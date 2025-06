Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"105a3a62-0551-4ace-8397-5902db08f6e3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az alkotmánybírónak jelölt Kozma Ákos munkáját több kritika is érte az elmúlt években, mind itthonról, mind külföldről. A regnálása alatt sorolta át B kategóriába a Nemzeti Emberi Jogi Intézmények Világszövetsége a magyar ombudsmani intézményt. ","shortLead":"Az alkotmánybírónak jelölt Kozma Ákos munkáját több kritika is érte az elmúlt években, mind itthonról, mind külföldről...","id":"20250605_ombudsman-kozma-akos-fidesz-alkotmanybiro-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/105a3a62-0551-4ace-8397-5902db08f6e3.jpg","index":0,"item":"7a3f17b4-b87b-47d8-b6f4-f307659c659d","keywords":null,"link":"/itthon/20250605_ombudsman-kozma-akos-fidesz-alkotmanybiro-ebx","timestamp":"2025. június. 05. 17:53","title":"A sokat bírált ombudsmant, Kozma Ákost jelöli a Fidesz alkotmánybírónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968ad626-60e7-44d0-811f-e4f8b75ca32b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kínai állami fegyvergyártó cég, a China South Industries Group által kifejlesztett új coilgun sebességben túlszárnyalja a klasszikus lőfegyvereket, és azt is be lehet állítani rajta, hogy mekkora sérülést okozzon.","shortLead":"A kínai állami fegyvergyártó cég, a China South Industries Group által kifejlesztett új coilgun sebességben...","id":"20250606_kina-fegyver-coilgun-railgun-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/968ad626-60e7-44d0-811f-e4f8b75ca32b.jpg","index":0,"item":"4dc3fc67-a7cf-47bb-bd12-d993fce97e59","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_kina-fegyver-coilgun-railgun-video","timestamp":"2025. június. 06. 08:03","title":"3000 lövés percenként: megmutatták, mire képes az új kínai csodafegyver – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2ad29b1-95ca-42b3-a21a-97e0f4e787e8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint rengeteg olyan szépségápolási termék van, ami valamilyen módon formaldehidet tartalmaz. Márpedig az anyag mérgező és rákkeltő is.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint rengeteg olyan szépségápolási termék van, ami valamilyen módon formaldehidet tartalmaz...","id":"20250606_szepsegapolas-kozmetikum-formaldehid-mergezo-anyag-rak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2ad29b1-95ca-42b3-a21a-97e0f4e787e8.jpg","index":0,"item":"a7ce95a7-8dbb-43b8-a120-e58532a49733","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_szepsegapolas-kozmetikum-formaldehid-mergezo-anyag-rak","timestamp":"2025. június. 06. 20:03","title":"Így okozhatnak mérgezést és rákot a hétköznapi kozmetikumok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aki viszont nem volt hajlandó nyilatkozni, helyette feljelentéssel fenyegette az újságírót.","shortLead":"Aki viszont nem volt hajlandó nyilatkozni, helyette feljelentéssel fenyegette az újságírót.","id":"20250606_A-444-elerte-a-szolo-utcai-javitointezeti-igazgato-fideszes-felterjesztojet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/638a3be6-6c7b-498d-a57d-e600904a5f7b.jpg","index":0,"item":"2c9086c2-63af-44b0-b9ea-0b0b79ba9164","keywords":null,"link":"/itthon/20250606_A-444-elerte-a-szolo-utcai-javitointezeti-igazgato-fideszes-felterjesztojet","timestamp":"2025. június. 06. 14:37","title":"„Ön nagyon sok mindent tud, veszélyesen sok mindent tud” – mondta a Szőlő utcai javítóintézeti igazgató fideszes felterjesztője a 444 újságírójának, amikor az a miértről érdeklődött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9205b8c9-e443-46a0-88fe-2eb695ccaeb1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Hawaii Egyetem csillagászai az Európai Űrügynökség Gaia missziójának adatait vizsgálták, amikor egy óriási robbanásra lettek figyelmesek.","shortLead":"A Hawaii Egyetem csillagászai az Európai Űrügynökség Gaia missziójának adatait vizsgálták, amikor egy óriási robbanásra...","id":"20250606_osrobbanas-szupermassziv-fekete-lyuk-csillag-energia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9205b8c9-e443-46a0-88fe-2eb695ccaeb1.jpg","index":0,"item":"f9abf689-75b7-444f-b4f7-0f4cba108225","keywords":null,"link":"/tudomany/20250606_osrobbanas-szupermassziv-fekete-lyuk-csillag-energia","timestamp":"2025. június. 06. 13:03","title":"Akkorát robbant valami az űrben, hogy csak az ősrobbanás volt annál nagyobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15e4242e-dd1c-46f2-ae74-5b0b9acea381","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Egy szerb és egy egyiptomi labdarúgó érintett.","shortLead":"Egy szerb és egy egyiptomi labdarúgó érintett.","id":"20250606_Eltiltottak-ket-focistat-Franciaorszagban-mert-letakartak-a-homofobia-ellenes-jelvenyt-a-mezukon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15e4242e-dd1c-46f2-ae74-5b0b9acea381.jpg","index":0,"item":"a1b01b5a-0cf6-40ca-abe7-67a554c0a042","keywords":null,"link":"/sport/20250606_Eltiltottak-ket-focistat-Franciaorszagban-mert-letakartak-a-homofobia-ellenes-jelvenyt-a-mezukon","timestamp":"2025. június. 06. 19:23","title":"Eltiltottak két focistát Franciaországban, mert letakarták a homofóbia-ellenes jelvényt a mezükön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokkal egyszerűbb lehet hamarosan a Windowson futó valamennyi program és szolgáltatás frissítése, miután a Microsoft szeretne mindent egységesíteni a Windows Update égisze alatt.","shortLead":"Sokkal egyszerűbb lehet hamarosan a Windowson futó valamennyi program és szolgáltatás frissítése, miután a Microsoft...","id":"20250607_microsoft-windows-update-frissitesek-minden-alkalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"9aa20761-213e-44b9-b109-5cdb9b9ee9f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20250607_microsoft-windows-update-frissitesek-minden-alkalmazas","timestamp":"2025. június. 07. 08:03","title":"Gyökeresen átalakul a Windows alapszolgáltatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hegyi Zsolt szerint sorompóhiba okozta a problémát a szakaszon, amelyet 10 éve újítottak fel.","shortLead":"Hegyi Zsolt szerint sorompóhiba okozta a problémát a szakaszon, amelyet 10 éve újítottak fel.","id":"20250607_azonnali-vizsgalatot-rendelt-el-a-MAV-vezer-miutan-osszeomlott-a-balatoni-vonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7af55020-cc5b-4c72-8f5b-b8db3bb544d2.jpg","index":0,"item":"b06ccd60-4cf9-4fcd-b41d-595daacf66cf","keywords":null,"link":"/itthon/20250607_azonnali-vizsgalatot-rendelt-el-a-MAV-vezer-miutan-osszeomlott-a-balatoni-vonal","timestamp":"2025. június. 07. 15:04","title":"„Nem elfogadható” – azonnali vizsgálatot rendelt el a MÁV-vezér, miután összeomlott a balatoni vasútvonal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]