[{"available":true,"c_guid":"38934415-6ffa-4cd5-82aa-053b561856e0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A kínálat gyorsan bővül belőlük, az érdeklődés is egyre nagyobb irántuk, lassan beérik a hazai villanyautós piac. ","shortLead":"A kínálat gyorsan bővül belőlük, az érdeklődés is egyre nagyobb irántuk, lassan beérik a hazai villanyautós piac. ","id":"20250415_Drasztikusan-csokkent-itthon-a-hasznalt-elektromos-autok-atlagara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38934415-6ffa-4cd5-82aa-053b561856e0.jpg","index":0,"item":"b52196c2-ddd6-4d37-af4b-cd0d54725bc4","keywords":null,"link":"/cegauto/20250415_Drasztikusan-csokkent-itthon-a-hasznalt-elektromos-autok-atlagara","timestamp":"2025. április. 15. 09:48","title":"A használt Teslák minden más elektromos autónál népszerűbbek Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elsősorban a legolcsóbb készülékeket érinti a Google új döntése, bizonyos hardverekre mostantól nem lehet friss Androidot telepíteni.","shortLead":"Elsősorban a legolcsóbb készülékeket érinti a Google új döntése, bizonyos hardverekre mostantól nem lehet friss...","id":"20250415_android-15-minimum-hardverigeny-hattertar-ram-memoria-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91cde404-24b4-4786-8a66-a9e8c7b7dd94.jpg","index":0,"item":"e229d2cf-58bf-42d5-9e18-4f98eb711e84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250415_android-15-minimum-hardverigeny-hattertar-ram-memoria-valtozas","timestamp":"2025. április. 15. 11:03","title":"Szigorított a Google: mostantól nem lehet ennél butább okostelefonokat kiadni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump nem véget vet az ukrajnai háborúnak, hanem meghosszabbítja azt, és hiába fenyegetőzik szankciókkal, ha Putyin ügyesen sakkozik, ő kerülhet nyerő pozícióba. Ritkán fordul elő, hogy az USA első embere ilyen rosszul játssza ki az aduit, ahogy most Trump Kínával szemben. Amerika lehet a feltörekvő piacokra jellemző hitelválság következő epicentruma. Vucsics szerb elnök bejelentette a „színes forradalom” végét, de a tüntető diákokat ez nem érdekli. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump nem véget vet az ukrajnai háborúnak, hanem meghosszabbítja azt, és hiába fenyegetőzik szankciókkal, ha Putyin...","id":"20250414_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"c07bce19-600f-4d9a-8a18-e563fc897308","keywords":null,"link":"/360/20250414_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 14. 10:36","title":"„A Caligula-kapitalizmus a félidős választásokig velünk marad” – a Financial Times szerzője addig készpénzt és aranyat tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c00d17bf-108e-4fba-b05a-00c1cb8f9fb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök mindent rendben talált. ","shortLead":"A köztársasági elnök mindent rendben talált. ","id":"20250415_Sulyok-Tamas-orakkal-a-szavazas-utan-mar-ala-is-irta-az-Alaptorveny-modositasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c00d17bf-108e-4fba-b05a-00c1cb8f9fb8.jpg","index":0,"item":"782e269e-5b3a-4203-84a1-9614042bfdf4","keywords":null,"link":"/itthon/20250415_Sulyok-Tamas-orakkal-a-szavazas-utan-mar-ala-is-irta-az-Alaptorveny-modositasat","timestamp":"2025. április. 15. 07:22","title":"Sulyok Tamás órákkal a szavazás után már alá is írta az Alaptörvény módosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Egyetlen félremagyarázható megszólalás is elég volt a Fidesznek ahhoz, hogy felpörgesse ugrásra kész karaktergyilkos gépezetét. Kollár Kinga mondatainak utóélete rávilágít az ellenzéki politizálás fokozott veszélyeire, de arra is, hogy a tiszások számára a fő kihívás nem az effajta támadások kivédése. Közben a HVG már nem egy olyan állami intézményről, intézményvezetőről tud, aki B tervvel készül a hatalomváltásra.","shortLead":"Egyetlen félremagyarázható megszólalás is elég volt a Fidesznek ahhoz, hogy felpörgesse ugrásra kész karaktergyilkos...","id":"20250415_Tisza-part-kollar-kinga-karaktergyilkossag-fidesz-nemzet-hangja-szavazas-elemzes-magyar-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/064dfa60-57bb-49ae-91fc-91fef5fb7e6a.jpg","index":0,"item":"2a0ff026-babf-4d83-b08a-8a8eb92d9bc6","keywords":null,"link":"/360/20250415_Tisza-part-kollar-kinga-karaktergyilkossag-fidesz-nemzet-hangja-szavazas-elemzes-magyar-peter","timestamp":"2025. április. 15. 10:05","title":"Hiába a Kollár-karaktergyilkosság, a legyőzhetetlen vezér mítosza megdőlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes-dalszerző szerint szó sincs arról, hogy szélsőjobboldali lenne, ezzel csak lejáratni akarják az interneten.","shortLead":"Az énekes-dalszerző szerint szó sincs arról, hogy szélsőjobboldali lenne, ezzel csak lejáratni akarják az interneten.","id":"20250414_szarvasbebi-szeru-online-zaklatas-aldozat-morrissey","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2364a452-e9d1-456a-a1e1-b9c96d9d9377.jpg","index":0,"item":"c9e7ec95-f256-4238-aabc-7653adf1379d","keywords":null,"link":"/elet/20250414_szarvasbebi-szeru-online-zaklatas-aldozat-morrissey","timestamp":"2025. április. 14. 19:09","title":"Szarvasbébiszerű zaklatás áldozatának mondja magát Morrissey","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6b23c1-c733-4c10-bf73-72f01261f8b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Alaptörvény-módosításról szóló szavazásra érkező fideszesek bejutását akarják blokáddal megakadályozni az ellenzéki képviselők.","shortLead":"Az Alaptörvény-módosításról szóló szavazásra érkező fideszesek bejutását akarják blokáddal megakadályozni az ellenzéki...","id":"20250414_momentum-blokad-alaptorveny-modositas-fidesz-ellenzek-parlament-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a6b23c1-c733-4c10-bf73-72f01261f8b7.jpg","index":0,"item":"012bb49f-31b7-42f3-8000-6841fa03904a","keywords":null,"link":"/itthon/20250414_momentum-blokad-alaptorveny-modositas-fidesz-ellenzek-parlament-ebx","timestamp":"2025. április. 14. 15:27","title":"A rendőrök elcipelték a momentumosokat a Parlament kapuitól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9568aff4-21fc-470e-8ed6-59436308a4aa","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Február a zsugorodás hónapja volt, jóval kevesebb lett a megkötött új szerződés is.","shortLead":"Február a zsugorodás hónapja volt, jóval kevesebb lett a megkötött új szerződés is.","id":"20250414_KSH-epitoipar-februar-eves-es-havi-szinten-is-csokkent-a-termeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9568aff4-21fc-470e-8ed6-59436308a4aa.jpg","index":0,"item":"32da18be-12ce-4872-bbc2-0ec6291bed55","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250414_KSH-epitoipar-februar-eves-es-havi-szinten-is-csokkent-a-termeles","timestamp":"2025. április. 14. 08:30","title":"Szenved az építőipar is, éves és havi szinten is csökkent a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]