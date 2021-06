Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7a636b0b-b02c-44b2-95ff-c1e60a1ce84e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány hallgat róla, meddig maradnak a katonák a rendőrök mellett.","shortLead":"A kormány hallgat róla, meddig maradnak a katonák a rendőrök mellett.","id":"20210609_katonak_jarorozes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a636b0b-b02c-44b2-95ff-c1e60a1ce84e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5479ce6e-499e-4301-86e3-ad00da3e6928","keywords":null,"link":"/itthon/20210609_katonak_jarorozes","timestamp":"2021. június. 09. 20:35","title":"Már nincs kijárási tilalom, de még mindig katonák járőröznek az utcákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"13 ezren pedig 50 ezer forintot sem kapnak.","shortLead":"13 ezren pedig 50 ezer forintot sem kapnak.","id":"20210609_nyugdij_nyugdijasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f9945c1-6a18-48e4-a204-6fc3d0e20ec5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c81118e-3225-4618-b1a2-7c6d7391bc3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_nyugdij_nyugdijasok","timestamp":"2021. június. 09. 08:03","title":"1,2 millió magyar nyugdíjas él 150 ezer forintnál kevesebb pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Külső gazdasági társaságot bízhat meg a feladattal a kormány egy törvénymódosítás nyomán. Az eredmény a Népszava szerint hasonló lehet ahhoz, mint amit az egyetemek alapítványi kiszervezése jelent a felsőoktatásnak.\r

\r

","shortLead":"Külső gazdasági társaságot bízhat meg a feladattal a kormány egy törvénymódosítás nyomán. Az eredmény a Népszava...","id":"20210609_iskolai_tankonyvek_torvenymodositas_kello_kulso_gazdasagi_tarsasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87d3024e-dd2e-4d86-ae7e-862a88dd6708&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f882212-e695-4fa3-b3c3-0bfe06837f89","keywords":null,"link":"/kkv/20210609_iskolai_tankonyvek_torvenymodositas_kello_kulso_gazdasagi_tarsasag","timestamp":"2021. június. 09. 07:05","title":"Az iskolai tankönyvrendelést is kiszervezheti a kormány az állam kezéből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8997f0b-399c-4207-9cae-abe8eb7df12c","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20210609_Marabu_Feknyuz_Megvetesre_se_melto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8997f0b-399c-4207-9cae-abe8eb7df12c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5c73ed7-5a2a-4ea4-9a0a-4b303a9bc782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210609_Marabu_Feknyuz_Megvetesre_se_melto","timestamp":"2021. június. 09. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Megvetésre se méltó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A volt amerikai elnök korábbi döntését a TikTokról – és a szintén kínai WeChatről – már több bíróság is felfüggesztette, most pedig utóda tett pontot az ügy végére.","shortLead":"A volt amerikai elnök korábbi döntését a TikTokról – és a szintén kínai WeChatről – már több bíróság is...","id":"20210609_joe_biden_donald_trump_tiktok_wechat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fd5a6fb-bad3-4f3b-a540-2a867fee9c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"219ce038-c95c-4f9f-a540-c198c1773caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210609_joe_biden_donald_trump_tiktok_wechat","timestamp":"2021. június. 09. 16:51","title":"Visszavonja Trump rendeletét Biden: mégsem tiltják ki a TikTokot az Egyesült Államokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6153c3a6-000e-4b13-afac-1ac67b77f94f","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az Orbán-bányáktól kezdve a kínaiakkal vasutat építő Mészáros-cégen át a Covidon megtollasodó haszonlesőkig még a járvány évében is mesés bérek és persze osztalékok születtek a kormánybarát cégeknél, ám nem jellemző, hogy egyszerű munkavállalóikat is jól megfizetik.","shortLead":"Az Orbán-bányáktól kezdve a kínaiakkal vasutat építő Mészáros-cégen át a Covidon megtollasodó haszonlesőkig még...","id":"202123__berek_akormany_kozeleben__fehergallerosok_es_melosok__felesegek_konyhapenze__nerbol_es_fizetesbol_elok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6153c3a6-000e-4b13-afac-1ac67b77f94f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b1be240-27c9-415f-80e5-e3895ac38894","keywords":null,"link":"/360/202123__berek_akormany_kozeleben__fehergallerosok_es_melosok__felesegek_konyhapenze__nerbol_es_fizetesbol_elok","timestamp":"2021. június. 10. 07:00","title":"NER-ből és fizetésből élők: Tudjuk, ki mindenkinek hajlik maga felé a keze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a91748fa-fb21-4492-933b-0554ea12eba8","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Felesküdhetett az Iszlám Államra az az értelmiségi családból származó kecskeméti fiatal, akit terrorakciók eltervezésének gyanújával vettek őrizetbe. Környezete állítólag semmit nem vett észre abból, hogy muszlim lett.","shortLead":"Felesküdhetett az Iszlám Államra az az értelmiségi családból származó kecskeméti fiatal, akit terrorakciók...","id":"202123__magyar_dzsihadista__terrorgyanu__iszlam_allam__kicsit_savanyu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a91748fa-fb21-4492-933b-0554ea12eba8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a1f05a4-3862-45fd-9a6e-07cb42b69853","keywords":null,"link":"/360/202123__magyar_dzsihadista__terrorgyanu__iszlam_allam__kicsit_savanyu","timestamp":"2021. június. 10. 15:00","title":"Rejtély, hogy válhatott iszlám radikálissá a piaristáknál végzett kecskeméti egyetemista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormányfő szerint a költségvetés is jól jár azzal, hogy gyerekkori barátja lett a leggazdagabb magyar.","shortLead":"A kormányfő szerint a költségvetés is jól jár azzal, hogy gyerekkori barátja lett a leggazdagabb magyar.","id":"20210610_Orban_Viktor_Meszaros_Lorinc_gazdagodasarol_tobb_bevetel_tobb_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6006add0-6d09-49cf-88d1-e35bfa430c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77b61cde-ff2f-40b5-a8fc-5d7037e3ac77","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_Orban_Viktor_Meszaros_Lorinc_gazdagodasarol_tobb_bevetel_tobb_ado","timestamp":"2021. június. 10. 11:50","title":"Orbán Viktor reagált Mészáros Lőrinc gazdagodására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]