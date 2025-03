Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a88ecb66-3357-4f4b-8599-583b0f342c6b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Elkezdtek kiszivárogni hírek a Szaúd-Arábiában tartott béketrágyalásról, amelytől az európai vezetők és Zelenszkij is azt várta, hogy megenyhülnek az amerikaiak.","shortLead":"Elkezdtek kiszivárogni hírek a Szaúd-Arábiában tartott béketrágyalásról, amelytől az európai vezetők és Zelenszkij is...","id":"20250311_Szaudi-Arabia-Oroszorszag-Ukrajna-Trump-Putyin-Zelenszkij-beketargyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a88ecb66-3357-4f4b-8599-583b0f342c6b.jpg","index":0,"item":"7cfd5ec3-822e-4555-8705-3598d732811c","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Szaudi-Arabia-Oroszorszag-Ukrajna-Trump-Putyin-Zelenszkij-beketargyalas","timestamp":"2025. március. 11. 19:33","title":"Ukrajna kész elfogadni az ideiglenes tűzszünetet, cserébe Trump visszaállítja a katonai segélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A javítási munka már zajlik, így várhatóan még az este újraindulhat a tranzit Magyarország irányába.","shortLead":"A javítási munka már zajlik, így várhatóan még az este újraindulhat a tranzit Magyarország irányába.","id":"20250311_ukrajna-drontamadas-baratsag-koolaj-vezetek-szijjarto-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c7db3e-8ca1-4c26-9635-bcfd8ca0f295.jpg","index":0,"item":"bc37aecf-a645-4afb-b0d4-91c5b841f1af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_ukrajna-drontamadas-baratsag-koolaj-vezetek-szijjarto-peter","timestamp":"2025. március. 11. 14:53","title":"Szijjártó: Ukrán dróntámadás miatt fel kellett függeszteni a kőolajszállítást a Barátság vezetéken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók egy új, fényérzékeny jelölési módszert fejlesztettek ki, amely segít azonosítani a gyógyszermolekulák célzott kapcsolódását a betegséget okozó fehérjékhez. A HUN-REN szakembereinek új technológiája nemcsak egyszerűbb és hatékonyabb, mint a korábbi megoldások, hanem olcsóbb és biztonságosabb is.","shortLead":"Magyar kutatók egy új, fényérzékeny jelölési módszert fejlesztettek ki, amely segít azonosítani a gyógyszermolekulák...","id":"20250312_hun-ren-ttk-gyogyszerfejlesztes-fenyerzekeny-jelolesi-modszer-uj-technologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"ac053f3c-647d-4d2b-9e69-fe55dcb2b763","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_hun-ren-ttk-gyogyszerfejlesztes-fenyerzekeny-jelolesi-modszer-uj-technologia","timestamp":"2025. március. 12. 13:03","title":"A fény segítségével lehetnek hatékonyabbak a jövő gyógyszerei, és ez magyar kutatóknak köszönhető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b76ef8-6cb2-405c-8823-a133c537d740","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A képviselő Orbán-álarcot öltött, és Majkát énekelgetett a performansz során.","shortLead":"A képviselő Orbán-álarcot öltött, és Majkát énekelgetett a performansz során.","id":"20250312_tordai-bence-sajtotajekoztato-talicska-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2b76ef8-6cb2-405c-8823-a133c537d740.jpg","index":0,"item":"6b03f618-2181-47ef-8837-e6911bff6261","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_tordai-bence-sajtotajekoztato-talicska-baleset","timestamp":"2025. március. 12. 12:22","title":"Baleset vetett véget Tordai Bence szürreális sajtótájékoztatójának az orosz nagykövetség előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10f73138-c6b9-48da-94d4-56e0580c2972","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"A brit közmédiát láthatóan felzaklatta a Liverpool kiesése.","shortLead":"A brit közmédiát láthatóan felzaklatta a Liverpool kiesése.","id":"20250312_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-Bajnokok-Ligaja-PSG-kieses-negyeddonto-ertekeles-osztalyzat-nemzetkozi-sajto-bbc","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10f73138-c6b9-48da-94d4-56e0580c2972.jpg","index":0,"item":"2c81cedd-8766-43d7-b893-6495b3c11dd4","keywords":null,"link":"/sport/20250312_Szoboszlai-Dominik-Liverpool-Bajnokok-Ligaja-PSG-kieses-negyeddonto-ertekeles-osztalyzat-nemzetkozi-sajto-bbc","timestamp":"2025. március. 12. 00:55","title":"Szoboszlai legnagyobb erősségét emelik ki a nemzetközi lapok, de a BBC nem kímélte a Liverpoolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d506b0a-2294-42e8-865a-3d776017f3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fellebbezett az ítélet ellen, házi őrizetben marad a jogerős döntésig.","shortLead":"Fellebbezett az ítélet ellen, házi őrizetben marad a jogerős döntésig.","id":"20250313_Kilenc-ev-fegyhazra-iteltek-az-unokajat-molesztalo-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d506b0a-2294-42e8-865a-3d776017f3b3.jpg","index":0,"item":"81fd2712-0780-4b2e-957a-08203c1b37e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Kilenc-ev-fegyhazra-iteltek-az-unokajat-molesztalo-ferfit","timestamp":"2025. március. 13. 08:46","title":"Kilenc év fegyházra ítélték az unokáját molesztáló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f133967-e99b-4172-896e-fa95d2cbf979","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Beszéljünk őszintén, választás közeledik” – mondta Gelencsér Attila, a kaposvári választókerület fideszes országgyűlési képviselője.","shortLead":"„Beszéljünk őszintén, választás közeledik” – mondta Gelencsér Attila, a kaposvári választókerület fideszes...","id":"20250312_Hangfelvetel-bizonyitja-hogy-a-fideszes-kepviselo-kampanyfejlesztesekre-is-hasznalna-az-allami-program-penzeit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f133967-e99b-4172-896e-fa95d2cbf979.jpg","index":0,"item":"9cfb5cc3-9d09-4648-b8f2-81972f1f64ef","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Hangfelvetel-bizonyitja-hogy-a-fideszes-kepviselo-kampanyfejlesztesekre-is-hasznalna-az-allami-program-penzeit","timestamp":"2025. március. 12. 07:23","title":"Hangfelvétel bizonyítja, hogy a fideszes képviselő kampányfejlesztésekre is használná az állami program pénzeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388f4115-dfaf-4f5e-986c-d118d848b869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberölésen kívül más bűncselekményekről is szó van.","shortLead":"Az emberölésen kívül más bűncselekményekről is szó van.","id":"20250311_keleti-palyaudvar-lovoldozes-emberoles-elokeszulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/388f4115-dfaf-4f5e-986c-d118d848b869.jpg","index":0,"item":"c67c41ec-fe72-42ea-9e53-3e3ca985e3ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_keleti-palyaudvar-lovoldozes-emberoles-elokeszulete","timestamp":"2025. március. 11. 13:51","title":"Lövöldözés lehetett a Keleti pályaudvarnál hétfőn, emberölés előkészülete miatt nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]