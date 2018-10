Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyetlen jelentkező volt a 304 millió forintos felcsúti iskolaberuházásra, de így sem sikerült tartani a határidőt.","shortLead":"Egyetlen jelentkező volt a 304 millió forintos felcsúti iskolaberuházásra, de így sem sikerült tartani a határidőt.","id":"20181026_Csuszhat_a_felcsuti_iskolaepites_hiaba_ad_szazmilliokat_az_allam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbf643b-5bc2-4b8e-abe9-3c6448566fcf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537cee30-71ae-49de-9244-79886a316f55","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Csuszhat_a_felcsuti_iskolaepites_hiaba_ad_szazmilliokat_az_allam","timestamp":"2018. október. 26. 07:15","title":"Csúszhat a felcsúti iskolaépítés, hiába ad százmilliókat az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jogászok, társadalomtudások, művészek és orvosok álltak ki eddig a hajléktalanság kriminalizása ellen, most pszichológusok is petíciót fogalmaztak meg. Követelik a törvény visszavonását, és a hajléktalanság problémájának szakmailag megalapozott, humánus, segítő szándékú megoldását.","shortLead":"Jogászok, társadalomtudások, művészek és orvosok álltak ki eddig a hajléktalanság kriminalizása ellen, most...","id":"20181026_Pszichologusok_is_csatlakoztak_a_hajlektalantorveny_eliteloihez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4bd39d83-beab-4ad9-94db-65fb1c3642d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41007d8d-77a9-45ce-8cde-81692ea6f4dc","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Pszichologusok_is_csatlakoztak_a_hajlektalantorveny_eliteloihez","timestamp":"2018. október. 26. 16:13","title":"Pszichológusok is csatlakoztak a hajléktalantörvény elítélőihez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.baleset","description":"A baleset a Balatoni úti vasúti átjáróban történt.","shortLead":"A baleset a Balatoni úti vasúti átjáróban történt.","id":"20181027_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Szekesfehervaron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=54d0905f-7800-4ecd-8f57-5ad880374a43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddb277aa-5fac-4610-acf2-84c132d3eb3a","keywords":null,"link":"/itthon.baleset/20181027_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Szekesfehervaron","timestamp":"2018. október. 27. 14:57","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c54f30d-ba30-4c72-b076-c9194543e546","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Dohány utcai zsinagóga mellett egy lámpaoszlopon kapott helyet Herzl Tivadar miniszobra. ","shortLead":"A Dohány utcai zsinagóga mellett egy lámpaoszlopon kapott helyet Herzl Tivadar miniszobra. ","id":"20181026_Egy_biciklis_miniszobor_is_megjelent_Budapesten__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c54f30d-ba30-4c72-b076-c9194543e546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"153fc178-1917-4f14-ab04-12548a35bb78","keywords":null,"link":"/elet/20181026_Egy_biciklis_miniszobor_is_megjelent_Budapesten__fotok","timestamp":"2018. október. 26. 12:30","title":"Egy biciklis miniszobor is megjelent Budapesten – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Apának szeretettel” – áll egy fogvatartottnak küldött levélben, mellette pedig egy fotó. Vagyis csak egy fekete folt. Egy ideje már csak fénymásolatokat kapnak a börtönök lakói.","shortLead":"„Apának szeretettel” – áll egy fogvatartottnak küldött levélben, mellette pedig egy fotó. Vagyis csak egy fekete folt...","id":"20181026_Olvashatatlan_fenymasolatot_kapnak_szeretteik_levelei_helyett_a_magyar_bortonokben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7ecfeff-a496-4e17-9196-b474830d7247&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ea3b85-c2c7-45e6-b9a2-ce610bf549e8","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Olvashatatlan_fenymasolatot_kapnak_szeretteik_levelei_helyett_a_magyar_bortonokben","timestamp":"2018. október. 26. 10:56","title":"Olvashatatlan fénymásolatot kapnak szeretteik levelei helyett a magyar börtönökben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"990e32b4-fce3-4324-b022-8f104c01068b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya szerint annyi mindent adományoztak nekik, hogy már majdnem egy komplett háztartás összegyűlt: használati tárgyakat, ruhákat és játékokat is kaptak.","shortLead":"Az anya szerint annyi mindent adományoztak nekik, hogy már majdnem egy komplett háztartás összegyűlt: használati...","id":"20181026_Rengetegen_segitettek_a_csaladnak_miutan_porig_egett_a_hazuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=990e32b4-fce3-4324-b022-8f104c01068b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e6fa9e-b6b0-42b2-b53e-a9114c63a1b4","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Rengetegen_segitettek_a_csaladnak_miutan_porig_egett_a_hazuk","timestamp":"2018. október. 26. 21:55","title":"Rengetegen segítettek a családnak, miután porig égett a házuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf61f84-8287-4b0e-a620-f2bc8bf06767","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A floridai levélbombagyáros a sokadik, aki hasonló merényletekkel próbálkozik. Cesar Sayoc a sikertelenebbek közé tartozik, de a nála ügyesebbek is rajtavesztettek.","shortLead":"A floridai levélbombagyáros a sokadik, aki hasonló merényletekkel próbálkozik. Cesar Sayoc a sikertelenebbek közé...","id":"20181027_Hogyan_kapjak_el_a_bombagyarosokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=daf61f84-8287-4b0e-a620-f2bc8bf06767&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10af17f1-9db8-467f-b011-3b1d26772994","keywords":null,"link":"/elet/20181027_Hogyan_kapjak_el_a_bombagyarosokat","timestamp":"2018. október. 27. 14:24","title":"Hogyan kapják el a bombagyárosokat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök egy bejelentésre érkeztek ki a családi házhoz, addigra már holtan találták a négyhónapos babát.\r

","shortLead":"A rendőrök egy bejelentésre érkeztek ki a családi házhoz, addigra már holtan találták a négyhónapos babát.\r

","id":"20181026_Holtan_talaltak_egy_csecsemot_Sulysapon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ae67b9d-3eaa-41c8-b537-bcfb05ba74fb","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Holtan_talaltak_egy_csecsemot_Sulysapon","timestamp":"2018. október. 26. 21:54","title":"Holtan találtak egy csecsemőt Sülysápon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]