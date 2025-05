Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f937a17c-6ce2-40fc-ad65-335f9d1283a1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha a texasi képviselők megszavazzák a HB 186-os törvényjavaslatot, akkor a közösségi oldalakon tilos lesz a 18 évnél fiatalabb felhasználóknak regisztrálniuk. Szülői kérésre pedig már a meglévő fiókokat is törölni kell majd.","shortLead":"Ha a texasi képviselők megszavazzák a HB 186-os törvényjavaslatot, akkor a közösségi oldalakon tilos lesz a 18 évnél...","id":"20250526_texas-kozossegi-oldalak-tiktok-facebook-instagram-x-torveny-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f937a17c-6ce2-40fc-ad65-335f9d1283a1.jpg","index":0,"item":"de73e324-7f7a-4903-b452-c0b7739eae53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_texas-kozossegi-oldalak-tiktok-facebook-instagram-x-torveny-tiltas","timestamp":"2025. május. 26. 09:03","title":"Megtilthatják Texasban, hogy a 18 éven aluliak TikTokot, Instagramot használjanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5168429-d21b-4343-9c44-750180a3e964","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egymás megismerése kulcsfontosságú lehet a csapatkohézió megteremtésében. Ehhez hasznos, ha kiszakadunk a mindennapi hajtásból, és olyan helyzetben találkozunk a többiekkel, amelyben lehetőséget kapunk a mélyebb beszélgetésekre.","shortLead":"Egymás megismerése kulcsfontosságú lehet a csapatkohézió megteremtésében. Ehhez hasznos, ha kiszakadunk a mindennapi...","id":"20250526_szilagyi-aron-kenyeres-andras-penge-podcast-mentalis-gyakorlat-ismerd-meg-a-masikat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5168429-d21b-4343-9c44-750180a3e964.jpg","index":0,"item":"bf945bd1-cd54-4fe4-8df2-5bae1c46e41a","keywords":null,"link":"/elet/20250526_szilagyi-aron-kenyeres-andras-penge-podcast-mentalis-gyakorlat-ismerd-meg-a-masikat","timestamp":"2025. május. 26. 12:16","title":"Hogyan segítheti a célunk elérését, ha megismerjük azokat, akikkel együtt küzdünk érte?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1906d1e5-61a2-42a9-a525-51f53febdcb6","c_author":"Serdült Viktória","category":"360","description":"A Scitovszky-család francia stílusú otthonából lett a brit nagykövet mindenkori rezidenciája a budai Fillér utca és Lorántffy Zsuzsanna út sarkán álló, idén 100 éves villa. Az évfordulón arisztokrata mindennapok, családi veszekedések, eltűnt festmények, II. Erzsébet látogatása és egy jól sikerült blöff történetébe eredtünk.","shortLead":"A Scitovszky-család francia stílusú otthonából lett a brit nagykövet mindenkori rezidenciája a budai Fillér utca és...","id":"20250525_Scitovszky-Tibor-Hodos-Hanna100-eves-brit-nagykoveti-rezidencia-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1906d1e5-61a2-42a9-a525-51f53febdcb6.jpg","index":0,"item":"e8179f0a-83af-4be9-9fc3-ba837e5a3402","keywords":null,"link":"/360/20250525_Scitovszky-Tibor-Hodos-Hanna100-eves-brit-nagykoveti-rezidencia-tortenete","timestamp":"2025. május. 25. 16:30","title":"Arisztokraták, csempészett kályhák és a 149-es busz: nézzen be velünk a 100 éves brit nagyköveti rezidenciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92cba926-4333-4a9a-ae5e-6014f6d2b4ed","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"A kisgyermekek környezettudatosságra való nevelése talán az egyik legfontosabb feladata a mai szülőknek, hiszen belőlük lesznek a holnap fogyasztói és döntéshozói, az ő feladatuk lesz, hogy a szüleik törekvéseit folytassák és tökéletesítsék, egy fenntarthatóbban működő társadalom létrehozása érdekében. Cikkünkben kisgyermekes szülőket kérdeztünk arról, ők hogyan adják át gyerekeiknek az ezzel kapcsolatos jógyakorlatokat, és hogyan építik be a mindennapjaikba azokat.","shortLead":"A kisgyermekek környezettudatosságra való nevelése talán az egyik legfontosabb feladata a mai szülőknek, hiszen belőlük...","id":"20250526_SPAR-okokaland-igy-neveljunk-kornyezettudatos-gyerekeket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92cba926-4333-4a9a-ae5e-6014f6d2b4ed.jpg","index":0,"item":"fbae37d5-eb7e-44e0-92cd-60e089517e58","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250526_SPAR-okokaland-igy-neveljunk-kornyezettudatos-gyerekeket","timestamp":"2025. május. 