[{"available":true,"c_guid":"ecc916cb-5253-4ac8-adcb-e1fd93341d4b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A csütörtökön elhunyt énekes-színésznő az 1966-os Made in USA című filmben többek között Szabó László partnere volt.","shortLead":"A csütörtökön elhunyt énekes-színésznő az 1966-os Made in USA című filmben többek között Szabó László partnere volt.","id":"20250131_godard-film-marianne-faithfull-made-in-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc916cb-5253-4ac8-adcb-e1fd93341d4b.jpg","index":0,"item":"eabf4d98-6e04-4fe9-89fa-3f303443b913","keywords":null,"link":"/elet/20250131_godard-film-marianne-faithfull-made-in-usa","timestamp":"2025. január. 31. 10:16","title":"Így énekelte legendás dalát egy Godard-filmben Marianne Faithfull","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43f846e3-7b60-4ee0-bdca-0e899f1f2d14","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A magyar példát hozza analógiaként a New York Times vendégszerzője.","shortLead":"A magyar példát hozza analógiaként a New York Times vendégszerzője.","id":"20250131_lapszemle-trump-tulsi-gabbard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43f846e3-7b60-4ee0-bdca-0e899f1f2d14.jpg","index":0,"item":"8ae6169e-96b7-4933-b148-da580a7780d7","keywords":null,"link":"/360/20250131_lapszemle-trump-tulsi-gabbard","timestamp":"2025. január. 31. 08:23","title":"\"Trump nem csinál titkot abból, hogy a kormányzást a diktátorok módjára képzeli el\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5bf8d55-3797-40ab-b1de-e1a3c13c7e3c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Furcsa közleményre még furcsább válasz.","shortLead":"Furcsa közleményre még furcsább válasz.","id":"20250201_olga-legyen-kedves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5bf8d55-3797-40ab-b1de-e1a3c13c7e3c.jpg","index":0,"item":"d96e32a0-41c1-4808-bec0-79e0f39e09d6","keywords":null,"link":"/itthon/20250201_olga-legyen-kedves","timestamp":"2025. február. 01. 12:14","title":"„Olga, legyen kedves!” – Havasi Bertalan kioktatta Kálmán Olgát a Telex kidobatásával kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb36c792-0d3d-4f8d-981d-def5bcc74314","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Bár kedvező eredményekről számolnak be a hazai turizmus szereplői, az gond, hogy az idegenforgalom továbbra is egy lábon áll – mondta a HVG-nek Kovács Balázs, a Danubius Hotels Zrt. vezérigazgatója. A szállodalánc vezetője arról is beszélt, miért vált meg a cég a Gellért Hoteltől és a Körszállótól.","shortLead":"Bár kedvező eredményekről számolnak be a hazai turizmus szereplői, az gond, hogy az idegenforgalom továbbra is...","id":"20250131_hvg-kovacs-balazs-danubius-hotels-vezerigazgato-turizmus-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb36c792-0d3d-4f8d-981d-def5bcc74314.jpg","index":0,"item":"742efd15-5d09-45f3-bb38-4d08d0402d14","keywords":null,"link":"/360/20250131_hvg-kovacs-balazs-danubius-hotels-vezerigazgato-turizmus-interju","timestamp":"2025. január. 31. 16:30","title":"Kovács Balázs, a Danubius Hotels vezérigazgatója: Az idegenforgalomban minden ugyanúgy zajlik, mint a Covid előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de36007a-e37f-4eaa-82f4-fcad5844472c","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A vizsgálat előzetes jelentését 30 napon belül adják ki.","shortLead":"A vizsgálat előzetes jelentését 30 napon belül adják ki.","id":"20250131_washington-legi-baleset-utasszallito-repulogep-helikopter-feketedoboz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de36007a-e37f-4eaa-82f4-fcad5844472c.jpg","index":0,"item":"29f435ee-b2d4-4ff7-8c1a-f99d24893722","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_washington-legi-baleset-utasszallito-repulogep-helikopter-feketedoboz","timestamp":"2025. január. 31. 05:42","title":"Megtalálták a helikopterrel ütközött utasszállító feketedobozait Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4645879a-969a-4337-8f82-401a51df67ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Január közepén indult a Gyerekasztal, a kezdeményezés célja, hogy megértesse a katolikus egyházzal: leginkább az ő érdekük, hogy feltárják mindazt, ami az utóbbi években a szőnyeg alá került.","shortLead":"Január közepén indult a Gyerekasztal, a kezdeményezés célja, hogy megértesse a katolikus egyházzal: leginkább az ő...","id":"20250130_Fulke-podcast-Dobszay-Benedek-Urfi-Peter-Gyerekasztal-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4645879a-969a-4337-8f82-401a51df67ab.jpg","index":0,"item":"a6799b02-9327-42d3-a1ef-b93dcf88db58","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Fulke-podcast-Dobszay-Benedek-Urfi-Peter-Gyerekasztal-ebx","timestamp":"2025. január. 30. 17:35","title":"Akik szembefordultak a katolikus egyház gyermekbántalmazási ügyeivel – Urfi Péter és Dobszay Benedek a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b49fee-5aca-4d37-bc4d-6e445b5afb50","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy minisztériumi rendelettervezet szerint márciustól fizetni kell a szálláshelyek kötelező minősítéséért. Egy szobára vetítve a kis szálláshelyeknek többet kell leszurkolniuk. A minősítő MTMT-t az Orbán–Tiborcz-körhöz tartozó szakemberek alapították.","shortLead":"Egy minisztériumi rendelettervezet szerint márciustól fizetni kell a szálláshelyek kötelező minősítéséért. Egy szobára...","id":"20250131_szallashely-minosites-eljarasi-dij-turizmus-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41b49fee-5aca-4d37-bc4d-6e445b5afb50.jpg","index":0,"item":"8b0aabf4-5fa7-4f24-ac9d-762a162d8318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250131_szallashely-minosites-eljarasi-dij-turizmus-nagy-marton","timestamp":"2025. január. 31. 14:58","title":"Nagy Márton megsarcolja a szálláshelyeket, a szállodák járnak jobban, az Orbán Ráhel köréhez kötődő minősítő a legjobban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b153a94-32d2-4aa6-8a30-4c011f23bcf2","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormány hatáskör nélküli ideológiai bunkósbotja szerint a programot a politikai nyomásgyakorlás finanszírozására használják.","shortLead":"A kormány hatáskör nélküli ideológiai bunkósbotja szerint a programot a politikai nyomásgyakorlás finanszírozására...","id":"20250130_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-cerv-soros-brusszel-civil-szervezetek-lista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b153a94-32d2-4aa6-8a30-4c011f23bcf2.jpg","index":0,"item":"1869f800-3460-4487-b2ed-4c443b0a8766","keywords":null,"link":"/itthon/20250130_Szuverenitasvedelmi-Hivatal-cerv-soros-brusszel-civil-szervezetek-lista","timestamp":"2025. január. 30. 16:31","title":"A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint az Európai Bizottság civilprogramja a Soros-szervezetek brüsszeli lába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]