztenydemokrata_intezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c28bd17e-279d-4819-a9eb-a7be479ffb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8e2fc0-07f6-4c20-95f1-666d3f45a459","keywords":null,"link":"/itthon/20210506_fidesz_keresztenydemokrata_intezet","timestamp":"2021. május. 06. 10:08","title":"Új háttérintézményt alapít a Fidesz, hogy nemzetközi vizeken erősödjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dee53ae8-eef4-4e7a-abf8-a9f1acf553f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Long Boi rászolgálat a nevére: mintegy 70 centiméter magasra nőtt. Az állat Instagram-oldala régóta aktív már, de csak most kapták fel az internetezők.","shortLead":"Long Boi rászolgálat a nevére: mintegy 70 centiméter magasra nőtt. Az állat Instagram-oldala régóta aktív már, de csak...","id":"20210505_long_boi_tokes_rece_kacsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dee53ae8-eef4-4e7a-abf8-a9f1acf553f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0c7b8eb-0d70-4ac9-87e9-1127058196c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210505_long_boi_tokes_rece_kacsa","timestamp":"2021. május. 05. 19:33","title":"Imádja az internet a brit óriás kacsát, özönlenek a követők az Instagram-oldalára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Párizs azzal fenyegetőzik, hogy kikapcsolja az áramot a szigeten, ha nem jutnak dűlőre a halászati vitában, amely a Brexit egyik kellemetlen utóhatása.

","shortLead":"Párizs azzal fenyegetőzik, hogy kikapcsolja az áramot a szigeten, ha nem jutnak dűlőre a halászati vitában, amely...","id":"20210506_Brexit_a_kobon_francia_halaszhajok_a_brit_ornaszadok_ellen_Jersey_partjainal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a455a9b4-7e9e-415a-a679-5f699c52f489&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403ec324-c3ee-4ebb-8a1f-033f97e25585","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210506_Brexit_a_kobon_francia_halaszhajok_a_brit_ornaszadok_ellen_Jersey_partjainal","timestamp":"2021. május. 06. 11:50","title":"Brexit a köbön: francia halászhajók a brit őrnaszádok ellen Jersey partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]