Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"42cbf086-e29c-4ee5-ba0c-a200bf793067","c_author":"Üdülés Ausztriában","category":"brandchannel","description":"A koronavírus-járvány alatt soha nem látott divatja lett a természethez való nagy visszatérésnek. Idősek, fiatalok egyaránt az erdőbe jártak \"fürdőzni\", és rendkívül hamar rá is szoktak. Mostanra viszont a járványhelyzet enyhült, így lehet az országhatáron kívül is újabb kihívásokat keresni. Természetesen érdemes a közelben maradni, Stájerország például kiváló célpont lehet, ha – a szó legszorosabb értelémében – frissítő élményekre vágyik. A család vagy egy baráti társaság minden tagja megtalálja az igazi szórakozást, legyen szó kulturális és gasztronómiai élményekről, egy biciklis kirándulásról – a kristálytiszta osztrák tavak érintésével – vagy a túraútvonalak felfedezéséről.","shortLead":"A koronavírus-járvány alatt soha nem látott divatja lett a természethez való nagy visszatérésnek. Idősek, fiatalok...","id":"feelaustria_20210518_Ha_itthon_mar_minden_turautvonalat_kipipalt_akkor_nezze_meg_mi_van_a_szomszedban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42cbf086-e29c-4ee5-ba0c-a200bf793067&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eabf807d-d54f-4ac8-86ff-ec0abb4599d4","keywords":null,"link":"/brandchannel/feelaustria_20210518_Ha_itthon_mar_minden_turautvonalat_kipipalt_akkor_nezze_meg_mi_van_a_szomszedban","timestamp":"2021. június. 03. 07:30","title":"Ha itthon már minden túraútvonalat kipipált, akkor nézze meg, mi van a szomszédban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Üdülés Ausztriában","c_partnerlogo":"8c0a2d8f-54d6-4b63-880f-b0e1f0daf401","c_partnertag":"feelaustria"},{"available":true,"c_guid":"9882c83d-64bc-4c2c-989d-1242f3840824","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szakmai lektor, Falus András immunológusprofesszor méltatása sokat elmond az angol szerző, Mark Honigsbaum Világjárványok száz esztendeje című magyarul most megjelent könyvéről. ","shortLead":"A szakmai lektor, Falus András immunológusprofesszor méltatása sokat elmond az angol szerző, Mark Honigsbaum...","id":"202121_konyv__hosszu_farku_deneverek_mark_honigsbaum_vilagjarvanyok_szaz_esztendeje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9882c83d-64bc-4c2c-989d-1242f3840824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29739a29-ea9f-48de-8e00-05154897f85c","keywords":null,"link":"/360/202121_konyv__hosszu_farku_deneverek_mark_honigsbaum_vilagjarvanyok_szaz_esztendeje","timestamp":"2021. június. 02. 14:00","title":"„Izgalmas, mint egy krimi, de ebben senki nem drukkol a gyilkosnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","shortLead":"Demszky Gábor egykori tanácsadója szerint Dobrevvel, Karácsonnyal és Jakabbal is le lehetne győzni minszterelnököt.\r

","id":"20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c161f232-5a87-4618-871f-ca1b20417341&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"364c4b83-72e8-4f8a-949d-e383027e477f","keywords":null,"link":"/itthon/20210603_Bruck_Gabor_Karacsony_Gergely_Dobrev_Klara_elovalasztas","timestamp":"2021. június. 03. 10:57","title":"\"Orbán Viktor fárad és egyre többet hibázik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"12 év után alakul kormány Benjámin Netanjahu nélkül.","shortLead":"12 év után alakul kormány Benjámin Netanjahu nélkül.","id":"20210603_izrael_magyar_szarmazasu_kormanytagok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a36ba47-c0bf-4aae-af85-918a2fcfefed","keywords":null,"link":"/vilag/20210603_izrael_magyar_szarmazasu_kormanytagok","timestamp":"2021. június. 03. 21:41","title":"Három magyar származású politikus is kormánytag lehet Izraelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.","shortLead":"Vegyesen alakult a magyar fizetőeszköz árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.","id":"20210602_Uj_idei_arfolyamcsucsot_allitott_be_a_forint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=147a16b3-291d-4c00-9912-ce9b9037ac76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7f5a2c3-57a6-4d2a-8002-ebf1663e4cf9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_Uj_idei_arfolyamcsucsot_allitott_be_a_forint","timestamp":"2021. június. 02. 07:41","title":"Új idei árfolyamcsúcsot állított be a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"2020 novemberében jegyezték el egymást.","shortLead":"2020 novemberében jegyezték el egymást.","id":"20210602_Matthew_Perry_es_a_menyasszonya_szakitottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=69ce7a50-e7b6-4f74-b16e-e260045161f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d588e152-650a-413d-828a-bf5231a1d370","keywords":null,"link":"/elet/20210602_Matthew_Perry_es_a_menyasszonya_szakitottak","timestamp":"2021. június. 02. 11:13","title":"Matthew Perry és a menyasszonya szakítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93881d57-cc6a-4f58-900a-6891b63b8d2d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A legutóbbi orosz–amerikai külügyminiszteri találkozó barátságos légkörű volt, ám a két fél még számos csörtét meg fog vívni, talán már Joe Biden és Vlagyimir Putyin június 16-ai genfi csúcsán is. Például az Északi-sark térségéről, amelyről Oroszország közölte, hogy hozzá tartozik.","shortLead":"A legutóbbi orosz–amerikai külügyminiszteri találkozó barátságos légkörű volt, ám a két fél még számos csörtét meg fog...","id":"202122__kie_asarkvidek__keson_ebredok__kivert_fogak__elottuk_van_eszak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93881d57-cc6a-4f58-900a-6891b63b8d2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cf1baa-d434-4c91-8076-3e7b5edf92bc","keywords":null,"link":"/360/202122__kie_asarkvidek__keson_ebredok__kivert_fogak__elottuk_van_eszak","timestamp":"2021. június. 03. 17:00","title":"Putyin fogak kiverésével fenyegeti az Északi-sarkra ácsingózó Nyugatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc1ff0e-4098-4a47-8a41-2c48a2276808","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A basenji kutyafajta genetikája elárulhatja, miként formálta a háziasított kutyákat az ember az elmúlt néhány ezer évben.","shortLead":"A basenji kutyafajta genetikája elárulhatja, miként formálta a háziasított kutyákat az ember az elmúlt néhány ezer...","id":"20210602_basenji_kutya_genetikai_terkep_evolucio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9dc1ff0e-4098-4a47-8a41-2c48a2276808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9304fcf-afc2-4ac8-890a-6b4eb77417d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210602_basenji_kutya_genetikai_terkep_evolucio","timestamp":"2021. június. 02. 19:03","title":"Feltérképezték egy ősi kutyafajta genomját, segíthet megérteni a kutyák fejlődését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]