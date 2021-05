Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1e49e996-e505-4b32-8842-7b7625efcaf1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Korom Ferenc 2023-ig lehetett volna a Magyar Honvédség parancsnoka, de idén június 1-jei hatállyal felmentették.","shortLead":"Korom Ferenc 2023-ig lehetett volna a Magyar Honvédség parancsnoka, de idén június 1-jei hatállyal felmentették.","id":"20210527_Magyar_Honvedseg_parancsnok_Korom_Ferenc_felmentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1e49e996-e505-4b32-8842-7b7625efcaf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fac9d57-5812-44ab-a215-6312ac9efc80","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Magyar_Honvedseg_parancsnok_Korom_Ferenc_felmentes","timestamp":"2021. május. 27. 06:04","title":"Áder János felmentette a Magyar Honvédség parancsnokát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A kelet-madridi Vicálvaro kerületben található az utca, amely a magyar legenda nevét viseli.","shortLead":"A kelet-madridi Vicálvaro kerületben található az utca, amely a magyar legenda nevét viseli.","id":"20210526_puskas_ferenc_utca_madrid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=603918f6-2bdf-41de-af3b-18815df88c9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d65b9b6-353e-4666-9b56-54293adaef85","keywords":null,"link":"/sport/20210526_puskas_ferenc_utca_madrid","timestamp":"2021. május. 26. 19:21","title":"Puskás Ferencről neveztek el utcát Madridban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbdfea40-3e2a-48a0-9b5f-a1ec2c1853aa","c_author":"Kis Anna","category":"gazdasag.zhvg","description":"A klímaváltozás már most is számos teatermelő területen okoz nehézséget, a közeljövőben a terméshozam csökkenésével, és a kevesebb tea miatt magasabb árakkal kell számolnunk. A hőmérsékleti és csapadékviszonyok megváltozása azonban nemcsak a mennyiségre, hanem a minőségre is kihat: valószínűleg kevésbé ízletes teákra és arra kell számítani, hogy a teázás jótékony egészségügyi hatása csökken. Egyes területeken ezek a problémák már most jelentkeznek, amit öntözéssel és növényvédő szerek alkalmazásával igyekeznek orvosolni, de ha nem mérsékeljük a globális felmelegedést, a tea, ahhoz képest, ahogyan megismerte az emberiség, biztosan meg fog változni.","shortLead":"A klímaváltozás már most is számos teatermelő területen okoz nehézséget, a közeljövőben a terméshozam csökkenésével, és...","id":"20210526_Dragabba_es_egeszsegtelenebbe_teszi_a_teat_a_klimavaltozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbdfea40-3e2a-48a0-9b5f-a1ec2c1853aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32a9e4f4-e2ab-405c-a107-2b08b5370b8f","keywords":null,"link":"/zhvg/20210526_Dragabba_es_egeszsegtelenebbe_teszi_a_teat_a_klimavaltozas","timestamp":"2021. május. 26. 09:41","title":"Drágábbá és egészségtelenebbé teszi a teát a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d61f54e-8ae8-4380-85f0-644157365bd4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szofija Szapega a videón azt állítja, ő is szerkesztette azt a Telegramot, ahol személyes adatokat szivárogtattak ki belarusz rendőrökről, de a szülei szerint csak rosszkor volt rossz helyen.","shortLead":"Szofija Szapega a videón azt állítja, ő is szerkesztette azt a Telegramot, ahol személyes adatokat szivárogtattak ki...","id":"20210526_feheroroszorszag_minszk_vallomas_prataszevics_szapega","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d61f54e-8ae8-4380-85f0-644157365bd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abed56ae-c064-443c-a3a2-9e37c0e24019","keywords":null,"link":"/vilag/20210526_feheroroszorszag_minszk_vallomas_prataszevics_szapega","timestamp":"2021. május. 26. 14:40","title":"Gyanús videón tesz vallomást Raman Prataszevics barátnője is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ab3ccaa-777b-477c-a562-398c3871d1d5","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Bár május 1-jétől védettségi igazolvánnyal újra lehet moziba járni, a multiplexeknek nem érte meg rögtön újraindulni a tizenéves nézők nélkül. Az art mozik idősebb törzsközönségükben bízva hamarabb nyitottak ki.\r

","shortLead":"Bár május 1-jétől védettségi igazolvánnyal újra lehet moziba járni, a multiplexeknek nem érte meg rögtön újraindulni...","id":"202121__docogos_mozinyitas__kamaszok_nelkul__visszacsalogatas__ideje_menni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ab3ccaa-777b-477c-a562-398c3871d1d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a36765a-c6ee-445f-99c1-2b73a05f5313","keywords":null,"link":"/360/202121__docogos_mozinyitas__kamaszok_nelkul__visszacsalogatas__ideje_menni","timestamp":"2021. május. 27. 15:00","title":"Több mint 30 premierrel indulnak a mozik, már csak a nézők hiányoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy friss felmérési eredmény szerint az IT területek kevesebb mint feléről tudják az emberek, hogy pontosan mit jelent, miközben sokan úgy vélik, nincs is érzékük az informatikához.","shortLead":"Egy friss felmérési eredmény szerint az IT területek kevesebb mint feléről tudják az emberek, hogy pontosan mit jelent...","id":"20210526_informatika_tulajdonsagok_it_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e0d1a21-753a-44ac-98e3-206881034880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94277a4-0260-435d-9669-7aeffc665266","keywords":null,"link":"/tudomany/20210526_informatika_tulajdonsagok_it_felmeres","timestamp":"2021. május. 26. 18:03","title":"Azt gondolta, ismeri az informatikai szakmákat? Szinte biztos, hogy téved","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e42a074-2e3e-42f9-98aa-a1c6b48561c0","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Ami történt, nem bűncselekmény – ezzel utasította el a rendőrség a Fővárosi Önkormányzat feljelentését a Tarlós-érában levezényelt járműfelújítás ügyében.","shortLead":"Ami történt, nem bűncselekmény – ezzel utasította el a rendőrség a Fővárosi Önkormányzat feljelentését a Tarlós-érában...","id":"20210527_Nem_nyomoz_a_rendorseg_a_felujitott_orosz_metrokocsik_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e42a074-2e3e-42f9-98aa-a1c6b48561c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"479b62f7-ea41-473c-be50-064dda3a0543","keywords":null,"link":"/itthon/20210527_Nem_nyomoz_a_rendorseg_a_felujitott_orosz_metrokocsik_ugyeben","timestamp":"2021. május. 27. 12:14","title":"Nem nyomoz a rendőrség a felújított orosz metrókocsik ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ezt üzeni a cég egyik alapítóatyja és vezérigazgatója. Brian Chesky közölte a sajtóval: „újra itt van az utazás, de sok minden más lesz, mint korábban”.","shortLead":"Ezt üzeni a cég egyik alapítóatyja és vezérigazgatója. Brian Chesky közölte a sajtóval: „újra itt van az utazás, de sok...","id":"20210526_Mas_lesz_az_Airbnb_a_vilagjarvany_utan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6d0de4d-b13a-46d0-84cf-fece21b3f3e2","keywords":null,"link":"/kkv/20210526_Mas_lesz_az_Airbnb_a_vilagjarvany_utan","timestamp":"2021. május. 26. 14:10","title":"Más lesz az Airbnb a világjárvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]