Tizennégy év alatt 234 százalékkal emelkedtek az ingatlanárak Magyarországon az Eurostat adatai szerint. Az Európai Unió statisztikai hivatalának adatai szerint 2010 és 2024 negyedik negyedéve között nálunk volt a legnagyobb az áremelkedés, a lista második helyén Észtország (+228%), a harmadikon pedig Litvánia (+187%) szerepel.

A bérleti díjak emelkedésében is dobogós Magyarország a maga 114 százalékával, csak Észtország (212%) és Litvánia (175%) előzi meg.

Between 2010 and Q4 2024, house prices in the EU increased most in:

🇭🇺Hungary (+234%)

🇪🇪Estonia (+228%)

🇱🇹Lithuania (+187%)



Rents increased most in:

🇪🇪Estonia (+212%)

🇱🇹Lithuania (+175%)

🇭🇺Hungary (+114%)



Learn more ➡️https://t.co/qRMptelvO4 pic.twitter.com/8kZICnTR2u