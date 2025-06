Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e8809beb-a5e6-4b9d-9c74-fb509f13772e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sok smink fog fogyni. ","shortLead":"Sok smink fog fogyni. ","id":"20250606_Nick-Jonas-foszerepet-kapott-a-KISS-rol-szolo-jatekfilmben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8809beb-a5e6-4b9d-9c74-fb509f13772e.jpg","index":0,"item":"f0821763-faa9-45ad-8319-a3a0e16934a6","keywords":null,"link":"/kultura/20250606_Nick-Jonas-foszerepet-kapott-a-KISS-rol-szolo-jatekfilmben","timestamp":"2025. június. 06. 08:30","title":"Nick Jonas főszerepet kapott a KISS-ről szóló játékfilmben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de6b3172-78e9-43af-ba1e-e67f84ce4e93","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fűrésszel és bozótvágó késsel estek a játszótérnek, a rendőrök egy helyi fiatal párt gyanúsítanak a rongálással.","shortLead":"Fűrésszel és bozótvágó késsel estek a játszótérnek, a rendőrök egy helyi fiatal párt gyanúsítanak a rongálással.","id":"20250605_salgotarjani-jatszoter-rendorseg-furesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de6b3172-78e9-43af-ba1e-e67f84ce4e93.jpg","index":0,"item":"fa6b43c9-d1c5-4c4d-8dee-ffd29e26d3bf","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_salgotarjani-jatszoter-rendorseg-furesz","timestamp":"2025. június. 05. 15:46","title":"Színtiszta vandalizmus: egy salgótarjáni pár láncfűrésszel és bozótvágóval tett tönkre egy játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt is meghatározta, hogy hogyan lehet visszaállítani az állampolgárságot.","shortLead":"Az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága azt is meghatározta, hogy hogyan lehet visszaállítani az állampolgárságot.","id":"20250605_allampolgarsag-felfuggesztes-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4160a55e-71ea-4018-9461-1db745bd0f49.jpg","index":0,"item":"4407eece-9296-4c63-a71d-60dc4fadb2e9","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_allampolgarsag-felfuggesztes-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. június. 05. 14:28","title":"Legfeljebb tíz évre lehet majd felfüggeszteni a magyar állampolgárságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fece6618-0286-4ad6-bc65-b36f4a17489d","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A Megoldás Mozgalom, amely most nyilvánosságra hozta a párttörvény szerinti beszámolóját, szinte kizárólag alapítója, Gattyán György pénzéből működik.","shortLead":"A Megoldás Mozgalom, amely most nyilvánosságra hozta a párttörvény szerinti beszámolóját, szinte kizárólag alapítója...","id":"20250607_Nyereseges-lett-Gattyan-partja-de-a-milliardos-tobb-mint-felmilliardot-bukott-rajta-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fece6618-0286-4ad6-bc65-b36f4a17489d.jpg","index":0,"item":"be884c89-0602-47c6-94f9-bd5096928d4e","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_Nyereseges-lett-Gattyan-partja-de-a-milliardos-tobb-mint-felmilliardot-bukott-rajta-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 09:31","title":"Papíron nyereséges lett Gattyán pártja, de több mint félmilliárdot bukott rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f9cb224-49a6-468f-bf2f-24043d6a8af7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár a Demokrata főszerkesztője nem nevezte meg, de bizonyos jelek arra utalnak, hogy ez a politikus Menczer Tamás volt.","shortLead":"Bár a Demokrata főszerkesztője nem nevezte meg, de bizonyos jelek arra utalnak, hogy ez a politikus Menczer Tamás volt.","id":"20250606_bencsik-sajtoklub-eltavolitas-menczer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f9cb224-49a6-468f-bf2f-24043d6a8af7.jpg","index":0,"item":"4465b805-5b83-4922-82eb-598b38a8632d","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_bencsik-sajtoklub-eltavolitas-menczer","timestamp":"2025. június. 06. 09:37","title":"Bencsik András szerint egy politikus szólt le, hogy tegyék ki a Sajtóklubból, miután olyasmit írt róla, ami nem tetszett neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac9ec2f-c87e-4f0a-91c3-9e9730b3fe1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Radoslaw Sikorskit márciusban kisemberezte le a Tesla-vezér, a lengyel politikus pedig türelmesen kivárta a legjobb alkalmat a visszavágásra.","shortLead":"Radoslaw Sikorskit márciusban kisemberezte le a Tesla-vezér, a lengyel politikus pedig türelmesen kivárta a legjobb...","id":"20250606_sikorski-musk-visszavago-trump-politika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ac9ec2f-c87e-4f0a-91c3-9e9730b3fe1b.jpg","index":0,"item":"78883402-060a-4c39-a87a-eae8080353e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250606_sikorski-musk-visszavago-trump-politika","timestamp":"2025. június. 06. 08:03","title":"Beszólt a lengyel külügyminiszter Elon Musknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88511125-a413-4924-a9bf-702be893b244","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Vélhetően arra reagálva, hogy a propagandalap arra biztatja olvasóit, hogy fotózzanak az utcán rövid szoknyás nőket.","shortLead":"Vélhetően arra reagálva, hogy a propagandalap arra biztatja olvasóit, hogy fotózzanak az utcán rövid szoknyás nőket.","id":"20250605_metropol-mediaworks-szekhaz-bugyi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88511125-a413-4924-a9bf-702be893b244.jpg","index":0,"item":"88b1fa30-fb44-4eb0-85d3-b26ba6786ad6","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_metropol-mediaworks-szekhaz-bugyi","timestamp":"2025. június. 05. 18:29","title":"Bugyikat akasztottak a Metropol kiadójának székháza elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35aef578-27d8-43ab-8933-4d281e916c63","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Izraelnek át kell kódolnia magát a megszállással kapcsolatban, a palesztinoknak pedig politikai kiutat kell felmutatni – véli Daniel Seidemann, Ehud Barak volt kormányfő egykori tanácsadója, aki a Candid berlini alapítvány szervezésében Budapesten tartott tanácskozáson adott interjút a HVG-nek. ","shortLead":"Izraelnek át kell kódolnia magát a megszállással kapcsolatban, a palesztinoknak pedig politikai kiutat kell felmutatni...","id":"20250605_hvg-daniel-seidemann-elemzo-izrael-gaza-haboru-hamasz-netanjahu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35aef578-27d8-43ab-8933-4d281e916c63.jpg","index":0,"item":"9210f0d1-7884-4477-b8b9-72a2a2220385","keywords":null,"link":"/360/20250605_hvg-daniel-seidemann-elemzo-izrael-gaza-haboru-hamasz-netanjahu","timestamp":"2025. június. 05. 16:13","title":"„Talán csak Trump tudná megállítani Netanjahut, hogy véget érjenek a harcok Gázában” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]