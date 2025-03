Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Az ingyenes készpénzfelvételi kötelezettséggel együtt jelenleg 5-8 ezer lakos a minimum, amennyi képes eltartani egy ATM-et. A Revolut továbbra is megússza az ATM-telepítést, pedig ha magyar bank lenne, a kibocsátott bankkártyái alapján 826-ot kellene kihelyeznie Magyarországon. Jó nagy veszteséget okoz a bankoknak a kormány falusi ATM projektje A Stellantis konszern német márkája ezúttal egy üzemanyagcellás hidrogénes új modellel rukkolt elő. Pár perc alatt teljesen feltölthető az Opel villanymotoros újdonsága A Pető Attila-ügyet nemzetközi szinten is súlyosan aggályosnak tartják. Erdő Péter bíboros ellen is eljárást kezdeményezett egy nemzetközi áldozatvédő szervezet A kivitelezéssel most nem is volt baj, mindössze annyi, hogy tilos ilyesmit csinálni. Hat hónapra elvett jogosítványt ért ez a belvárosi driftelés Miskolcon Több városban, többek között Varsóban is fontos szerepet játszik 8 darab kagyló, amelyeknek az ivóvízminőség ellenőrzésében van fontos feladatuk. Lengyelországban a kagylóknak is van munkája A kiszivárgott információk szerint titán helyett egy speciális ötvözetet használna az Apple a hajlítható iPhone-nál, ami nemcsak nagyobb strapabíróságot, de gyűrődésmentes kijelzőt is eredményezhet. Folyékony fémből lehet a hajlítható iPhone legfontosabb alkatrésze „Ő a legszebb, mert ő egy édesanya". Győzike döntött, megvan Orbán Viktor zebrája A tranzakció előkészítésével foglalkozó amerikai Citigroup pénzügyi szolgáltatónak alighanem az lesz az egyik legnagyobb kihívás, hogy elfeledtesse a potenciális befektetőkkel az MBH Bank kormányhoz közeli kapcsolatait. Ki akar Mészáros Lőrinc tulajdonostársa lenni? Nem biztos, hogy könnyű lesz új befektetőt találni az MBH Bankba