[{"available":true,"c_guid":"35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nagyot ugrott az utóbbi időben mind a bankkártyás fizetések száma, mind az online vásárlások aránya. Nem mindegy tehát, hogy milyen benyomások érik webshopokba özönlő felhasználók szépen bővülő tömegeit. Ehhez adunk néhány tippet.","shortLead":"Nagyot ugrott az utóbbi időben mind a bankkártyás fizetések száma, mind az online vásárlások aránya. Nem mindegy tehát...","id":"20210630_online_fizetes_webshopok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35bde37d-5ca6-45fe-8fdd-a7cfa25805d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6263e86-0c45-4cae-be53-fae36cd2d146","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210630_online_fizetes_webshopok","timestamp":"2021. június. 30. 10:50","title":"Mit tehetnek a webshopok azért, hogy a vásárlók őket válasszák – és ne is meneküljenek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa16e6df-684c-4c52-b252-46aac1a93be3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A DentalSlimnek nevezett eszköz megakadályozza, hogy a fogyókúrázók két milliméternél szélesebbre nyissák a szájukat. A fejlesztést végző egyetem szerint a kutatásuk is igazolja, hogy az ötlet működik, de sokan így is kiakadtak miatta: szerintük egy középkori kínzóeszközt próbálnak eladni.","shortLead":"A DentalSlimnek nevezett eszköz megakadályozza, hogy a fogyókúrázók két milliméternél szélesebbre nyissák a szájukat...","id":"20210630_elhizas_fogsor_bilincs_dentalslim","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fa16e6df-684c-4c52-b252-46aac1a93be3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54e3d29-ebe8-459c-9a67-b83bfbbb883c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210630_elhizas_fogsor_bilincs_dentalslim","timestamp":"2021. június. 30. 09:03","title":"Kutatók megcsináltak a fogsorra rakható bilincset, amivel szerintük kezelhető az elhízás – óriási felháborodás lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden félmilliónál több dózis érkezett a koronavírus elleni oltóanyagból.","shortLead":"Kedden félmilliónál több dózis érkezett a koronavírus elleni oltóanyagból.","id":"20210629_pfizer_adagok_magyarorszag_akcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46af5af7-7336-4db2-b86c-52eb5eb2d6fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59552d67-59b8-4af8-9aa7-5ba6917ec7fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210629_pfizer_adagok_magyarorszag_akcina","timestamp":"2021. június. 29. 15:59","title":"A Pfizer már több mint 6 millió adag vakcinát szállított Magyarországnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lébénynél történt a baleset. ","shortLead":"Lébénynél történt a baleset. ","id":"20210629_Lezartak_az_M1es_autopalyat_ot_kamion_utkozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=200fe265-00d4-4c59-af82-577b7c7036f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd4db47c-1315-46b5-bfbe-e9b2cfc67907","keywords":null,"link":"/cegauto/20210629_Lezartak_az_M1es_autopalyat_ot_kamion_utkozott","timestamp":"2021. június. 29. 15:33","title":"Lezárták az M1-es autópályát, öt kamion ütközött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jobbikos vezetésű Dunaújváros már korábban figyelmeztetett a különleges gazdasági övezettel járó veszélyekre.","shortLead":"A jobbikos vezetésű Dunaújváros már korábban figyelmeztetett a különleges gazdasági övezettel járó veszélyekre.","id":"20210629_dunaujvaros_hanhook_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet_iparuzesi_ado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f58929c-32b9-413a-99fa-23aab747c68a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210629_dunaujvaros_hanhook_ellenzek_kulonleges_gazdasagi_ovezet_iparuzesi_ado","timestamp":"2021. június. 29. 07:46","title":"A kormány döntése miatt milliárdoktól eshet el Dunaújváros ellenzéki vezetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Délután 33-38 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Délután 33-38 fokig melegszik a levegő.","id":"20210628_elorejelzes_idojaras_riasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc2f59b5-8644-4df1-a28f-783a31d200f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ccbc9c-e60d-4ede-a5c0-40d1efcfe0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20210628_elorejelzes_idojaras_riasztas","timestamp":"2021. június. 28. 21:09","title":"Több megyére harmadfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"251aa35d-eb83-461e-8284-deae000a5f23","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kormány úgynevezett pedofiltörvényére reagált a Duma Aktuál a maga sajátos módján: a homoszexualitás népszerűsítését tiltó passzusokat igyekeztek szó szerint venni és megszegni a szabályokat. ","shortLead":"A kormány úgynevezett pedofiltörvényére reagált a Duma Aktuál a maga sajátos módján: a homoszexualitás népszerűsítését...","id":"20210628_Duma_Aktual_Homofob_torveny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=251aa35d-eb83-461e-8284-deae000a5f23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939dff08-2d62-4179-8599-2af30530efba","keywords":null,"link":"/360/20210628_Duma_Aktual_Homofob_torveny","timestamp":"2021. június. 28. 19:00","title":"Aktív időskor, teherautók és egy csehszlovák tsz-elnök – a homoszexualitást népszerűsíti a Duma Aktuál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d99b545-0038-4689-97e8-bc6568d08cde","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brüsszel félelmei nem alaptalanok, Janez Jansa szlovén kormányfő a másfél évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta folyamatosan másolja budapesti példaképe politikáját.","shortLead":"Brüsszel félelmei nem alaptalanok, Janez Jansa szlovén kormányfő a másfél évvel ezelőtti hatalomra kerülése óta...","id":"20210630_Felo_hogy_Szlovenia_Orban_illiberalizmusat_reklamozza_majd_EUelnoksege_alatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6d99b545-0038-4689-97e8-bc6568d08cde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88202c8e-c996-473d-a64b-2ba06ed23892","keywords":null,"link":"/360/20210630_Felo_hogy_Szlovenia_Orban_illiberalizmusat_reklamozza_majd_EUelnoksege_alatt","timestamp":"2021. június. 30. 15:00","title":"Félő, hogy Szlovénia Orbán illiberalizmusát reklámozza majd EU-elnöksége alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]