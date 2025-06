Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0a6a3ab5-4ba3-4dad-8061-b8689804c015","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Attól tartanak, hogy ha a kormány elvonja a fővárostól a szolidaritási adót, megbénul Budapesten a közszolgáltatás, és veszélybe kerül a dolgozók megélhetése.","shortLead":"Attól tartanak, hogy ha a kormány elvonja a fővárostól a szolidaritási adót, megbénul Budapesten a közszolgáltatás, és...","id":"20250602_fovarosi-cegek-sztajkbizottsag-szakszervezetek-penzelvonas-szolidaritasi-ado","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a6a3ab5-4ba3-4dad-8061-b8689804c015.jpg","index":0,"item":"56183864-0ce0-4d36-9bdd-c38461039cf5","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_fovarosi-cegek-sztajkbizottsag-szakszervezetek-penzelvonas-szolidaritasi-ado","timestamp":"2025. június. 02. 14:52","title":"Sztrájkbizottságot alakítanak a fővárosi cégeknél működő szakszervezetek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1bf5d1-3eee-4384-bb24-2df2f399c441","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már a családot is felülírja a szektás propaganda? – kérdezi nyilvánosan a Momentum korábbi elnöke a NER-hez közeli celebtől. Ahogy megírtuk, Jeszenszky Géza fia az apjára kalapáccsal támadó férfi tettét azzal magyarázta, hogy a volt külügyminiszter évek óta a sátánt szolgálja.","shortLead":"Már a családot is felülírja a szektás propaganda? – kérdezi nyilvánosan a Momentum korábbi elnöke a NER-hez közeli...","id":"20250603_Fekete-Gyor-is-kiakadt-az-apjat-satanozo-Jeszenszky-Zsolton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce1bf5d1-3eee-4384-bb24-2df2f399c441.jpg","index":0,"item":"63e2a832-2eac-4b9f-8feb-e9648d20d306","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Fekete-Gyor-is-kiakadt-az-apjat-satanozo-Jeszenszky-Zsolton","timestamp":"2025. június. 03. 13:25","title":"Fekete-Győr üzent Jeszenszky Zsoltnak: \"Egy ország nézi döbbenten, mit tett veled ez a rendszer\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hamis osztrák halotti anyakönyvi kivonatot szerzett a férfi, amelyet a bíróság elfogadott, és megszüntette ellene az eljárást. Az ügyészség csalással, pénzmosással és okirat-hamisítással vádolja.","shortLead":"Hamis osztrák halotti anyakönyvi kivonatot szerzett a férfi, amelyet a bíróság elfogadott, és megszüntette ellene...","id":"20250603_halott-borton-eletbiztositas-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24308a92-8dd1-43de-8bae-a763c33620eb.jpg","index":0,"item":"6e6c954f-24e7-46e6-bd8e-c3a01b55a36c","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_halott-borton-eletbiztositas-csalas","timestamp":"2025. június. 03. 09:55","title":"Halottá nyilváníttatta magát a magyar csaló, hogy elkerülje a börtönt és megkapja az életbiztosítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt külügyminiszterre és feleségére otthonuk előtt, a kapualjban támadtak rá. Csak egy közeli étterem pincérének köszönhető, hogy az elkövető menekülni kényszerült, őt végül a Fővám téren fogták el.","shortLead":"A volt külügyminiszterre és feleségére otthonuk előtt, a kapualjban támadtak rá. Csak egy közeli étterem pincérének...","id":"20250602_Kalapaccsal-tamadtak-Jeszenszky-Gezara-koponyaserulessel-mutottek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ed8fb0e-4766-4b3d-8280-c79dbf0a2166.jpg","index":0,"item":"098f7b19-454c-4b9f-95b8-3dcffd90076d","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Kalapaccsal-tamadtak-Jeszenszky-Gezara-koponyaserulessel-mutottek-ebx","timestamp":"2025. június. 02. 14:08","title":"Kalapáccsal támadtak Jeszenszky Gézára, koponyaműtétet kellett végrehajtani rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e8a70eb-91af-4629-af6f-0ef7ac03af55","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Világszínvonalú projektet ígérnek.","shortLead":"Világszínvonalú projektet ígérnek.","id":"20250602_romania-erdely-csikszereda-disneyland-elmenypark-lenard-andras-csiki-sor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e8a70eb-91af-4629-af6f-0ef7ac03af55.jpg","index":0,"item":"d3caf4a9-ae05-42e1-9721-6cfffb2d6aae","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250602_romania-erdely-csikszereda-disneyland-elmenypark-lenard-andras-csiki-sor","timestamp":"2025. június. 02. 17:02","title":"Cigánytáborral és medveszentéllyel építene „erdélyi Disneylandet” a Csíki Sör volt tulajdonosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8419f1f8-cd89-4f4c-93cb-d06527c6aa88","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormány által meghatározott „tolerálható” tartozás felét áprilisra felhalmozták az intézmények.","shortLead":"A kormány által meghatározott „tolerálható” tartozás felét áprilisra felhalmozták az intézmények.","id":"20250603_2025-ben-is-oriasi-adossagot-gorgetnek-maguk-elott-a-korhazak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8419f1f8-cd89-4f4c-93cb-d06527c6aa88.jpg","index":0,"item":"8e1e3b31-21f3-4328-8500-9f2f95b2346f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_2025-ben-is-oriasi-adossagot-gorgetnek-maguk-elott-a-korhazak","timestamp":"2025. június. 03. 11:44","title":"2025-ben is óriási adósságot görgetnek maguk előtt a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6049a799-167b-4de0-b524-6bcc8545b15a","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A gyerekjogok védelmével foglalkozó szervezet ellehetetlenülhet, ha átmegy az átláthatóságinak nevezett törvény. ","shortLead":"A gyerekjogok védelmével foglalkozó szervezet ellehetetlenülhet, ha átmegy az átláthatóságinak nevezett törvény. ","id":"20250602_Petofi-Zenei-Dij-Magashegyi-Underground-Hintalovon-Alapitvany-penz-felajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6049a799-167b-4de0-b524-6bcc8545b15a.jpg","index":0,"item":"b4753ed6-6e58-4d6a-b2d4-97cbaca79f89","keywords":null,"link":"/kultura/20250602_Petofi-Zenei-Dij-Magashegyi-Underground-Hintalovon-Alapitvany-penz-felajanlas","timestamp":"2025. június. 02. 13:56","title":"A közmédia által díjazott Magashegyi Underground a „szuverenitásvédelmi” listán szereplő Hintalovon számára ajánlotta fel a jutalma egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","shortLead":"A McLaren 30 évvel ezelőtt i Le Mans-i győzelmének emléket állító különleges 750S-ből nem túl sok készül.","id":"20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ee1a112-815d-48e8-b929-13e7c2c67055.jpg","index":0,"item":"801560ab-b92e-4ae4-8c7b-0f3aa9a2c923","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_kevesen-csaphatnak-le-mclaren-750s-kokemeny-uj-sportkocsi","timestamp":"2025. június. 04. 07:21","title":"Kevesen csaphatnak le a McLaren kőkemény új sportkocsijára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]