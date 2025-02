Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik pillanatban meghalhatnak” – mondta a HVG-nek Olekszandra Matvijcsuk, 2022 Nobel-békedíjasa, aki így nem érti a magyar „háborús fáradtságot”. A háborús bűnöket dokumentáló ukrajnai Polgári Szabadságjogokért Központ vezetője szerint naiv, aki azt hiszi, hogy Putyin megáll Ukrajnánál, amikor az orosz tévében nyíltan beszélnek arról, melyik országot fogják legközelebb megtámadni.","shortLead":"„Budapesten a szülők elengedhetik iskolába a gyerekeiket, nem kell azon aggódniuk, hogy a szeretteik bármelyik...","id":"20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d7191d3e-1035-4d11-aabe-94e964f65558.jpg","index":0,"item":"56d630dc-d0e5-4ccb-93a7-edf588a072bd","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-vervoros_ruzsban-olekszandra_matvijcsuk_interju","timestamp":"2025. február. 20. 09:09","title":"Olekszandra Matvijcsuk Nobel-békedíjas: Vörös rúzzsal ünneplek majd, amikor Putyin először áll a Nemzetközi Büntetőbíróság előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09e09c50-bce3-42ef-903c-b0d641a82461","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német cég vezetése idén még erősebb ellenszélre és alacsonyabb nyereségre számít.","shortLead":"A német cég vezetése idén még erősebb ellenszélre és alacsonyabb nyereségre számít.","id":"20250220_Rossz-evet-zart-a-Mercedes-es-iden-sem-szamit-jobbra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/09e09c50-bce3-42ef-903c-b0d641a82461.jpg","index":0,"item":"7c10cad9-1e91-453b-bfad-b483a660d8c3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250220_Rossz-evet-zart-a-Mercedes-es-iden-sem-szamit-jobbra","timestamp":"2025. február. 20. 13:17","title":"Rossz évet zárt a Mercedes, és idén sem számít jobbra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az amerikai szankciók miatt lehet gondban a szerb olajipar.","shortLead":"Az amerikai szankciók miatt lehet gondban a szerb olajipar.","id":"20250219_mol-szerbia-uzemanyag-mennyiseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ff0c04-7cfd-4b31-b862-27b669642f30.jpg","index":0,"item":"fc98dd66-4feb-4dbc-8369-c51df9587dee","keywords":null,"link":"/kkv/20250219_mol-szerbia-uzemanyag-mennyiseg","timestamp":"2025. február. 19. 20:43","title":"A Mol kész megduplázni a Szerbiába szállított üzemanyag mennyiségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A nyomozás még mindig tart a haláluk ügyében, a család kapcsolatban van a helyi rendőrséggel. ","shortLead":"A nyomozás még mindig tart a haláluk ügyében, a család kapcsolatban van a helyi rendőrséggel. ","id":"20250220_Skociaban-eltunt-magyar-ikerpar-holttest-hazaszallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/500f2c38-5a94-4e75-b54c-2aa322725810.jpg","index":0,"item":"a58ddec9-66ac-4a65-9870-1fb62f15eda7","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Skociaban-eltunt-magyar-ikerpar-holttest-hazaszallitas","timestamp":"2025. február. 20. 08:46","title":"Hazahozatják a Skóciában meghalt magyar ikerpár holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cce0520-3d08-4e96-84df-7874f0081d25","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Scorsese és DiCaprio fantáziát látnak Johnson filmtervében. ","shortLead":"Scorsese és DiCaprio fantáziát látnak Johnson filmtervében. ","id":"20250221_Martin-Scorsese-beszallna-Dwayne-Johnson-filmjebe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cce0520-3d08-4e96-84df-7874f0081d25.jpg","index":0,"item":"3f08bb40-2b01-416e-9eed-cf5f1c05e9ae","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_Martin-Scorsese-beszallna-Dwayne-Johnson-filmjebe","timestamp":"2025. február. 21. 11:52","title":"Martin Scorsese beszállna Dwayne Johnson filmjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f23d120-a4df-4901-b722-ce462272b160","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Egy hétig lehet véleményezni a Belügyminisztérium rendeletét, de nem kétséges annak bevezetése.","shortLead":"Egy hétig lehet véleményezni a Belügyminisztérium rendeletét, de nem kétséges annak bevezetése.","id":"20250219_kompetenciameres-osztalyzas-felveteli-rendelettervezet-oktatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f23d120-a4df-4901-b722-ce462272b160.jpg","index":0,"item":"5066cbe4-1fc3-4cad-95c9-00d0435e1bce","keywords":null,"link":"/elet/20250219_kompetenciameres-osztalyzas-felveteli-rendelettervezet-oktatas-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 12:48","title":"Meglépi a kormány, amitől szinte mindenki óva intett: a kompetenciamérést ezentúl osztályozzák, sőt, a felvételibe is beszámít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d5024a2-918d-4e97-b337-a7dd7250ede0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy alföldi kisváros egyik egyházi óvodájának vezetője aggodalmát fejezte ki a kormány új rendelettervezetével kapcsolatban, ami külön csoportokba tenné az iskolakezdés előtt álló gyerekeket.","shortLead":"Egy alföldi kisváros egyik egyházi óvodájának vezetője aggodalmát fejezte ki a kormány új rendelettervezetével...","id":"20250220_ovoda-rendelettervezet-iskolakezdes-kulon-csoport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d5024a2-918d-4e97-b337-a7dd7250ede0.jpg","index":0,"item":"a877ef98-c557-4feb-a26e-5e50918bdfe7","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_ovoda-rendelettervezet-iskolakezdes-kulon-csoport","timestamp":"2025. február. 20. 12:37","title":"Még azoknak az óvodáknak is gondot okozhat az új rendelettervezet, ahol nincsenek vegyes csoportok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c480c52-2698-462f-860e-f0e90ab8efae","c_author":"Bagyó Anna","category":"360","description":"A vásári szezonokban nagyobb figyelem hárul olyan új művészeti és műkereskedelmi központokra, mint az utóbbi évtizedben előkelő helyre kerültSanghaj; a kínai metropolisz jelentős kortárs művészeti fesztivállal, globális szinten is egyre fontosabb múzeumi kiállításokkal, új galériákkal büszkélkedhet. Helyszíni beszámoló.","shortLead":"A vásári szezonokban nagyobb figyelem hárul olyan új művészeti és műkereskedelmi központokra, mint az utóbbi évtizedben...","id":"20250219_a-mu-Vilagmarkak-es-sztarmuveszek-a-Kinai-Szovjet-Baratsag-Hazaban-kortars-mukereskedes-Sanghajban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7c480c52-2698-462f-860e-f0e90ab8efae.jpg","index":0,"item":"f4a89a38-e1c7-4790-b174-2fc65f6c6508","keywords":null,"link":"/360/20250219_a-mu-Vilagmarkak-es-sztarmuveszek-a-Kinai-Szovjet-Baratsag-Hazaban-kortars-mukereskedes-Sanghajban","timestamp":"2025. február. 19. 18:00","title":"Kortárs műkereskedés Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]