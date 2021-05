Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2021-ben mintegy 360 milliárd forintot fizetnek késve a teljesítésekért.","shortLead":"2021-ben mintegy 360 milliárd forintot fizetnek késve a teljesítésekért.","id":"20210510_Lanctartozas_epitoipar_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4412b7bf-d855-4e1a-9b94-9ae8877a7a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"026d366e-1795-4be7-bd31-a75cd7db8528","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_Lanctartozas_epitoipar_jarvany","timestamp":"2021. május. 10. 07:44","title":"Tovább nőttek a lánctartozások az építőiparban a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0ea7ac-1c2b-449d-a3ca-5bc8122abbd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A New York Times Magazine megalkotta saját, XXI. századi Dekameronját. Felkért neves írókat, hogy készítsenek vázlatot arról, mi minden jut eszükbe 2020 karanténba szorult világáról.\r

","shortLead":"A New York Times Magazine megalkotta saját, XXI. századi Dekameronját. Felkért neves írókat, hogy készítsenek vázlatot...","id":"202118_konyv__xxi_szazadi_dekameron_dekameron_projekt__29_uj_novella_a_jarvany_idejebol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0ea7ac-1c2b-449d-a3ca-5bc8122abbd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baec04cb-9927-4240-916f-2602f270b7fa","keywords":null,"link":"/360/202118_konyv__xxi_szazadi_dekameron_dekameron_projekt__29_uj_novella_a_jarvany_idejebol","timestamp":"2021. május. 09. 13:30","title":"Dekameron projekt: a járvány a koronavírus és egy földönkívüli szemszögéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b58d9c-2477-4714-80a3-d9abdb6b25b6","c_author":"Bátyi Orsolya","category":"360","description":"Nem volt sok más lehetőségünk, ezt kellett választani, mégis szerettük: a Fabulon évtizedekig meghatározó szereplője volt a hazai kozmetikai piacnak. Miért lett annyira népszerű a most éppen ötvenéves márka, hogy – igaz, nem a hajdani választékkal – máig kaphatóak a termékei?","shortLead":"Nem volt sok más lehetőségünk, ezt kellett választani, mégis szerettük: a Fabulon évtizedekig meghatározó szereplője...","id":"20210507_Otven_eve_lett_a_borunk_ore_Fabulon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9b58d9c-2477-4714-80a3-d9abdb6b25b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d13b1096-02c3-4073-ad73-5f86d42c82ba","keywords":null,"link":"/360/20210507_Otven_eve_lett_a_borunk_ore_Fabulon","timestamp":"2021. május. 10. 13:00","title":"Ötven éve lett a bőrünk őre, és még mindig nem untuk meg a Fabulont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4fc4d83-d678-4396-9887-a05ab7ae1314","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A több ezer négyzetméteres zöld területet értékesíteni tervezték, a polgármester azonban most úgy döntött, elengedi az eredeti elképzeléseket.","shortLead":"A több ezer négyzetméteres zöld területet értékesíteni tervezték, a polgármester azonban most úgy döntött, elengedi...","id":"20210510_xi_kerulet_ujbuda_saroktelek_onkormanyzat_laszlo_imre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4fc4d83-d678-4396-9887-a05ab7ae1314&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243c0664-a440-4468-b78d-105f760d8f95","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210510_xi_kerulet_ujbuda_saroktelek_onkormanyzat_laszlo_imre","timestamp":"2021. május. 10. 22:15","title":"Nem adják el az újbudai saroktelket, amelynek letarolásától tartottak a környékbeliek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45d314e9-703c-4c33-8da2-7b97becd6c43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A problémát hetekkel ezelőtt jelezte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az állam felé, ám egyelőre nem javították a problémás részt. ","shortLead":"A problémát hetekkel ezelőtt jelezte a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége az állam felé, ám egyelőre nem...","id":"20210510_EESZT_gyengenlatok_hiba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45d314e9-703c-4c33-8da2-7b97becd6c43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8dbe690-507e-4ab4-97d5-ba382d7740b0","keywords":null,"link":"/itthon/20210510_EESZT_gyengenlatok_hiba","timestamp":"2021. május. 10. 13:45","title":"Hibás a Covid-oltás regisztrációs felületének gyengénlátó verziója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A balatonakarattyai kisbolt elköltöztetéséről februárban döntöttek, mert olyan sokan látogatták, és akkora autóforgalmat generált, hogy az összetűzésekhez vezetett a szomszédsággal.","shortLead":"A balatonakarattyai kisbolt elköltöztetéséről februárban döntöttek, mert olyan sokan látogatták, és akkora...","id":"20210509_Meg_nem_a_vegso_formajaban_de_mar_mukodik_Ordog_Noraek_uj_uzlete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a0760e-1a18-4e30-944a-3df245c75344&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"688639ce-8076-4290-9035-792ba6570489","keywords":null,"link":"/kultura/20210509_Meg_nem_a_vegso_formajaban_de_mar_mukodik_Ordog_Noraek_uj_uzlete","timestamp":"2021. május. 09. 18:12","title":"Büfékocsiba költözött Ördög Nóráék új üzlete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Pfizerrel közösen koronavírus-fertőzés elleni vakcinát fejlesztő cég a tavalyi első negyedévben masszívan veszteséges volt.","shortLead":"A Pfizerrel közösen koronavírus-fertőzés elleni vakcinát fejlesztő cég a tavalyi első negyedévben masszívan veszteséges...","id":"20210510_koronavirus_jarvany_vakcina_biontech_kariko_katalin","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd02aa83-3196-4533-82f0-c7a2c264c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04bff9b5-e619-4851-81df-7755f1204737","keywords":null,"link":"/kkv/20210510_koronavirus_jarvany_vakcina_biontech_kariko_katalin","timestamp":"2021. május. 10. 21:16","title":"Egymilliárd eurónál is nagyobb a BioNTech nyeresége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43","c_author":"Németh András","category":"gazdasag","description":"Az ausztrálok kihátrálnának több projektből, őket pedig mások is követhetik, napról napra romlik ugyanis a Nyugat és Peking kapcsolata. Közben a kínai hitelek alatt görnyedő államok külső segítséget remélnek.","shortLead":"Az ausztrálok kihátrálnának több projektből, őket pedig mások is követhetik, napról napra romlik ugyanis a Nyugat és...","id":"20210509_kinai_selyemut_projekt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09497dea-608a-4f58-a6aa-d653a295ef43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95b36ffb-3240-49d5-aca5-dc6bad46ce47","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210509_kinai_selyemut_projekt","timestamp":"2021. május. 09. 14:00","title":"Repedések és kátyúk keletkeztek a kínai Új Selyemúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]