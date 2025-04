Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b66a50fd-b1fd-4e39-9eaa-ff52fe425670","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A második generációs Hyundai Nexo jelentősen továbbfejlesztett üzemanyagcellás hajtáslánccal debütált.","shortLead":"A második generációs Hyundai Nexo jelentősen továbbfejlesztett üzemanyagcellás hajtáslánccal debütált.","id":"20250403_700-kilometer-hatotav-5-perc-alatt-itt-a-hyundai-nexo-uj-hidrogenauto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b66a50fd-b1fd-4e39-9eaa-ff52fe425670.jpg","index":0,"item":"1bf39930-2a7f-4c51-8e63-3f461f60acf6","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_700-kilometer-hatotav-5-perc-alatt-itt-a-hyundai-nexo-uj-hidrogenauto","timestamp":"2025. április. 03. 07:01","title":"700 kilométer hatótáv 5 perc alatt: itt a Hyundai új hidrogénautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe0463f-b543-4f6c-8242-dce2b5d8afcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akció végül sikertelen volt, a miniszterelnök bejutott az épületbe.","shortLead":"Az akció végül sikertelen volt, a miniszterelnök bejutott az épületbe.","id":"20250404_A-Momentum-ujra-megprobalta-megakadalyozni-Orban-Kossuth-radios-interjujat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbe0463f-b543-4f6c-8242-dce2b5d8afcc.jpg","index":0,"item":"a99268e9-1834-4af4-a6f0-57d53ad5cb03","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_A-Momentum-ujra-megprobalta-megakadalyozni-Orban-Kossuth-radios-interjujat","timestamp":"2025. április. 04. 07:40","title":"A Momentum újra megpróbálta megakadályozni Orbán Kossuth-rádiós interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90c29be5-3e3f-4b39-83dd-7955946d2974","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Valamint a Tarzan-kiáltásra. ","shortLead":"Valamint a Tarzan-kiáltásra. ","id":"20250403_majom-genetika-jodli","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/90c29be5-3e3f-4b39-83dd-7955946d2974.jpg","index":0,"item":"0083b653-2fc8-48e7-9568-d369a51ed45c","keywords":null,"link":"/elet/20250403_majom-genetika-jodli","timestamp":"2025. április. 03. 12:40","title":"A majmok genetikailag arra vannak kitalálva, hogy jódlizzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bea5b5-fec4-4d6d-b3b8-739761264135","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ír adatvédelmi hatóság szerint a TikTok Kínába továbbította az európai felhasználók adatait, amit az adatvédelmi törvények szerint nem tehetett volna meg.","shortLead":"Az ír adatvédelmi hatóság szerint a TikTok Kínába továbbította az európai felhasználók adatait, amit az adatvédelmi...","id":"20250404_tiktok-europa-adatvedelmi-torveny-gdpr-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82bea5b5-fec4-4d6d-b3b8-739761264135.jpg","index":0,"item":"59bf0967-0b63-4292-9ccc-8bfe67cc5166","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_tiktok-europa-adatvedelmi-torveny-gdpr-buntetes","timestamp":"2025. április. 04. 09:03","title":"202 milliárdos büntetést kaphat a TikTok Európától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Feleségével és lányával is végzett az elkövető.","shortLead":"Feleségével és lányával is végzett az elkövető.","id":"20250402_tenyleges-eletfogytiglan-ugyeszseg-albertirsa-csaladirtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be6bc8c-4a00-4db6-8156-213077df2000.jpg","index":0,"item":"02dc51d6-93a5-4d71-9901-475870713c4b","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_tenyleges-eletfogytiglan-ugyeszseg-albertirsa-csaladirtas","timestamp":"2025. április. 02. 17:26","title":"Tényleges életfogytiglant kért a feleségét és a kislányát megölő albertirsai férfira az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Bíróság főtanácsnoka szerint Magyarország megsértette az uniós jogot, de Arató András szerint az állam nem fogja betartani, ha a rádió szempontjából pozitív ítélet születik. ","shortLead":"A Bíróság főtanácsnoka szerint Magyarország megsértette az uniós jogot, de Arató András szerint az állam nem fogja...","id":"20250403_klubradio-europai-birosag-arato-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/693cc62d-5c66-4eca-bb80-d322b8177b9e.jpg","index":0,"item":"2ae9f7da-e952-4ef3-9437-cebe4be9795a","keywords":null,"link":"/itthon/20250403_klubradio-europai-birosag-arato-andras","timestamp":"2025. április. 03. 11:58","title":"Jól alakul az eljárás az Európai Bíróságon, de a Klubrádió nem számol azzal, hogy valaha visszakapja a frekvenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A tervek szerint 2028-ra a Mol kibővíti a Barátság II. kőolajvezetéket az ukrán határ és Százhalombatta között, Százhalombattától pedig új vezetéket épít a Szerb határig. Így a szuverenitás jegyében Szerbia is képes lesz orosz olajat importálni az Ukrajnán és Magyarországon keresztül. Szijjártó Péter közben arra utalgatott, hogy Ukrajna nem megbízható tranzitország.","shortLead":"A tervek szerint 2028-ra a Mol kibővíti a Barátság II. kőolajvezetéket az ukrán határ és Százhalombatta között...","id":"20250402_Szijjarto-Peter-Baratsag-koolajvezetek-Szerbia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1d1c47c-ec27-4d1d-a0b3-4fb030f7a9f5.jpg","index":0,"item":"7ca6e020-e6a3-4951-88f8-761eb20f350c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Szijjarto-Peter-Baratsag-koolajvezetek-Szerbia-ebx","timestamp":"2025. április. 02. 14:00","title":"Szijjártó Péter bejelentette a Barátság kőolajvezeték bővítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1807dd7-94c2-4b9c-ab14-74b229d72017","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Mette Frederiksen Nuukba ment háromnapos látogatásra és támogatásáról biztosította a grömlandiakat.","shortLead":"Mette Frederiksen Nuukba ment háromnapos látogatásra és támogatásáról biztosította a grömlandiakat.","id":"20250402_mette-frederiksen-gronland-nuuk-dania-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1807dd7-94c2-4b9c-ab14-74b229d72017.jpg","index":0,"item":"59ea8a40-14f1-4b63-b7d1-c91c098c0d9d","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_mette-frederiksen-gronland-nuuk-dania-egyesult-allamok","timestamp":"2025. április. 02. 21:11","title":"Dán miniszterelnök: Nem lesz Grönland az Egyesült Államoké","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]