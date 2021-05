Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hűvős, esős idővel indul a hét.","shortLead":"Hűvős, esős idővel indul a hét.","id":"20210517_meteorologia_idojaras_elorejelzes_szel_zivatar_eso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=15839f87-1575-41ba-9f42-b039b9011333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b8081c-218d-4da5-9e9a-f56de27b1e05","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_meteorologia_idojaras_elorejelzes_szel_zivatar_eso","timestamp":"2021. május. 17. 05:12","title":"Nagy mennyiségű esőre, zivatarra és szélre is figyelmeztet a meteorológia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az új típusú koronavírus indiai variánsa a jelek szerint más változatoknál könnyebben terjed, azonban egyre nagyobb bizalommal kijelenthető, hogy az oltások e variáns ellen is védelmet nyújtanak - mondta vasárnap a brit egészségügyi miniszter.","shortLead":"Az új típusú koronavírus indiai variánsa a jelek szerint más változatoknál könnyebben terjed, azonban egyre nagyobb...","id":"20210516_Brit_egeszsegugyi_miniszter_az_oltasok_vedenek_az_indiai_varians_ellen_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa04eb8e-12fe-4fa5-9f35-51ffe51bff26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5c12dc9-6aaa-4e5e-9724-e95ff6c9f0bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_Brit_egeszsegugyi_miniszter_az_oltasok_vedenek_az_indiai_varians_ellen_is","timestamp":"2021. május. 16. 21:47","title":"Brit egészségügyi miniszter: az oltások védenek az indiai variáns ellen is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba67cb5-5368-4a05-a668-e309698d5163","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosházi kórházban leforgattak egy Covid-naplót: munkájukról, érzéseikről, motivációjukról, félelmeikről beszélnek az intézmény dolgozói, a betegek pedig elmondják, hogyan élik meg fertőzésüket.","shortLead":"Az orosházi kórházban leforgattak egy Covid-naplót: munkájukról, érzéseikről, motivációjukról, félelmeikről beszélnek...","id":"20210516_oroshazi_korhaz_covid_naplo_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dba67cb5-5368-4a05-a668-e309698d5163&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8578f9-20f6-409f-8baa-96e9623cc236","keywords":null,"link":"/tudomany/20210516_oroshazi_korhaz_covid_naplo_video","timestamp":"2021. május. 16. 10:03","title":"\"Mondtam a családnak, hogy ha én nem változok gyíkemberré, akkor itt mindenki be lesz oltva\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állítólagos affér ügyében vizsgálatot is indított a vállalat igazgatótanácsa tavaly.","shortLead":"Az állítólagos affér ügyében vizsgálatot is indított a vállalat igazgatótanácsa tavaly.","id":"20210517_Bill_Gatesnek_viszonya_lehetett_egy_Microsoftalkalmazottal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d889bc-f848-41d1-b052-d21ac4f5455e","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Bill_Gatesnek_viszonya_lehetett_egy_Microsoftalkalmazottal","timestamp":"2021. május. 17. 09:11","title":"Bill Gatesnek viszonya lehetett egy Microsoft-alkalmazottal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kiterjesztette tevékenységét és már nem egyetlen országban szedi áldozatait a kiberkutatók által TeaBotnak nevezett androidos vírus. Vigyázat: kifejezetten veszélyes kártevőről van szó.","shortLead":"Kiterjesztette tevékenységét és már nem egyetlen országban szedi áldozatait a kiberkutatók által TeaBotnak nevezett...","id":"20210517_europa_android_virus_teabot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=198f0064-8dbe-47ba-ac22-4a91c9bcdcf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d590d699-8f62-4097-b64c-f9e7f5333152","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_europa_android_virus_teabot","timestamp":"2021. május. 17. 08:03","title":"Trükkös vírus terjed Európában, ha androidos, figyeljen oda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"A Biden-kormány által javasolt 21 százalékos globális minimumadó hatására Magyarország áttérhet a progresszív jövedelemadóra, a mostani, gazdagoknak különösen kedvező egykulcsos rendszerről. Vagy elkezdődhet egy újabb szabadságharc. Vélemény.","shortLead":"A Biden-kormány által javasolt 21 százalékos globális minimumadó hatására Magyarország áttérhet a progresszív...","id":"202119_amerikai_munkaspart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d96f88-fa0d-4ee7-9f2f-de721a99db1a","keywords":null,"link":"/360/202119_amerikai_munkaspart","timestamp":"2021. május. 17. 13:00","title":"Dobozi István: Biden adhatja meg a lökést a magyar adórendszer átalakításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csitulnak az összecsapások, az izraeli kormányfő továbbra is erőteljes válaszokat ígért a rakétatámadásokra.","shortLead":"Nem csitulnak az összecsapások, az izraeli kormányfő továbbra is erőteljes válaszokat ígért a rakétatámadásokra.","id":"20210516_A_Hamasz_vezetojenek_otthonat_bombaztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f82483-6aba-4aa3-a56d-9d6e621fea85","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_A_Hamasz_vezetojenek_otthonat_bombaztak","timestamp":"2021. május. 16. 08:33","title":"A Hamász vezetőjének otthonát bombázták éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142224e2-ed69-4524-850e-e2abad5bca0b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Antall György és társai az elmúlt két évben tízes nagyságrendben vásároltak fel céges üzletrészeket, vagy alapítottak új társaságot.","shortLead":"Antall György és társai az elmúlt két évben tízes nagyságrendben vásároltak fel céges üzletrészeket, vagy alapítottak...","id":"202119_valbridge_holding_antallekterjeszkednek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=142224e2-ed69-4524-850e-e2abad5bca0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e224021-0a97-4ea0-8aa2-8ab5e194da35","keywords":null,"link":"/360/202119_valbridge_holding_antallekterjeszkednek","timestamp":"2021. május. 16. 08:30","title":"Antall József fia nem unja meg a cégfelvásárlásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]