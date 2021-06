Megérkezett a kánikula, ezzel együtt a forró időszakokat megtörő hirtelen felhőszakadásokra is felkészülhetünk egyúttal. Fontos, hogy otthonunkat a szakadó esőre és szélviharra is felkészítsük, és ha bekövetkezne a baj, a lakásbiztosítás fedezze az esetleges károkat. A Bank360 a biztosítókat kérdezte a nyári zivatarok miatt szükséges kárrendezésről.

Az elmúlt időszakban minden hétre jutott az ország jelentős részére lecsapó zivatarokból, és a szélviharok sem maradtak távol. A változékony időjárásra továbbra is lehet számítani, így érdemes már most felkészíteni a házunkat, hogy ne érjen meglepetésként egy erősebb zivatar. A biztosítók válasza alapján kiderül, milyen esetekben fizet a biztosítás, és mit tehetünk ezen felül, hogy megelőzzük a vihar okozta károkat.

Milyen viharkárra fizet a lakásbiztosítás?

A biztosítók válaszai alapján egyértelműen kiterjed a viharkárokra a lakásbiztosítás:

Az Aegon lakásbiztosításai alapszolgáltatásként tartalmazzák a viharkárt előidéző eseményeket, így erre külön nem kell figyelnie ügyfeleknek. A biztosított események közé tartozik a szélvihar, a felhőszakadás, a villámcsapás és a jégeső is.

Az Allianz Biztosító Otthonom lakásbiztosítása érvényes az időjárás okozta károkra, többek között a viharkárokra is. A biztosítás kiterjed arra az esetre is, ha a vihar miatt megrongálódott tetőn vagy nyílászárón beömlik a csapadék és az kárt okoz a biztosított vagyontárgyakban. Már a Komfort csomag is fedezi az alapkárokat és a természeti károkat, így a vihar által okozottat is.

A Genertel viharkárok esetében nem térít, ha az ügyfél szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartással nem tesz eleget a kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettségének. Nem téríti meg a helyiségen belüli légáramlás miatt keletkezett károkat. A biztosító felhívja a figyelmet, hogy ha kizárólag ingóságbiztosítással rendelkezik az ügyfél, a vihar által a biztosított ingóságokban keletkezett károkat térítheti meg a biztosítási összeg arányában, ellenben az ingatlanban keletkezett károkra nem terjed ki.

A Groupama Biztosító kiemeli, hogy a biztosító néhány régebbi típusú szerződésénél nem téríthetők a talajszint alatti padozatú helyiségekben keletkezett ingósági károk, ha a kárt a felhőszakadás alkalmával a talajszinten áramló csapadékvíz beömlése okozza. Ha valaki ez ellen a kockázat ellen is szeretné védeni magát, lehetőség van a szerződést átdolgozni egy korszerűbb termékre. Beázási károknál néhány esetben az erre vonatkozó szolgáltatás összege limitált, illetve az épületsüllyedési, vagy alápincézett épület esetén a tartós beázásból eredő károkat is csak részben, vagy egyáltalán nem fedezi a biztosítás.

Az Union Biztosító nem téríti meg a vihar által okozott kárt, ha a szélerősség nem éri el a feltételben rögzített értéket, ami általában 54km/h értéket jelent. Nem térít az Union azokra a vihar által okozott károkra, amelyek az építésügyi szabványok szerint nem megfelelő tetőzetben keletkeztek, szabadban tárolt vagyontárgyakban vagy lábon álló növényzetben keletkeztek. Általában nem fedezi a biztosítás a nyitva felejtett nyílászárókkal összefüggően keletkező károkat, de egyes esetekben ezekre a károkra és a tető beázására is kiterjed.

Az UNIQA is csak abban az esetben tekinti a viharkárt biztosítási eseménynek, ha a szél sebessége az 54 km/h sebességet eléri vagy meghaladja. A biztosító lakásbiztosításaiban a vihar biztosítási esemény mindig az alapfedezetek között szerepel, külön nem kell jelölni az ajánlatkészítés során. Csak azt a viharkárt nem fedezi a biztosítás, ami a karbantartás elmulasztásával függ össze, illetve építés, átépítés alatt álló épület ideiglenes fedésének hiányossága, vagy ennek elmulasztása miatt a - viharral együtt érkező - beömlő csapadékvíz okozza.

Mire figyeljünk?

Az Aegon szerint érdemes ellenőrizni, hogy az épület alapterülete pontosan szerepeljen a szerződésben, mert ebből következik a biztosítás szempontjából rendkívül fontos épületérték. A kárbejelentést online is meg lehet tenni, emellett tovább gyorsíthatja a folyamatot, ha a károsult ügyfél maga is készít néhány fotót a károsodott épületrészről.

Az Allianz tájékoztatása alapján a lakásbiztosítást akkor is érdemes felülvizsgálni, ha az ingatlan értékét növeljük egy nagyobb beruházás, mint például hozzáépítés, tetőtér beépítés, felújítás vagy korszerűsítés révén. Az újabb műszaki cikkek vagy a korábbinál értékesebb ingóságok beszerzése ugyancsak növeli az ingatlan illetve ingóságok értékét. A biztosító szerint viharos időszakban fontos odafigyelni a kármegelőzésre is. Évente legalább egy alkalommal és az erős széllel járó időjárást követően javasolt a tetőburkolatok, tetőcserepek áttekintése. Mélyebben fekvő helyiségek, domboldali, hegyoldali ingatlanok esetében célszerű gondoskodni a megfelelő vízelvezetésről, nemcsak a saját, hanem a közterületről bezúduló víz esetén is.

A Groupama is nagy hangsúlyt fektet a kármegelőzés fontosságára. A biztosító szerint érdemes ellenőrizni a tetőfedés állapotát és megszüntetni a fedésen keletkezett esetleges kisebb réseket a cserepek igazításával. Az ereszcsatornák tisztaságát is szükséges lehet felülvizsgálni, ugyanis az esetlegesen eldugult ereszek miatt a hirtelen lezúduló csapadékvíz az ereszen átbukva komoly beázási károkat tud okozni.

Az Union biztosító szerint mindenképpen érdemes ellenőrizni, hogy a lakásbiztosítási szerződés épületbiztosítást is tartalmaz-e. A vihar leggyakrabban az épületekben okoz kárt, a tetőfedésben, előtetőkben, redőnyökben de a megrongált tetőfedésen keresztül bejutó csapadékvíz a belső falakat is károsíthatja.