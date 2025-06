Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"560fcc36-f85c-4a1d-84e2-a164d90eb5d2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos külsejű Alfa Romeo TZ3 olyan ritka, hogy sokan nem is tudnak a létezéséről.","shortLead":"A látványos külsejű Alfa Romeo TZ3 olyan ritka, hogy sokan nem is tudnak a létezéséről.","id":"20250607_olasz-vipera-84-literes-motorral-var-uj-gazdara-ez-a-szuperritka-alfa-romeo-tz3-stradale","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/560fcc36-f85c-4a1d-84e2-a164d90eb5d2.jpg","index":0,"item":"b916b8a5-1251-4be9-bb3a-d9acff6211d1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250607_olasz-vipera-84-literes-motorral-var-uj-gazdara-ez-a-szuperritka-alfa-romeo-tz3-stradale","timestamp":"2025. június. 07. 07:21","title":"Olasz vipera: 8,4 literes motorral vár új gazdára ez a szuperritka Alfa Romeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezetének (FAO) 2018-as adatai szerint. Ezért nagyon sokan szenvednek nyomelem- és vitaminhiányban, de ez – például a vashiány – nemcsak a kórosan soványakat, hanem a túlsúlyosokat is érintheti. ","shortLead":"A világon elegendő élelmiszert termelnek ahhoz, hogy mindenki jóllakjon, mégis 815 millió ember éhezik az ENSZ...","id":"20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0964e41-bd0b-4d5f-84e8-cb2d663c2ac0.jpg","index":0,"item":"f0c6e523-7326-42fb-ac87-8747d59242b5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250508_Vashiany-testsuly-osszefugges-tunetek-maltofer","timestamp":"2025. június. 08. 19:30","title":"Nem a testsúlyán múlik, hogy vashiányos-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"ef88a585-eef3-4a73-8530-e1ac9e877ec4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megy a gőzös, megy a gőzös Batidára. A batidai, batidai birtokára.","shortLead":"Megy a gőzös, megy a gőzös Batidára. A batidai, batidai birtokára.","id":"20250608_magyar-peter-lazar-janos-batidai-kastely-megy-a-gozos-mav-vasut-dal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef88a585-eef3-4a73-8530-e1ac9e877ec4.jpg","index":0,"item":"27408e21-c580-4140-9109-a3ac957f318e","keywords":null,"link":"/itthon/20250608_magyar-peter-lazar-janos-batidai-kastely-megy-a-gozos-mav-vasut-dal","timestamp":"2025. június. 08. 20:10","title":"Magyar Péter dalban üzen „MÁV-os Jánosnak” – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e05709-21a6-4677-98ad-5d35762cab97","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"A köztársasági elnök kosármeccsen is részt vesz, a zarándokok közé is beáll, a katasztrófa sújtotta területekre is ellátogat, hogy visszaszerezze az Orbán Viktor tihanyi beszéde miatt csalódott erdélyi szavazók bizalmát.","shortLead":"A köztársasági elnök kosármeccsen is részt vesz, a zarándokok közé is beáll, a katasztrófa sújtotta területekre is...","id":"20250607_Sulyok-Csiksomlyon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/48e05709-21a6-4677-98ad-5d35762cab97.jpg","index":0,"item":"370d96e2-26a2-463f-918d-9bd9f1db6b96","keywords":null,"link":"/360/20250607_Sulyok-Csiksomlyon","timestamp":"2025. június. 07. 13:00","title":"Lépéshátrányban a határon túli szavazatokért: Sulyok Tamás Csíksomlyón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángok okai egyelőre ismeretlenek. ","shortLead":"A lángok okai egyelőre ismeretlenek. ","id":"20250607_A-rakparton-es-egy-Szell-Kalman-teri-dohanyboltban-is-tuz-utott-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e46d98dc-0c72-4deb-8b5a-4e685a0fdfa4.jpg","index":0,"item":"3bd69665-779b-4230-80e7-cf25d8c67cae","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_A-rakparton-es-egy-Szell-Kalman-teri-dohanyboltban-is-tuz-utott-ki","timestamp":"2025. június. 07. 15:57","title":"A rakparton, és egy Széll Kálmán téri dohányboltban is tűz ütött ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f936646a-d303-41fc-bea0-154445a5a944","c_author":"Fülöp István","category":"gazdasag","description":"Mészáros Lőrinc nem fogja szégyellni, hogy úgy kell élnie, mint egy milliárdos, a kormány viszont épp újabb milliárdokat von el Budapesttől, hogy a Szerencsejátéknak kevesebb adót kelljen fizetnie. Eközben a lakossági megtakarítások ömlenek ki az országból, persze, akinek csak van, hiszen például a nyugdíjasok harmada a létminimum alatt él. Számukra már csak a a gyógyszertári árstop és kormány 30 ezres utalványa jelenthet megoldást, feltéve, hogy lesz mire elkölteniük, mivel ismét súlyos aszálya rémképe fenyegeti Magyarországot. Ez a HVG heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Mészáros Lőrinc nem fogja szégyellni, hogy úgy kell élnie, mint egy milliárdos, a kormány viszont épp újabb...","id":"20250608_Es-akkor-a-nyugdijasok-utalvanybol-vehetik-a-befagyasztott-aru-vegbelkenocsot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f936646a-d303-41fc-bea0-154445a5a944.jpg","index":0,"item":"352ebbb6-0c67-4fd0-8664-2880e853bf1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250608_Es-akkor-a-nyugdijasok-utalvanybol-vehetik-a-befagyasztott-aru-vegbelkenocsot-ebx","timestamp":"2025. június. 08. 07:00","title":"És akkor Elon Musk lett Donald Trump Simicskája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65487a21-bca3-4543-aea0-209ca6958994","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Nyolc év után búcsúzott a klubtól, hogy Szoboszlai Dominik és vélhetően Kerkez Milos csapattársa legyen.","shortLead":"Nyolc év után búcsúzott a klubtól, hogy Szoboszlai Dominik és vélhetően Kerkez Milos csapattársa legyen.","id":"20250607_Hivatalos-leigazolta-a-Puskas-Akademia-kapusat-a-Liverpool-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65487a21-bca3-4543-aea0-209ca6958994.jpg","index":0,"item":"85af748a-590c-4d79-b0f1-6fd6de0d2111","keywords":null,"link":"/sport/20250607_Hivatalos-leigazolta-a-Puskas-Akademia-kapusat-a-Liverpool-ebx","timestamp":"2025. június. 07. 18:16","title":"Hivatalos: leigazolta a Puskás Akadémia kapusát a Liverpool","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7633d1-7453-459a-a64e-e61aa69d810a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A sziklamászás veszélyes sport, igaz, a mászótermekben minimalizálják a kockázatot. Azonban valami más is leselkedik azokra, akik szívesen töltik itt az időt: nagyon veszélyes anyagok kerülhetnek a szervezetükbe egy ártalmatlannak tűnő forrásból.","shortLead":"A sziklamászás veszélyes sport, igaz, a mászótermekben minimalizálják a kockázatot. Azonban valami más is leselkedik...","id":"20250607_falmaszas-maszoterem-maszocipok-hatasa-a-levego-minosegere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f7633d1-7453-459a-a64e-e61aa69d810a.jpg","index":0,"item":"5303ed56-f9e5-4abe-ace7-b4e3b087e48f","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_falmaszas-maszoterem-maszocipok-hatasa-a-levego-minosegere","timestamp":"2025. június. 07. 14:03","title":"Veszélybe kerülhet az, aki mászóterembe jár, de nem azért, amiért gondolná","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]