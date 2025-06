Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f886fc0-5255-4f32-be9f-cc6a4c5609d7","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Megjelent egy rég várt rendelet, de sok haszon nincs belőle, mert nem ismeri az önkéntes segítők fogalmát.","shortLead":"Megjelent egy rég várt rendelet, de sok haszon nincs belőle, mert nem ismeri az önkéntes segítők fogalmát.","id":"20250605_iskolai-felvilagositas-rendelet-onkentes-segito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f886fc0-5255-4f32-be9f-cc6a4c5609d7.jpg","index":0,"item":"f0d187ad-41c9-4b73-b19f-fab6d6a64294","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_iskolai-felvilagositas-rendelet-onkentes-segito","timestamp":"2025. június. 05. 05:43","title":"Csak olyan emberek világosíthatják fel a gyerekeket az iskolákban, amilyenek nincsenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dc951ed-ada1-4807-9928-89549d14fe05","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Tíz percre megállt minden: a busz, a villamos, a metró. A kormány elvon, a főváros pedig visszafeszít – ha csak pár percre is. Van, aki a fővárost hibáztatja, másnak pedig tetszik a kiállás „a jogainkért”. De miért mondja Karácsony Gergely főpolgármester, hogy ennek a játszmának csak vesztese lehet? Pitner Gábor és Solymos Kristóf riportja.","shortLead":"Tíz percre megállt minden: a busz, a villamos, a metró. A kormány elvon, a főváros pedig visszafeszít – ha csak pár...","id":"20250606_budapest-leallas-video-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dc951ed-ada1-4807-9928-89549d14fe05.jpg","index":0,"item":"fd593023-c4bb-41cf-ae30-0c8f2ca7bc26","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_budapest-leallas-video-ebx","timestamp":"2025. június. 06. 17:55","title":"Van, aki „elküldené kapálni a Karácsonyt”, mert mit tehetne szerencsétlen kormány? – Videón Budapest leállása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa35f05a-2616-4195-adcd-e1bc56900cbe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Samsung eddigi legvékonyabb okostelefonja, a Galaxy S25 Edge sem úszta meg az ejtéstesztet, az eredmény pedig némiképp meglepetést okozott.","shortLead":"A Samsung eddigi legvékonyabb okostelefonja, a Galaxy S25 Edge sem úszta meg az ejtéstesztet, az eredmény pedig...","id":"20250605_samsung-galaxy-s25-edge-ejtesteszt-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa35f05a-2616-4195-adcd-e1bc56900cbe.jpg","index":0,"item":"8c31b9de-9165-4485-bc54-a5abbf4541ee","keywords":null,"link":"/tudomany/20250605_samsung-galaxy-s25-edge-ejtesteszt-video","timestamp":"2025. június. 05. 09:03","title":"Ez történik, ha kiesik a kezéből a Samsung Galaxy S25 Edge, és pont a betonon landol – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb4cbc89-dd8c-4dad-b26a-79db9d6e8c8f","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ha valaki életmódváltás helyett májregeneráló szerekkel próbálja az alkoholtól megviselt egészségét helyrehozni, az kétszeresen is veszít: kidob egy csomó pénzt az ablakon, és az állapota sem javul. Érdemes egy görbe este után fájdalomcsillapítót bevenni? Mire találták ki valójában a májvédő szereket? Mi az a diszulfirám-szerű hatás, amitől megtapasztalhatjuk a poklot?","shortLead":"Ha valaki életmódváltás helyett májregeneráló szerekkel próbálja az alkoholtól megviselt egészségét helyrehozni...","id":"20250604_alkohol-majvedo-szerek-masnapossag-mariatovis-legalon-kapszula-fajdalomcsillapito","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb4cbc89-dd8c-4dad-b26a-79db9d6e8c8f.jpg","index":0,"item":"4998072d-7147-4d7e-b22c-abe0cbef54b8","keywords":null,"link":"/360/20250604_alkohol-majvedo-szerek-masnapossag-mariatovis-legalon-kapszula-fajdalomcsillapito","timestamp":"2025. június. 04. 20:00","title":"Van egy rossz hírünk: a májvédő és másnaposságűző csodaszerek semmit nem érnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Itt van azon gyógyszerek listája, amelyek árát, ha minden igaz, a tavaly december végi árszinten.„önként” befagyasztanák a gyógyszerpiaci szereplők ","shortLead":"Itt van azon gyógyszerek listája, amelyek árát, ha minden igaz, a tavaly december végi árszinten.„önként”...","id":"20250606_gyogyszerek-artsopja-arbefagyasztas-orvossagok-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff8ad027-7647-4953-8e20-abc991145d41.jpg","index":0,"item":"961d5597-c205-4b95-992e-ef6fa2d475c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250606_gyogyszerek-artsopja-arbefagyasztas-orvossagok-nagy-marton","timestamp":"2025. június. 06. 08:54","title":"A fájdalomcsillapítóktól a körömlakkon át a végbélkenőcsig – kiszivárgott Nagy Márton árbefagyasztós gyógyszerlistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszer célja, hogy ellenőrizni tudják az alkalmazottak munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és kilépést.","shortLead":"A rendszer célja, hogy ellenőrizni tudják az alkalmazottak munkaidejének betartását, az intézménybe történő be- és...","id":"20250606_Fellazadtak-az-orvosok-a-korhazi-arcfelismero-program-ellen-tobben-nem-mentek-el-a-kotelezo-fotozasra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d80096ac-887b-4883-82d9-d65a02626371.jpg","index":0,"item":"ca9f413c-5f8f-4ae3-907d-d4bceeeb300c","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_Fellazadtak-az-orvosok-a-korhazi-arcfelismero-program-ellen-tobben-nem-mentek-el-a-kotelezo-fotozasra","timestamp":"2025. június. 06. 08:47","title":"Fellázadtak az orvosok a kórházi arcfelismerő program ellen, többen nem mentek el a kötelező fotózásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23112da9-c106-463d-b652-64d0805e4cb3","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Három éven át nem buktak le. ","shortLead":"Három éven át nem buktak le. ","id":"20250605_ezer-darab-motort-loptak-Kia-gyarbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23112da9-c106-463d-b652-64d0805e4cb3.jpg","index":0,"item":"98b6bec4-cacc-4c85-9f0f-b30dbdd90de1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_ezer-darab-motort-loptak-Kia-gyarbol","timestamp":"2025. június. 05. 16:02","title":"Kiderült, hogyan loptak ki ezer darab motort egy Kia-gyárból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"A nyereséget és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a felerészben Vaszily Miklós tulajdonában lévő Indamedia Network holdingvállalat. Jelentős változás történt a szervezeti struktúrában is: a Totalcar az Indexhez kerül, ezzel az alapító Karotta is távozik, a Port.hu ezentúl a Femina Médiához tartozik.","shortLead":"A nyereséget és az eredménytartalékot is kivette osztalékként a felerészben Vaszily Miklós tulajdonában lévő Indamedia...","id":"20250604_indamedia-vaszily-leanyceg-Index-tulajdonos-starcz-ziegler-osztalek-port-totalcar-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e.jpg","index":0,"item":"d640c380-ada1-4919-9941-800ff18614a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250604_indamedia-vaszily-leanyceg-Index-tulajdonos-starcz-ziegler-osztalek-port-totalcar-ebx","timestamp":"2025. június. 04. 22:35","title":"Összes leánycégét kiürítette az Index tulajdonosa, Karotta távozik a Totalcartól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]