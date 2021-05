Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" A DK-s politikus megmondja, mire ne legyen büszke az ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként induló főpolgármester.","shortLead":" A DK-s politikus megmondja, mire ne legyen büszke az ellenzéki előválasztáson miniszterelnök-jelöltként induló...","id":"20210516_Simicska_Lajos_miatt_szolt_be_Karacsony_Gergelynek_a_DKs_Szabo_Zoltan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5813b0d4-8afe-4f68-b5bf-d14362fad149&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8b22d8-54c6-4d0b-8d2a-33714e6f27f7","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Simicska_Lajos_miatt_szolt_be_Karacsony_Gergelynek_a_DKs_Szabo_Zoltan","timestamp":"2021. május. 16. 21:54","title":"Simicska Lajos miatt szólt be Karácsony Gergelynek a DK-s Szabó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a szabad véleménynyilvánítás a demokratikus részvétel és a kormányzati döntések befolyásolásának alapvető feltétele.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a szabad véleménynyilvánítás a demokratikus részvétel és a kormányzati...","id":"20210517_szel_bernadett_gyulekezesi_tilalom_ombudsman","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba204a2f-d598-45b6-9904-6bac08f577fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_szel_bernadett_gyulekezesi_tilalom_ombudsman","timestamp":"2021. május. 17. 09:31","title":"Szél Bernadett az ombudsmanhoz fordul a gyülekezési tilalom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc52965f-1f03-418a-a851-cc843976ad90","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mansory által kezelésbe vett típus külseje visszafogottnak egyáltalán nem mondható.","shortLead":"A Mansory által kezelésbe vett típus külseje visszafogottnak egyáltalán nem mondható.","id":"20210517_minden_korabbinal_elrettentobb_lett_az_uj_bentley_bentayga_mansory","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc52965f-1f03-418a-a851-cc843976ad90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26abe6bb-2027-4bdc-8d44-1320239e1994","keywords":null,"link":"/cegauto/20210517_minden_korabbinal_elrettentobb_lett_az_uj_bentley_bentayga_mansory","timestamp":"2021. május. 17. 09:21","title":"Minden eddiginél elrettentőbb külsőt kapott az új Bentley Bentayga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte a Ferencvárost az elődöntőben, a veszprémi négyes döntő első játéknapján.","shortLead":"A Debrecen után a címvédő Győri Audi ETO KC jutott döntőbe a női kézilabda Magyar Kupában, miután 29-25-re legyőzte...","id":"20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a86e8a6d-ca7f-47f8-950c-eb71fd0a6e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"530d4d2a-809f-4fb4-a97b-65449122a7e8","keywords":null,"link":"/sport/20210515_noi_kezilabda_magyar_kupa_negyes_donto_gyor_ftc","timestamp":"2021. május. 15. 19:01","title":"Győzelemmel tért vissza a Győrhöz Ambros Martín","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók az egyik legfontosabb tudományos folyóiratban publikáltak egy cikket, amely szerint ezt a lehetőséget túl könnyen elvetették. A vuhani labor kutatója szerint az ilyen állítások ártanak a tudomány hírnevének.","shortLead":"A kutatók az egyik legfontosabb tudományos folyóiratban publikáltak egy cikket, amely szerint ezt a lehetőséget túl...","id":"20210515_Vizsgaljak_ki_nem_megis_egy_laborbol_szarmazike_a_koronavirus_keri_18_tudos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bedaa0c2-18a2-45da-8da2-1f0868663cea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d97cd148-1a67-4889-bd3f-61a471dd65d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20210515_Vizsgaljak_ki_nem_megis_egy_laborbol_szarmazike_a_koronavirus_keri_18_tudos","timestamp":"2021. május. 15. 21:43","title":"Vizsgálják ki, nem mégis egy laborból származik-e a koronavírus, kéri 18 tudós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c94f9579-34e6-4823-a50b-5f558f8dc6d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Azt visszautasította, hogy a budai Várnegyed kormányközeli lakásbérlői kedvéért hoznák ezt a törvényt.","shortLead":"Azt visszautasította, hogy a budai Várnegyed kormányközeli lakásbérlői kedvéért hoznák ezt a törvényt.","id":"20210517_lakastorveny_privatizacio_borocz_papp_laszlo_debrecen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c94f9579-34e6-4823-a50b-5f558f8dc6d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5645ea-cffa-43d0-b904-5e45a414c70a","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210517_lakastorveny_privatizacio_borocz_papp_laszlo_debrecen","timestamp":"2021. május. 17. 17:39","title":"Böröcz nem tartja elképzelhetetlennek, hogy változtassanak az általa benyújtott új lakástörvényen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állítólagos affér ügyében vizsgálatot is indított a vállalat igazgatótanácsa tavaly.","shortLead":"Az állítólagos affér ügyében vizsgálatot is indított a vállalat igazgatótanácsa tavaly.","id":"20210517_Bill_Gatesnek_viszonya_lehetett_egy_Microsoftalkalmazottal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d57d5d-406c-4dee-90fd-15dda0c1e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6d889bc-f848-41d1-b052-d21ac4f5455e","keywords":null,"link":"/elet/20210517_Bill_Gatesnek_viszonya_lehetett_egy_Microsoftalkalmazottal","timestamp":"2021. május. 17. 09:11","title":"Bill Gatesnek viszonya lehetett egy Microsoft-alkalmazottal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Colonial Pipeline vezetékhálózatában történt leállás és az adatlopással kapcsolatos ügyek miatt az amerikai kormány körbefalazza magát a kibertérben.","shortLead":"A Colonial Pipeline vezetékhálózatában történt leállás és az adatlopással kapcsolatos ügyek miatt az amerikai kormány...","id":"20210517_joe_biden_kibervedelem_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02cb4bbd-699a-4944-a030-8fc84cf7a201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d57229ad-9902-4dac-a6fe-ecfb8e478add","keywords":null,"link":"/tudomany/20210517_joe_biden_kibervedelem_usa","timestamp":"2021. május. 17. 11:03","title":"Kiberfalat húz fel az USA a kritikus hackertámadás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]