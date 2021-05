Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c641e773-7daf-4fc3-bf8f-5d13c95b11e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újra és újra elcsodálkozhat a világ a tudományos élet híreit csak tisztes távolságból követők – vagy közelebbről sem értők – viselkedésén. Oltásellenesek egy csoportja most például ugyanúgy arcmaszkot visel, mint a többi ember, de ők egész más okból: így védik magukat a “kilökődő” vakcinadaraboktól.","shortLead":"Újra és újra elcsodálkozhat a világ a tudományos élet híreit csak tisztes távolságból követők – vagy közelebbről sem...","id":"20210514_oltas_vakcina_oltasellenesek_jarvanytagadok_arcmaszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c641e773-7daf-4fc3-bf8f-5d13c95b11e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac195edb-e363-498b-a66f-073f4419c116","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_oltas_vakcina_oltasellenesek_jarvanytagadok_arcmaszk","timestamp":"2021. május. 14. 09:03","title":"Elkezdtek maszkot hordani a járványtagadók, hogy az oltottaktól védjék magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szélsőséges palesztinok által az utóbbi napokban kilőtt rakéták nagy részét megfogta izraeli légvédelem, de volt, amelyik átjutott. Az AFP videójából kiderül, miként működik a Vaskupola, cikkünkből pedig az is, hogy miért nem mindenható az egyébként hatékony légvédelmi rendszer.","shortLead":"A szélsőséges palesztinok által az utóbbi napokban kilőtt rakéták nagy részét megfogta izraeli légvédelem, de volt...","id":"20210513_izrael_gaza_palesztin_szelsosegesek_vaskupola_tamir_es_kasszam_raketa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8f06fb7-f1d6-4486-bed4-55a831c13d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81bf802-6875-4038-add7-137eae7bfde7","keywords":null,"link":"/vilag/20210513_izrael_gaza_palesztin_szelsosegesek_vaskupola_tamir_es_kasszam_raketa","timestamp":"2021. május. 13. 16:22","title":"Levegőben robbantja fel a támadó rakétákat – így működik az izraeli Vaskupola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6758091f-b5c5-4f2c-8bc0-3102d387b944","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pihe még a szalagot is elszakította a csőrével.\r

","shortLead":"Pihe még a szalagot is elszakította a csőrével.\r

","id":"20210513_Egy_kakas_adta_at_a_gyori_allatkert_legujabb_fejleszteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6758091f-b5c5-4f2c-8bc0-3102d387b944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e89bfbd-94bc-4914-b73b-8a1d65f72660","keywords":null,"link":"/elet/20210513_Egy_kakas_adta_at_a_gyori_allatkert_legujabb_fejleszteset","timestamp":"2021. május. 13. 21:28","title":"Egy kakas adta át a győri állatkert legújabb fejlesztését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone Group megbízásából átfogó tanulmány készült az EU tagországok gazdaságának és társadalmának digitális fejlettségéről. Az eredmények rámutattak: a digitális fejlettség jelentős nemzetgazdasági befolyással bír. Magyarország digitális infrastruktúrája Európa élmezőnyéhez tartozik, a vállalkozásoknak azonban csak egy kis része használja ki a digitalizáció nyújtotta előnyöket.","shortLead":"A Vodafone Group megbízásából átfogó tanulmány készült az EU tagországok gazdaságának és társadalmának digitális...","id":"20210514_vodafone_digitalitzacio_tanulmany_eu_felmeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e91bd012-aaa8-4801-b565-16def485388d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_vodafone_digitalitzacio_tanulmany_eu_felmeres","timestamp":"2021. május. 14. 14:33","title":"Ha 90 pontra vinnék a DESI-pontszámot a magyarok, igencsak megugrana a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb51b573-c87b-4ce4-98e2-700ff566da66","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A civilek szerint tovább mélyíti az amúgy is egyre súlyosabb lakhatási válságot, ha elfogadja a parlament a privatizációról szóló törvényjavaslatot. ","shortLead":"A civilek szerint tovább mélyíti az amúgy is egyre súlyosabb lakhatási válságot, ha elfogadja a parlament...","id":"20210514_onkormanyzati_lakasok_privatizacioja_szocialis_valsag_25_civil_szervezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb51b573-c87b-4ce4-98e2-700ff566da66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd98c344-eee9-4e5f-af2d-9df453f0154a","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_onkormanyzati_lakasok_privatizacioja_szocialis_valsag_25_civil_szervezet","timestamp":"2021. május. 14. 08:18","title":"A kormány terve szociális válsággal fenyeget – 25 szakmai szervezet állt ki az önkormányzati bérlakások kiárusítása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be15893c-1729-4664-9c4d-2b421641a138","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mind több a bizonyíték arra, hogy az Apple tényleg nem akar senkitől sem függeni. Nem véletlen, hogy nemcsak házon belüli lapkakészleten, hanem saját 5G modemen is dolgozik, és immár azt is sejteni lehet, mikor rukkol majd ki vele.","shortLead":"Mind több a bizonyíték arra, hogy az Apple tényleg nem akar senkitől sem függeni. Nem véletlen, hogy nemcsak házon...","id":"20210514_apple_5g_modem_iphone_qualcomm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be15893c-1729-4664-9c4d-2b421641a138&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55da9dc6-209b-4954-92a9-6e08ca6a3035","keywords":null,"link":"/tudomany/20210514_apple_5g_modem_iphone_qualcomm","timestamp":"2021. május. 14. 14:03","title":"Saját modemre válthat az iPhone-okban az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e","c_author":"Joó Hajnalka","category":"360","description":"A plasztiklapok nem tükrözik a védettséget, a világ nagy részén el sem fogadják, és rövidesen app helyettesíti. Az előállító cégben vezető tisztségviselő Stumpf István kormánybiztos.","shortLead":"A plasztiklapok nem tükrözik a védettséget, a világ nagy részén el sem fogadják, és rövidesen app helyettesíti...","id":"20210514_vedettsegi_igazolvany__megtevesztes__kartyatrukk__biznisznek_klassz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2c24824-bcc8-44f6-a804-e61b887d6b9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d226837-4b43-478e-bad6-c80281c42564","keywords":null,"link":"/360/20210514_vedettsegi_igazolvany__megtevesztes__kartyatrukk__biznisznek_klassz","timestamp":"2021. május. 14. 07:00","title":"Legalább 12 milliárdot szórhat el a kormány a szinte semmire se jó védettségi kártyákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9be42a77-c0ac-42b3-a983-1096733c3143","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autók után a motorkerékpárokat is bevonták a kedvezőbb adózási körbe. ","shortLead":"Az elektromos autók után a motorkerékpárokat is bevonták a kedvezőbb adózási körbe. ","id":"20210514_Zold_rendszam_elektromos_motorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9be42a77-c0ac-42b3-a983-1096733c3143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c90572f6-d8d9-4b1d-bb4a-10062e74408b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210514_Zold_rendszam_elektromos_motorok","timestamp":"2021. május. 14. 13:29","title":"Zöld rendszámot kapnak az elektromos motorok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]