[{"available":true,"c_guid":"43bf7e63-3ee6-4463-836f-679443cd0b15","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter Praiából üzente meg, hogy az ajándékba vitt oltóanyagokkal a migráció ellen is küzdhetnek.","shortLead":"Szijjártó Péter Praiából üzente meg, hogy az ajándékba vitt oltóanyagokkal a migráció ellen is küzdhetnek.","id":"20210608_vakcina_magyar_kormany_astrazeneca_zold_foki_koztarsasg_szijjarto_peter_migracio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43bf7e63-3ee6-4463-836f-679443cd0b15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a7b507-6eb1-457b-8cf0-ca8b062a2229","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210608_vakcina_magyar_kormany_astrazeneca_zold_foki_koztarsasg_szijjarto_peter_migracio","timestamp":"2021. június. 08. 15:04","title":"A kormány 100 ezer vakcinát küldött a Zöld-foki Köztársaságba, de nem csak a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2f52c99-1c10-4e7d-b8b8-4211b1257c4a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Aránytalan és átláthatatlan volt a Médiatanács azon döntése, hogy megfosztja a rádiót a sugárzási lehetőségtől – ezzel indokolja az Európai Bizottság a döntést.","shortLead":"Aránytalan és átláthatatlan volt a Médiatanács azon döntése, hogy megfosztja a rádiót a sugárzási lehetőségtől – ezzel...","id":"20210609_Kotelezettsegszegesi_eljaras_indult_a_Klubradio_elnemitasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2f52c99-1c10-4e7d-b8b8-4211b1257c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5845b5fc-f36b-4b49-a480-6e1f8ff55ce2","keywords":null,"link":"/eurologus/20210609_Kotelezettsegszegesi_eljaras_indult_a_Klubradio_elnemitasa_miatt","timestamp":"2021. június. 09. 14:59","title":"Kötelezettségszegési eljárás indult a Klubrádió elnémítása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07ca3bc3-acc7-47a1-82b0-abec4c426793","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"sport","description":"Az utolsó felkészülési meccsét játszotta a magyar válogatott az Európa-bajnokság előtt. Mezőnyfölényt és stabilan záró magyar védelmet láthattunk, de elöl harmatos volt a teljesítmény.","shortLead":"Az utolsó felkészülési meccsét játszotta a magyar válogatott az Európa-bajnokság előtt. Mezőnyfölényt és stabilan záró...","id":"20210608_Magyarorszag_Irorszag_Elo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07ca3bc3-acc7-47a1-82b0-abec4c426793&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65f5cee7-5bb5-4b47-be2f-f160796b5ef5","keywords":null,"link":"/sport/20210608_Magyarorszag_Irorszag_Elo","timestamp":"2021. június. 08. 19:59","title":"Magyarország-Írország 0-0","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd67c58-8a5a-47b1-a21b-bdca33e43aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. Most először hívtak külsős vendéget a Magyarország Kedvenc Műsora című humorcsatorna Kidoblak valahol című talkshowjába.","shortLead":"A rapper azt is megtudta, hogy Karácsony Gergely már megvalósította egyik leghíresebb dalát. Most először hívtak külsős...","id":"20210609_Fluor_Tomi_Gyurcsany_show","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6fd67c58-8a5a-47b1-a21b-bdca33e43aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ffb8d59-d658-44d8-9612-901f8fc49a51","keywords":null,"link":"/elet/20210609_Fluor_Tomi_Gyurcsany_show","timestamp":"2021. június. 09. 12:44","title":"Fluor Tomi meglepődött, hogy az apja benne lesz a Gyurcsány-showban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A balesetben az agrártárca járműve volt érintett. A kerékpáros megsérült, kórházba vitték.","shortLead":"A balesetben az agrártárca járműve volt érintett. A kerékpáros megsérült, kórházba vitték.","id":"20210609_kormanyzati_kisbusz_kerekparos_biciklis_margit_hid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df1e906d-44d3-4383-a4fa-33122d6d4fa1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_kormanyzati_kisbusz_kerekparos_biciklis_margit_hid","timestamp":"2021. június. 09. 10:49","title":"Kormányzati kisbusz ütött el egy biciklist Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a2b76ae-e2c3-4b02-8d54-f96525daac74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A hattyúdal előtt álló izraeli kormányfő más szavakkal ugyan, de ugyanazt mondja, mint Trump, amikor az szembesült a rá váró útilapuval: veresége mögött csakis csalás lehet.","shortLead":"A hattyúdal előtt álló izraeli kormányfő más szavakkal ugyan, de ugyanazt mondja, mint Trump, amikor az szembesült a rá...","id":"20210609_New_York_Times_Netanjahu_Trump_nyomdokaiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a2b76ae-e2c3-4b02-8d54-f96525daac74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f2339b2-0ec1-4f1d-a35f-1b1050e9ccc1","keywords":null,"link":"/360/20210609_New_York_Times_Netanjahu_Trump_nyomdokaiban","timestamp":"2021. június. 09. 07:33","title":"New York Times: Netanjahu éppúgy nem tudja elviselni a bukást, mint Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly torlódásra kell számítani.","shortLead":"Komoly torlódásra kell számítani.","id":"20210608_kisbusz_baleset_M0_as","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c9c5927-00ed-42f8-996c-66de5b4f538b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d1884c-e2cb-4e88-bf17-e01cc7a58960","keywords":null,"link":"/cegauto/20210608_kisbusz_baleset_M0_as","timestamp":"2021. június. 08. 07:58","title":"Két kisbusz ütközött az M0-son","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Útra kelhetnek a magyar nyaralók a tengerpartokra, drámai drágulásra nem kell számítani idén a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke szerint.","shortLead":"Útra kelhetnek a magyar nyaralók a tengerpartokra, drámai drágulásra nem kell számítani idén a Magyar Utazási Irodák...","id":"20210609_magyar_utazasi_irodak_turizmus_koronavirus_nyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48258ddd-c192-4efc-83fd-612d078616e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d102171b-2052-4e12-94b2-e80d9ad1af10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_magyar_utazasi_irodak_turizmus_koronavirus_nyar","timestamp":"2021. június. 09. 06:14","title":"Éledezik a turizmus, az uniós vakcinaigazolvány pedig valódi áttörést hozhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]