26. 11:30","title":"Fenntarthatóság gyereknyelven: így neveljünk környezettudatos gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a7d4bfc9-df57-4a24-8dde-2ec33e9eb2aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az európai uniós ügyekért felelős miniszter fel is szólalt az Izrael megalakulásának 77. évfordulója alkalmából rendezett eseményen.","shortLead":"Az európai uniós ügyekért felelős miniszter fel is szólalt az Izrael megalakulásának 77. évfordulója alkalmából...","id":"20250526_Antiszemitizmus-elleni-biztosnak-nevezte-ki-Orban-Viktor-Boka-Janost","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7d4bfc9-df57-4a24-8dde-2ec33e9eb2aa.jpg","index":0,"item":"102d2f6a-2c93-4514-9242-c301ab763b7b","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Antiszemitizmus-elleni-biztosnak-nevezte-ki-Orban-Viktor-Boka-Janost","timestamp":"2025. május. 26. 13:27","title":"Antiszemitizmus elleni biztosnak nevezte ki Orbán Viktor Bóka Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bemutatta legújabb időjárási mesterséges intelligenciáját, az Aurorát a Microsoft, mely a cég szavai szerint jobb, mint a jelenleg alkalmazott eszközök.","shortLead":"Bemutatta legújabb időjárási mesterséges intelligenciáját, az Aurorát a Microsoft, mely a cég szavai szerint jobb, mint...","id":"20250526_microsoft-aurora-mesterseges-intelligencia-modell-idojaras-elorejelzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa50649-c96e-48d2-944a-ab3dd4b858f1.jpg","index":0,"item":"325b9690-f427-45c7-b278-87026bff6ce0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250526_microsoft-aurora-mesterseges-intelligencia-modell-idojaras-elorejelzes","timestamp":"2025. május. 26. 19:03","title":"Új időszámítás jöhet az időjárás-előrejelzésekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c924ec0-d0f1-4d87-a930-8d921acc45a6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jobb eredményeket érnek el a magasabbra nőtt tanulók bizonyos teszteken, derül ki egy amerikai kutatásból. A hatás mértéke elég nagy.","shortLead":"Jobb eredményeket érnek el a magasabbra nőtt tanulók bizonyos teszteken, derül ki egy amerikai kutatásból. A hatás...","id":"20250525_hvg-testmagassag-tanulmanyi-eredmeny-siker","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c924ec0-d0f1-4d87-a930-8d921acc45a6.jpg","index":0,"item":"9f9311fd-e0c3-4582-a5a6-9080cba1906e","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-testmagassag-tanulmanyi-eredmeny-siker","timestamp":"2025. május. 25. 16:15","title":"Diákok magasságát és dolgozatait vizsgálták, az összefüggés egyértelműnek látszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dda59e0-de29-4ade-80f7-2ed2a84ca821","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Mintha megállt volna az idő a DK-s szavazóknál. A párt 9 százalékon állt áprilisban a Publicus mérése szerint, és a közvetlenül Gyurcsány Ferenc lemondása, Dobrev Klára előrelépése utáni kutatásban is ugyanígy 9 százalék jött ki. Elemzünk, magyarázunk.","shortLead":"Mintha megállt volna az idő a DK-s szavazóknál. A párt 9 százalékon állt áprilisban a Publicus mérése szerint, és...","id":"20250526_A-DK-sok-eszre-se-vettek-hogy-lemondott-Gyurcsany-vagy-nekik-mindegy-ki-a-fonok-a-meglepo-adatot-elemeztuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dda59e0-de29-4ade-80f7-2ed2a84ca821.jpg","index":0,"item":"f02bc8ed-17e2-453b-955d-54847b7c896d","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_A-DK-sok-eszre-se-vettek-hogy-lemondott-Gyurcsany-vagy-nekik-mindegy-ki-a-fonok-a-meglepo-adatot-elemeztuk","timestamp":"2025. május. 26. 12:28","title":"A DK-sok észre sem vették, hogy lemondott Gyurcsány, vagy nekik mindegy, ki a főnök? – meglepő adatot elemeztünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]