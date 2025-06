Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket. Ebben a másik ügyben egy volt tanítványa azért jelentette fel, mert állítása szerint 17 évvel ezelőtt a férfi megerőszakolta.","shortLead":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket...","id":"20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"9a35d347-72da-4f35-b53e-63f45f5f9059","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","timestamp":"2025. június. 03. 14:34","title":"Megszüntették a szexuális erőszak miatt indult eljárást a gyereket felrúgó karateedző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Hazai Edit Rozáliának nem voltak üzleti érdekeltségei, mielőtt megjelent a kormány által újraosztott piacon.","shortLead":"Hazai Edit Rozáliának nem voltak üzleti érdekeltségei, mielőtt megjelent a kormány által újraosztott piacon.","id":"20250603_schadl-edesanyja-felszamolo-cegek-protrust-paladino","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318.jpg","index":0,"item":"574c8192-42b7-4035-87f9-adfe6364872e","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_schadl-edesanyja-felszamolo-cegek-protrust-paladino","timestamp":"2025. június. 03. 15:37","title":"Schadl György édesanyjának felszámolócégei húszmilliós nyereséget termeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Lengyelország beszorult a trumpi, populista-nacionalista Amerika és a liberális demokrácia bajnokának számító Brüsszel közé. Egyre kevesebb idő marad arra, hogy az európai vezetők megoldják azok gondjait, akik hajlamosak felülni a Trump-féle MAGA-mozgalom szirénénekének. A lengyel baloldal Tusk hibái miatt vesztett. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Lengyelország beszorult a trumpi, populista-nacionalista Amerika és a liberális demokrácia bajnokának számító Brüsszel...","id":"20250603_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"3c99adfd-8c4d-4666-bc6f-52d9d7b15f04","keywords":null,"link":"/360/20250603_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 03. 10:49","title":"Die Welt-kommentár: Trump győzött Lengyelországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"874bd86d-d0b6-4a6d-8a49-f6ffbbdbdde0","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A brit kormány azonnal befagyasztotta az eladásból származó 2,3 milliárd fontot, most bíróságra viszik az ügyet, hogy az összeget humanitárius célokra fordíthassák a háború sújtotta országban.","shortLead":"A brit kormány azonnal befagyasztotta az eladásból származó 2,3 milliárd fontot, most bíróságra viszik az ügyet...","id":"20250603_Abramovics-harom-eve-eladta-a-Chelsea-t-a-vetelar-most-Ukrajnahoz-kerulhet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/874bd86d-d0b6-4a6d-8a49-f6ffbbdbdde0.jpg","index":0,"item":"4a3f4ac6-d0d6-417e-93b3-2e6de73c7aa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Abramovics-harom-eve-eladta-a-Chelsea-t-a-vetelar-most-Ukrajnahoz-kerulhet","timestamp":"2025. június. 03. 08:55","title":"Abramovics három éve eladta a Chelsea-t, a vételár most Ukrajnához kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6789747-1299-445d-a1be-373812641bcf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A pincér elmondta: amikor a menekülő támadó után eredt, a volt miniszter vérző fejjel is vele tartott egy darabig.","shortLead":"A pincér elmondta: amikor a menekülő támadó után eredt, a volt miniszter vérző fejjel is vele tartott egy darabig.","id":"20250603_jeszenszky-geza-megmento-kezdi-schlachta-laszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6789747-1299-445d-a1be-373812641bcf.jpg","index":0,"item":"28630221-711b-4b0e-a1e5-fdb206c5fc95","keywords":null,"link":"/elet/20250603_jeszenszky-geza-megmento-kezdi-schlachta-laszlo","timestamp":"2025. június. 03. 17:11","title":"Jeszenszky Géza megmentője is megsérült a támadásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0e2cbc-1a87-4995-9ec3-4bcd583ddec5","c_author":"SPAR","category":"brandchannel","description":"A gin és a belőle készülő koktélok vagy long drinkek hatalmas népszerűségnek örvendenek a világ minden táján, így itthon is. A nemzetközi és a hazai ginek palettája egyre szélesedik, legyen szó markánsan száraz, édesebb vagy épp fűszeres tételekről. De tényleg csak tonikkal érdemes? Kinek való a gin, és mit nyújtanak a hazai márkák? A Gin Market szervezőjével, a Grand Spirit tulajdonosával, Bárány Péterrel beszélgettünk.","shortLead":"A gin és a belőle készülő koktélok vagy long drinkek hatalmas népszerűségnek örvendenek a világ minden táján...","id":"20250603_SPAR-gin-market-budapest-barany-peter-kezmuves-gin-gasztro-fesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0e2cbc-1a87-4995-9ec3-4bcd583ddec5.jpg","index":0,"item":"d6a9fa8f-a483-4ebf-b60a-9e2d76a69f9d","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250603_SPAR-gin-market-budapest-barany-peter-kezmuves-gin-gasztro-fesztival","timestamp":"2025. június. 03. 10:30","title":"Töretlen a népszerűsége és még messze a vége: így lett a gin a világ egyik legnépszerűbb itala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"SPAR Magyarország","c_partnerlogo":"9615d6e6-8d73-4e29-a76b-e36e534d9f8a","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén mozogva. Más megoldások lehetnek – de azok pont olyan kihívásokkal járnának, mint Lengyelországban. Domány Andrást Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"A lengyel példából az derül ki, hogy egy autokratikus rendszert nem lehet eltakarítani a szokásos játékszabályok mentén...","id":"20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f5e8ef6-f05e-4c2b-a5a6-e62a4aa949ab.jpg","index":0,"item":"b1487db8-334d-4299-af70-77b6260d47e2","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Fulke-podcast-Domany-Andras-Lengyelorszag-Magyarorszag-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 18:02","title":"Lengyel példán látjuk: a NER-t nem lehet lebontani jogállami eszközökkel – Domány András a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Folyamatosan zajlik a híd felújítása. ","shortLead":"Folyamatosan zajlik a híd felújítása. ","id":"20250603_Megsem-zarjak-le-egy-honapra-az-M8-as-Duna-hidjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab5a6c5f-59e2-42cc-8db8-bc3b09aa84f7.jpg","index":0,"item":"3fcd944c-01ac-463b-a8a6-541f564d5117","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_Megsem-zarjak-le-egy-honapra-az-M8-as-Duna-hidjat","timestamp":"2025. június. 03. 08:03","title":"Mégsem zárják le egy hónapra teljesen az M8-as Duna-hídját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]