[{"available":true,"c_guid":"fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Amikor az embernek van egy jó ötlete, miből alapíthatná meg a saját cégét, könnyen ijedhet meg a sok hivatalos tennivalótól. Nekik segítünk eligazodni a bürokrácia, az adózás és a munkatársakkal kapcsolatos ügyintézés útvesztőiben.","shortLead":"Amikor az embernek van egy jó ötlete, miből alapíthatná meg a saját cégét, könnyen ijedhet meg a sok hivatalos...","id":"20250602_kasszakulcs-vallalkozas-inditas-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fdc1bc50-caa2-47d4-ad6a-2ce688293d94.jpg","index":0,"item":"ffc7af30-03ac-4f2f-9311-8dfbaf9e8f25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250602_kasszakulcs-vallalkozas-inditas-podcast","timestamp":"2025. június. 02. 05:50","title":"Hogyan indítsak vállalkozást? – Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf390af-be28-4617-a8af-4b2e356ddaf6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két halálos áldozata van a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban szombat reggel történt repülőgép-balesetnek.","shortLead":"Két halálos áldozata van a németországi Észak-Rajna-Vesztfália tartományban szombat reggel történt repülőgép-balesetnek.","id":"20250531_Nemetorszag-kisrepulogep-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cf390af-be28-4617-a8af-4b2e356ddaf6.jpg","index":0,"item":"7e6aec4c-1882-42a5-bc2d-0e6c25223563","keywords":null,"link":"/vilag/20250531_Nemetorszag-kisrepulogep-baleset","timestamp":"2025. május. 31. 17:45","title":"Motorhiba miatt lezuhant és egy lakóházba csapódott egy kisrepülőgép Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b480f87-bfbc-468c-9573-017e871b8b09","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Néhány másodpercnyi új jelenetet is bemutattak a sorozat záró szezonjából.","shortLead":"Néhány másodpercnyi új jelenetet is bemutattak a sorozat záró szezonjából.","id":"20250601_tranger-Things-utolso-evad-premier-bejelentes-datumok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b480f87-bfbc-468c-9573-017e871b8b09.jpg","index":0,"item":"a328b1d6-525f-4b3a-96b1-6b2208dd7706","keywords":null,"link":"/kultura/20250601_tranger-Things-utolso-evad-premier-bejelentes-datumok","timestamp":"2025. június. 01. 08:16","title":"Három darabban jön a Stranger Things utolsó évada, bejelentették a premierdátumokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A 10 százalékkal csökkenő árbevétel ellenére a profit 20 százalékkal nőtt.","shortLead":"A 10 százalékkal csökkenő árbevétel ellenére a profit 20 százalékkal nőtt.","id":"20250531_interior-design-szijjarto-peter-feleseg-profit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2477f683-cffb-456e-8935-20592cc9e634.jpg","index":0,"item":"ef9abd94-4e77-40b1-9ac1-5db8ae27f716","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_interior-design-szijjarto-peter-feleseg-profit","timestamp":"2025. május. 31. 20:36","title":"Szijjártó Péter felesége tavaly 400 milliós osztalékot vett ki a kft.-jéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Június 1-től a 20 percnél nagyobb késések után visszafizeti a MÁV a jegyár felét, de a legtöbb utasnak lesz tennivalója ilyenkor, hogy megkapja a pénzét. Összegyűjtöttük, kinek mi a feladata.","shortLead":"Június 1-től a 20 percnél nagyobb késések után visszafizeti a MÁV a jegyár felét, de a legtöbb utasnak lesz tennivalója...","id":"20250601_mav-vasut-vonat-keses-karterites-tennivalok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339a2886-8860-4891-a8d8-4de0cc852b38.jpg","index":0,"item":"0093d2f3-5200-4f37-a629-80a9811c151c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250601_mav-vasut-vonat-keses-karterites-tennivalok","timestamp":"2025. június. 01. 15:12","title":"Mostantól fizet a MÁV, ha késik a vonat vagy a busz – mutatjuk, mit kell tennie az utasnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Régi üzleti kapcsolat ez, most is online hirdetésekért fizet a Fidesz-frakció.","shortLead":"Régi üzleti kapcsolat ez, most is online hirdetésekért fizet a Fidesz-frakció.","id":"20250531_Ujabb-felmilliardos-szerzodest-kotott-a-Fidesz-frakcio-ezuttal-egy-kobanyai-kis-ceggel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/225be881-8f62-4542-b01a-14faff6f873a.jpg","index":0,"item":"e9c00355-8ecb-4947-8ce2-cd211f60ba61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Ujabb-felmilliardos-szerzodest-kotott-a-Fidesz-frakcio-ezuttal-egy-kobanyai-kis-ceggel","timestamp":"2025. május. 31. 19:15","title":"Újabb félmilliárdos szerződést kötött a Fidesz-frakció, ezúttal egy kőbányai kis céggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Budapesten több mint 30 ezer forinttal magasabb a díj, mint az ország többi részén.","shortLead":"Budapesten több mint 30 ezer forinttal magasabb a díj, mint az ország többi részén.","id":"20250602_kotelezo-biztositas-kgfb-index-MNB","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49f4292d-0c04-4f4e-85dd-f4d4319ea406.jpg","index":0,"item":"4a1ccd6f-fd8e-40ec-b667-2800d872ad07","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_kotelezo-biztositas-kgfb-index-MNB","timestamp":"2025. június. 02. 11:16","title":"Több mint 59 ezer forintra drágult országos átlagban a személygépkocsik kötelező biztosítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba burkolódzunk. Így az esetek túlnyomó többségében a probléma orvoslása, gyógyítása is elmarad, helyette inkább büszkén szenvedünk múlni nem akaró panaszainktól. Sokan csak akkor kérnek segítséget, amikor a helyzet szinte már visszafordíthatatlan. Különösen a férfiak hajlamosak inkább a végsőkig szenvedni, mintsem hogy orvoshoz forduljanak. ","shortLead":"Életünk egyik legnagyobb tabuja a szexualitás – és ha annak zavarairól van szó, jellemzően még súlyosabb tagadásba...","id":"20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fb3efd-6ccb-4274-9e86-9ce09fe154e2.jpg","index":0,"item":"eee11d5f-ae21-4e22-a402-d9e4f864e9ad","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250430_Szexualis-zavarok-ferfiak-prosztata-proxelan","timestamp":"2025. május. 31. 19:30","title":"Szexuális zavarok: amiről nem beszélünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"915b242c-ffb1-4467-8f4f-23f087f43ae2","c_partnertag":""}]