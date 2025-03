Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4ef7db27-41a0-4ae2-85b1-fb6a68363ff4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Több sérült állapota is súlyos, így még nőhet a halálos áldozatok száma.","shortLead":"Több sérült állapota is súlyos, így még nőhet a halálos áldozatok száma.","id":"20250316_Egyhetes-gyaszt-hirdettek-Eszak-Macedoniaban-a-diszkotuz-aldozatainak-emlekere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ef7db27-41a0-4ae2-85b1-fb6a68363ff4.jpg","index":0,"item":"cb48d673-9e40-474f-a8e0-b61101ca8514","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Egyhetes-gyaszt-hirdettek-Eszak-Macedoniaban-a-diszkotuz-aldozatainak-emlekere","timestamp":"2025. március. 16. 17:35","title":"Egyhetes gyászt hirdettek Észak-Macedóniában a diszkótűz több mint ötven áldozatának emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","shortLead":"Egy nemzet sem szabad, ha annak egy része is fenyegetett – írták.","id":"20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec.jpg","index":0,"item":"caf549e7-dbab-4b2d-b70f-f020e82c2a0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Az-MTK-szurkolok-is-felszolaltak-a-poloskazas-ellen","timestamp":"2025. március. 16. 17:14","title":"Az MTK-szurkolók is felszólaltak Orbán poloskázása ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","shortLead":"Akár több százezren is összegyűlhettek Belgrádban, hogy a kormány ellen tiltakozzanak.","id":"20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2512896e-a6ad-4071-820f-b7071d91bfcc.jpg","index":0,"item":"73992915-dadd-4587-a0d9-d6bd7915c96d","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_vucsics-szerbia-tuntetes-valtozas","timestamp":"2025. március. 16. 10:33","title":"Meg kell változnunk – közölte a szerb elnök a tüntető tömeg láttán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 15, 17, illetve 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert. ","shortLead":"A 15, 17, illetve 21 éves fiatalok egy 17 éves fülöpjakabi fiútól szerezték be a kábítószert. ","id":"20250316_Fiatalkoru-drogdilereket-fogtak-Bacs-Kiskun-varmegyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/758b288e-0118-4edf-a0a7-2a038463f5a6.jpg","index":0,"item":"94194a6f-feae-4885-9e80-3ccd885c1a30","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Fiatalkoru-drogdilereket-fogtak-Bacs-Kiskun-varmegyeben","timestamp":"2025. március. 16. 10:47","title":"Fiatalkorú drogdílereket fogtak Bács-Kiskun vármegyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19bdf623-13c6-4e75-9deb-74c3a3f8da31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy látszik, érzékelte, hogy botrányos kijelentésével átlépett egy határt.","shortLead":"Úgy látszik, érzékelte, hogy botrányos kijelentésével átlépett egy határt.","id":"20250317_Orban-Viktor-magyarazkodni-kenyszerult-a-poloskazas-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/19bdf623-13c6-4e75-9deb-74c3a3f8da31.jpg","index":0,"item":"b71ba37f-b092-42e1-84fc-b2f28e144a8e","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Orban-Viktor-magyarazkodni-kenyszerult-a-poloskazas-miatt-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:29","title":"Orbán Viktor máris magyarázkodik a poloskázás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb523dc-2aea-421d-9e7f-3570bacd1d83","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Ez senkinek, így a kormányfőnek sem megengedett” – közölték.","shortLead":"„Ez senkinek, így a kormányfőnek sem megengedett” – közölték.","id":"20250316_Visszautasitjak-a-birok-Orban-poloskas-beszedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcb523dc-2aea-421d-9e7f-3570bacd1d83.jpg","index":0,"item":"cc7cabb7-71cf-42fb-91df-6c4f91cc501e","keywords":null,"link":"/itthon/20250316_Visszautasitjak-a-birok-Orban-poloskas-beszedet","timestamp":"2025. március. 16. 13:30","title":"Visszautasítják a bírók Orbán poloskás beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c0c8618-1cca-453b-9036-222a3de2edc4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint sokakat halálra tapostak, amikor a tömeg a tűz elől menekült.","shortLead":"Szemtanúk szerint sokakat halálra tapostak, amikor a tömeg a tűz elől menekült.","id":"20250316_Legalabb-otvenen-meghaltak-egy-macedoniai-diszkotuzben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c0c8618-1cca-453b-9036-222a3de2edc4.jpg","index":0,"item":"9486b7b6-9d4d-4e41-8e78-91b0d0d1fe92","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Legalabb-otvenen-meghaltak-egy-macedoniai-diszkotuzben","timestamp":"2025. március. 16. 09:08","title":"Legalább ötvenen meghaltak egy macedóniai diszkótűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a78ff653-240e-4e3a-9d95-6695d26ba228","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Akár súlyos pénzbüntetést is kaphat, akit rajtakapnak árusításon vagy a fogyasztáson. A termékek nemcsak tiltottak, hanem súlyos egészségügyi kockázatokat jelenthetnek.","shortLead":"Akár súlyos pénzbüntetést is kaphat, akit rajtakapnak árusításon vagy a fogyasztáson. A termékek nemcsak tiltottak...","id":"20250317_elfbar-pocobart-diakok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a78ff653-240e-4e3a-9d95-6695d26ba228.jpg","index":0,"item":"98bcbd10-6609-4e97-b647-00ee1aee693f","keywords":null,"link":"/elet/20250317_elfbar-pocobart-diakok","timestamp":"2025. március. 17. 10:02","title":"Hiába az ezernyi figyelmeztetés, egyre több Elfbart, és Pocobart találnak diákoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]