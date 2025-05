Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ef13a1be-0770-42dc-ba9c-f7295b01c478","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Felesége, Deborra-Lee Furness két év után hivatalosan is elindította a válópert, ismerőseik szerint zűrös válásnak néznek elébe.","shortLead":"Felesége, Deborra-Lee Furness két év után hivatalosan is elindította a válópert, ismerőseik szerint zűrös válásnak...","id":"20250528_Kiderult-hogy-Hugh-Jackman-hazassaga-megcsalas-miatt-mehetett-tonkre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef13a1be-0770-42dc-ba9c-f7295b01c478.jpg","index":0,"item":"75647108-9b75-4deb-b456-e2ab293485ce","keywords":null,"link":"/elet/20250528_Kiderult-hogy-Hugh-Jackman-hazassaga-megcsalas-miatt-mehetett-tonkre","timestamp":"2025. május. 28. 11:23","title":"Kiderült, hogy Hugh Jackman házassága megcsalás miatt mehetett tönkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszter arról is beszélt, hogy miért nem csatlakozott az „átláthatósági” törvény előterjesztéséhez, a kormányszóvivőt viszont nem zavarta az, amire hivatkozott. Emellett megkérdeztük, hogy a 2026-os költségvetésből legalább az évszámot tudják-e tartani, és léteznek-e a Bayer Zsolt által emlegetett kegyelemállások.","shortLead":"A miniszter arról is beszélt, hogy miért nem csatlakozott az „átláthatósági” törvény előterjesztéséhez...","id":"20250528_kormanyinfo-hvg-kerdesek-gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-koltsegvetes-kegyelemallasok-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891.jpg","index":0,"item":"8e69f328-913b-4854-b7ec-b59480ad5490","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_kormanyinfo-hvg-kerdesek-gulyas-gergely-atlathatosagi-torveny-koltsegvetes-kegyelemallasok-video","timestamp":"2025. május. 28. 17:20","title":"Így magyarázta Gulyás Gergely a HVG-nek, hogy utólagosan elvennék az 1 százalékokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0de39d2d-3f41-43fe-9974-ab60bfe9cc1a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem lesz egyszerű arrafelé közlekedni. ","shortLead":"Nem lesz egyszerű arrafelé közlekedni. ","id":"20250527_forgalomkorlatozas-M1-M7-es-Torokbalint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0de39d2d-3f41-43fe-9974-ab60bfe9cc1a.jpg","index":0,"item":"69233184-94c5-45b2-8d8d-e638c13f3272","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_forgalomkorlatozas-M1-M7-es-Torokbalint","timestamp":"2025. május. 27. 16:06","title":"Három héten át forgalomkorlátozás lesz az M1–M7-csomópontban Törökbálintnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyugati kormányok hadiipari beszerzéseire, fegyvergyártására és Ukrajnának szánt fegyverszállításaira voltak kíváncsiak. ","shortLead":"A nyugati kormányok hadiipari beszerzéseire, fegyvergyártására és Ukrajnának szánt fegyverszállításaira voltak...","id":"20250527_Oroszorszag-Hacker-NATO-Hollandia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51f544b2-30c3-4b08-b985-6c7dc1531030.jpg","index":0,"item":"6b622465-2659-42e5-b18b-8a0ce1ab500c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_Oroszorszag-Hacker-NATO-Hollandia","timestamp":"2025. május. 27. 16:43","title":"Holland hírszerzés: Oroszország által támogatott csoport törte fel a rendőrség és a NATO hálózatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04cb914-b10c-412b-a77f-a7ee7e3c4c89","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Jámbor András szerint Ilaria Salis semmit sem tud az itt élőkről, vagy Magyarország problémáiról, és nem is nagyon érdekli mi történik valójában.","shortLead":"Jámbor András szerint Ilaria Salis semmit sem tud az itt élőkről, vagy Magyarország problémáiról, és nem is nagyon...","id":"20250528_jambor-andras-level-ilaria-salis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c04cb914-b10c-412b-a77f-a7ee7e3c4c89.jpg","index":0,"item":"63ea1fe8-2a61-4260-a350-eeebca99d346","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_jambor-andras-level-ilaria-salis","timestamp":"2025. május. 28. 20:57","title":"Jámbor András levele Ilaria Salisnak: Ne jöjjön ide, mert csak Orbán rendszerét erősíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669b09b8-2765-4531-bea4-ae77cd23dd78","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars és a Carson Coma is részt vesz abban a különleges zenei projektben, amely a zene erejéről, az összefogásról és a társadalmi felelősségvállalásról szól.","shortLead":"A Bagossy Brothers Company, a Blahalouisiana, a Bohemian Betyars és a Carson Coma is részt vesz abban a különleges...","id":"20250528_Magyar-sztarzeneszek-keszitenek-kozos-albumot-egy-gyerekkorussal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/669b09b8-2765-4531-bea4-ae77cd23dd78.jpg","index":0,"item":"c1c7d984-0c20-4b0e-93a6-cc3b83ed611e","keywords":null,"link":"/kultura/20250528_Magyar-sztarzeneszek-keszitenek-kozos-albumot-egy-gyerekkorussal","timestamp":"2025. május. 28. 13:35","title":"Magyar sztárzenészek készítenek közös albumot egy gyermekkórussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5ccf85d-e9bb-4528-9fa1-8475da84f32f","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A Bankmonitor számításai szerint egy 20 millió forintos ingatlanhitelre a régiós átlagnál 5,7 millió forinttal fizetnek vissza többet a magyar ügyfelek. Mindezt úgy, hogy a bankok még olcsón is adják a kölcsönöket – miért járunk akkor mégis rosszabbul?","shortLead":"A Bankmonitor számításai szerint egy 20 millió forintos ingatlanhitelre a régiós átlagnál 5,7 millió forinttal fizetnek...","id":"20250528_Milliokkal-fizetunk-tobbet-a-lakashitelert-a-kornyezo-orszagokhoz-kepest-de-lehetne-meg-rosszabb-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5ccf85d-e9bb-4528-9fa1-8475da84f32f.jpg","index":0,"item":"6f62cbc7-42fb-4fdb-9fbd-fd56a8bb92c3","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250528_Milliokkal-fizetunk-tobbet-a-lakashitelert-a-kornyezo-orszagokhoz-kepest-de-lehetne-meg-rosszabb-is","timestamp":"2025. május. 28. 09:17","title":"Milliókkal fizetünk többet a lakáshitelért a környező országokhoz képest, de lehetne még rosszabb is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4a146e5-d34a-4e5d-9c78-8fdf4bbedc0f","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A londoni csapat 4–1-re győzte le a Real Betist.","shortLead":"A londoni csapat 4–1-re győzte le a Real Betist.","id":"20250529_chelsea-real-betis-konferencia-liga-donto-gyozelem-trofea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4a146e5-d34a-4e5d-9c78-8fdf4bbedc0f.jpg","index":0,"item":"898e9768-4a70-4889-b334-964bccc1ce9e","keywords":null,"link":"/sport/20250529_chelsea-real-betis-konferencia-liga-donto-gyozelem-trofea","timestamp":"2025. május. 29. 06:07","title":"Hátrányból fordítva győzött a Chelsea a Konferencia-liga döntőjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]