[{"available":true,"c_guid":"1159826a-55e2-4095-89d5-fcb2e68bb5a3","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A tervek szerint a futballcsapat új otthona öt éven belül felépül.","shortLead":"A tervek szerint a futballcsapat új otthona öt éven belül felépül.","id":"20250311_manchester-united-uj-stadion-old-trafford-norman-foster","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1159826a-55e2-4095-89d5-fcb2e68bb5a3.jpg","index":0,"item":"a2bd0d2e-74e9-4928-ad85-cb450e653f51","keywords":null,"link":"/sport/20250311_manchester-united-uj-stadion-old-trafford-norman-foster","timestamp":"2025. március. 11. 12:37","title":"Százezres stadiont épít a Manchester United az Old Trafford mellé, futurisztikus minivárosnak álmodták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A baleset miatt veszélyes anyagok is szivároghatnak az Északi-tengerbe.","shortLead":"A baleset miatt veszélyes anyagok is szivároghatnak az Északi-tengerbe.","id":"20250310_Egy-ember-eltunt-amikor-egy-teherhajo-es-egy-olajszallito-tanker-utkozott-a-brit-partoknal-baleset-olaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce.jpg","index":0,"item":"1b78dde5-a903-4ce8-9b0b-a303a91a2755","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_Egy-ember-eltunt-amikor-egy-teherhajo-es-egy-olajszallito-tanker-utkozott-a-brit-partoknal-baleset-olaj","timestamp":"2025. március. 10. 21:54","title":"Egy ember eltűnt, amikor egy teherhajó és egy olajszállító tanker ütközött a brit partoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d3e0ae-a930-423a-8b3a-559a151b6da6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az éppen 100 napja hivatalba lépett Európai Bizottság egyik vállalása volt, hogy rövid időn belül új javaslatot készít az EU területén jogalap nélkül tartózkodó bevándorlók „eltávolítására”. A mostani javaslat a tagállamok számára jogalapot teremt arra, hogy a kiutasított személyeket egy harmadik országban őrizzék.","shortLead":"Az éppen 100 napja hivatalba lépett Európai Bizottság egyik vállalása volt, hogy rövid időn belül új javaslatot készít...","id":"20250311_europai-bizottsag-migracio_illegalis-bevandorlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42d3e0ae-a930-423a-8b3a-559a151b6da6.jpg","index":0,"item":"23b45ced-0ee9-4c04-a6ab-4b24718b6360","keywords":null,"link":"/eurologus/20250311_europai-bizottsag-migracio_illegalis-bevandorlas","timestamp":"2025. március. 11. 16:09","title":"Az Európai Bizottság megteremti az illegális bevándorlók legális kitoloncolásának lehetőségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc5cfbde-bfd7-426b-80f7-9c526bd6ec12","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Megtetszett nekik a Hungaroring név? ","shortLead":"Megtetszett nekik a Hungaroring név? ","id":"20250311_Madring-lesz-a-Spanyol-Nagydij-uj-neve","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc5cfbde-bfd7-426b-80f7-9c526bd6ec12.jpg","index":0,"item":"17ec642a-d830-462e-bcf1-86538701ace0","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Madring-lesz-a-Spanyol-Nagydij-uj-neve","timestamp":"2025. március. 11. 07:23","title":"Madring lesz a neve a Spanyol Nagydíj helyszínének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az újítástól azt várják, hogy gyorsabb és higiénikusabb lesz a fedélzeti kiszolgálás.","shortLead":"Az újítástól azt várják, hogy gyorsabb és higiénikusabb lesz a fedélzeti kiszolgálás.","id":"20250310_wizz-air-keszpenzmentes-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d.jpg","index":0,"item":"5ea424ca-aa6b-4697-981c-09b868128977","keywords":null,"link":"/kkv/20250310_wizz-air-keszpenzmentes-fizetes","timestamp":"2025. március. 10. 17:12","title":"Áprilistól nem lehet készpénzzel fizetni a Wizz Air járatain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c66d826e-4463-42f2-8b5a-aa7aefac0a1e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A boszniai Szerb Köztársaság elnökén kívül két másik politikus előállítását is kezdeményezték.","shortLead":"A boszniai Szerb Köztársaság elnökén kívül két másik politikus előállítását is kezdeményezték.","id":"20250312_Kiadtak-a-parancsot-Milorad-Dodik-eloallitasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c66d826e-4463-42f2-8b5a-aa7aefac0a1e.jpg","index":0,"item":"e64f6300-9e6a-479c-9811-d1e0403aedf6","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_Kiadtak-a-parancsot-Milorad-Dodik-eloallitasara","timestamp":"2025. március. 12. 09:52","title":"Kiadták a parancsot Milorad Dodik előállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A párthű szolgák magukban semmire sem képesek. Szükség van azokra is, akik megvetik őket, párttal együtt. A lojális gárda nevetséges fércműveket tudott összehozni, a piacképes termékhez már kellett az is, aki szerint Fuck NER. ","shortLead":"A párthű szolgák magukban semmire sem képesek. Szükség van azokra is, akik megvetik őket, párttal együtt. A lojális...","id":"20250312_Tota-W-Arpad-Fuck-NER","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/293aa7bf-0d43-42a0-94bc-a6baeea348a4.jpg","index":0,"item":"7757d441-e7b5-40ac-aae7-71ae3532ee68","keywords":null,"link":"/360/20250312_Tota-W-Arpad-Fuck-NER","timestamp":"2025. március. 12. 09:36","title":"Tóta W. Árpád: Fuck NER, ilyen a szuverenitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.","shortLead":"Már csak pár száz négyzetkilométernyi területet ellenőriz az ukrán hadsereg Nyugat-Oroszországban.","id":"20250311_ukrajna-oroszorszag-kurszki-terulet-haboru-telepulesek-visszafoglalasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4f958fd-9a76-4535-a042-a9251a37d483.jpg","index":0,"item":"b8498906-92d2-46c8-b512-1f3e60e38708","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_ukrajna-oroszorszag-kurszki-terulet-haboru-telepulesek-visszafoglalasa","timestamp":"2025. március. 11. 13:29","title":"Előrenyomultak az oroszok a Kurszki területen, tizenkét települést foglaltak vissza az ukránoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]