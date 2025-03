Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b3ea363b-d487-4d65-a604-ead98009285f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"A magyar családi tulajdonban lévő BioTechUSA 5,5 milliárd forintból modernizált szadai üzemében jártunk, ahol az elsők között kóstolhattuk meg a cég ősszel forgalomba kerülő legújabb termékét, a nem mesterséges intelligencia által megkomponált ízű Crusht.","shortLead":"A magyar családi tulajdonban lévő BioTechUSA 5,5 milliárd forintból modernizált szadai üzemében jártunk, ahol az elsők...","id":"20250327_biotechusa-szadai-uzem-crush-csokis-szeletet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3ea363b-d487-4d65-a604-ead98009285f.jpg","index":0,"item":"05768fe6-2c5e-4a25-9c61-8ad07d2a5173","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_biotechusa-szadai-uzem-crush-csokis-szeletet","timestamp":"2025. március. 27. 12:46","title":"Ronda és finom: megkóstoltuk a BioTechUSA új gyártósorán készülő csokis szeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9832a3-1c75-4dff-ab7d-9e55597a249e","c_author":"Köves Gábor","category":"kultura","description":"Sarah Bernhardt már több mint száz éve szabad nő volt, fellépett az antiszemitizmus és a halálbüntetés ellen, úgy érezte, nincs vesztenivalója. Ő volt az első nemzetközi celeb, 30 ezren kísérték a koporsóját, amikor 1923-ban meghalt. Az isteni Sarah Bernhardt című filmben Sandrine Kiberlain alakítja a dívát – a francia színésznővel Párizsban beszélgettünk több újságíró társaságában. ","shortLead":"Sarah Bernhardt már több mint száz éve szabad nő volt, fellépett az antiszemitizmus és a halálbüntetés ellen...","id":"20250326_Sarah-Bernhardt-film-foszereplo-Sandrine-Kiberlain-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9832a3-1c75-4dff-ab7d-9e55597a249e.jpg","index":0,"item":"2934ace0-f1b8-4d14-829d-549cd8268962","keywords":null,"link":"/kultura/20250326_Sarah-Bernhardt-film-foszereplo-Sandrine-Kiberlain-interju","timestamp":"2025. március. 26. 17:00","title":"Megpróbáltam úgy meghalni, mint Sarah Bernhardt – interjú a francia sztárral, aki a színpadok istennőjét alakítja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c586e135-112f-44fe-b8d6-b6fb281573e1","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Zöldpolitika kaphat támogatást az Orbán-kormánytól: az Energiaügyi Minisztérium hajlik arra, hogy a fuvarozók pénzügyileg jobban járjanak, ha a kamionokat vonatra rakják, és ezzel nagyságrendekkel csökkentik a széndioxid-kibocsátásukat. Januártól megszűnt a közúti fuvarozók eddigi támogatási rendszere, ami mérsékli a motivációjukat a környezetbarát fejlesztésekre, ezen javítanának a mostani tervek.","shortLead":"Zöldpolitika kaphat támogatást az Orbán-kormánytól: az Energiaügyi Minisztérium hajlik arra, hogy a fuvarozók...","id":"20250325_hvg-kamion-eauto-fuvarozok-tamogatasi-rendszer-ekr-energiapiac-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c586e135-112f-44fe-b8d6-b6fb281573e1.jpg","index":0,"item":"115de47a-83f6-42c7-bdb8-4a7ee380e984","keywords":null,"link":"/360/20250325_hvg-kamion-eauto-fuvarozok-tamogatasi-rendszer-ekr-energiapiac-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. március. 25. 16:00","title":"Van az a pénz, amennyiért a fuvarozók vonattal vinnék a kamionjaikat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az idei év első nulladik napi hibáját foltozta be a Google a Chrome-ban, a javítás lassan mindenkihez megérkezik. ","shortLead":"Az idei év első nulladik napi hibáját foltozta be a Google a Chrome-ban, a javítás lassan mindenkihez megérkezik. ","id":"20250327_google-chrome-frissites-134-nulladik-napi-sebezhetoseg-javitas-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50e427cf-ce60-4879-a799-f5eef733f518.jpg","index":0,"item":"76d86348-831e-4cde-8f35-7153ad192325","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_google-chrome-frissites-134-nulladik-napi-sebezhetoseg-javitas-kemkedes","timestamp":"2025. március. 27. 08:03","title":"Kapcsolja ki, aztán be: vészfrissítés jött a Chrome böngészőhöz, aki nem telepíti, arról mindent láthatnak mások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c13d339a-039f-41e3-9ab0-a07427b197d6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spizter űrtávcső után a James Webb űrteleszkóppal is megfigyelték a tudósok a Földtől mitnegy 630 fényévre található Herbig–Haro-objektumot. Az új fotó lenyűgöző lett.","shortLead":"A Spizter űrtávcső után a James Webb űrteleszkóppal is megfigyelték a tudósok a Földtől mitnegy 630 fényévre található...","id":"20250325_james-webb-urteleszkop-kozmikus-tornado-herbig-haro-objektum-hh-49-50","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c13d339a-039f-41e3-9ab0-a07427b197d6.jpg","index":0,"item":"0880c0a9-39e2-42fc-addf-22df6f76aa11","keywords":null,"link":"/tudomany/20250325_james-webb-urteleszkop-kozmikus-tornado-herbig-haro-objektum-hh-49-50","timestamp":"2025. március. 25. 14:03","title":"Kozmikus tornádóról készített képet a James Webb űrteleszkóp – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szemtanúk szerint egy rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","shortLead":"Szemtanúk szerint egy rosszul kivitelezett tolatás vezetett a tragikus balesethez.","id":"20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcbf3507-b8a8-4de8-be0e-9bf8cc47bfd7.jpg","index":0,"item":"10ce63fd-1fec-4a47-8ec9-c842d9d57a93","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_Turistabusz-zuhant-a-Poba-Torinoban-meghalt-a-sofor","timestamp":"2025. március. 26. 18:45","title":"Turistabusz zuhant a Póba Torinóban, meghalt a sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86946231-2364-4c23-942e-7cbf21a3df1d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Élet és halál ura volt a szocialista lemezkiadásban Erdős Péter, de róla is sűrűn jelentettek. Nem is akárhogyan.","shortLead":"Élet és halál ura volt a szocialista lemezkiadásban Erdős Péter, de róla is sűrűn jelentettek. Nem is akárhogyan.","id":"20250327_Az-Erdos-Peterrol-jelento-ugynok-lemaffiozta-a-Kadar-kor-popcezarat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86946231-2364-4c23-942e-7cbf21a3df1d.jpg","index":0,"item":"4fc77388-1760-479e-bf9f-a492847cc815","keywords":null,"link":"/kultura/20250327_Az-Erdos-Peterrol-jelento-ugynok-lemaffiozta-a-Kadar-kor-popcezarat","timestamp":"2025. március. 27. 08:44","title":"Az Erdős Péterről jelentő ügynök lemaffiózózta, veszélyes elemnek tartotta a mindenható popcézárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b882b40-8a80-41fa-ba05-2673b0ed07b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója, Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc felesége, valamint Orbán Ráhel, a miniszterelnök lánya is szerepel a rangsorban.","shortLead":"Vidus Gabriella, az RTL vezérigazgatója, Várkonyi Andrea, Mészáros Lőrinc felesége, valamint Orbán Ráhel...","id":"20250326_Orban-Viktor-felesege-es-Schmidt-Maria-is-rakerult-a-legbefolyaso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b882b40-8a80-41fa-ba05-2673b0ed07b2.jpg","index":0,"item":"2592c1c5-dfe7-41c2-823f-c7f60a049992","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Orban-Viktor-felesege-es-Schmidt-Maria-is-rakerult-a-legbefolyaso","timestamp":"2025. március. 26. 14:28","title":"Orbán Viktor felesége és lánya is rákerült a legbefolyásosabb nők listájára, de jutott hely Várkonyi Andreának is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]