[{"available":true,"c_guid":"fbc215b8-02ee-4835-8fda-9e175b44f2a7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Történelmi győzelem a Santiago Bernabéu stadionban. A gólt először les miatt nem adták meg, aztán visszanézték.","shortLead":"Történelmi győzelem a Santiago Bernabéu stadionban. A gólt először les miatt nem adták meg, aztán visszanézték.","id":"20180923_A_videobiro_adta_meg_a_Real_Madrid_gyoztes_goljat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fbc215b8-02ee-4835-8fda-9e175b44f2a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f877413-f7a8-4450-a69c-7f1de15654b4","keywords":null,"link":"/sport/20180923_A_videobiro_adta_meg_a_Real_Madrid_gyoztes_goljat","timestamp":"2018. szeptember. 23. 10:29","title":"A videóbíró adta meg a Real Madrid győztes gólját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd38a882-0b00-4c80-957f-5ce471d4ce9e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Billy Mongerről már mi is többször írtunk, mert elképesztő példája, hogy nem szabad feladni.","shortLead":"Billy Mongerről már mi is többször írtunk, mert elképesztő példája, hogy nem szabad feladni.","id":"20180923_billy_monger_donnington","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd38a882-0b00-4c80-957f-5ce471d4ce9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3de4195-30a2-448d-9b4c-1aec527432e0","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_billy_monger_donnington","timestamp":"2018. szeptember. 23. 15:03","title":"Az első rajthelyről indul ugyanott a srác, ahol egy évvel korábban elvesztette mindkét lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Gundel Takács Gábor lesz a műsorvezető. ","shortLead":"Gundel Takács Gábor lesz a műsorvezető. ","id":"20180924_A_Legyen_on_is_milliomossal_is_tamad_a_TV2","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8474e0a7-d7e9-4ea0-95ca-52252233ef8e","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_A_Legyen_on_is_milliomossal_is_tamad_a_TV2","timestamp":"2018. szeptember. 24. 12:41","title":"A Legyen ön is milliomossal! is támad a TV2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c9bd2e-d22d-45da-a1bf-7444af449a4c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy cseh férfi támadt rá a híres performanszművész Marina Abramovicra Firenzében.","shortLead":"Egy cseh férfi támadt rá a híres performanszművész Marina Abramovicra Firenzében.","id":"20180923_firenze_marina_abramovic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19c9bd2e-d22d-45da-a1bf-7444af449a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61d45c77-bb49-4af7-8a8b-0be15ffd6e65","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_firenze_marina_abramovic","timestamp":"2018. szeptember. 23. 18:33","title":"Rátámadtak, és festményt szakítottak át napjaink egyik leghíresebb művészének a fején ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dd8649-58a2-4042-b75b-e9fa317a4a8f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20180923_Elokerult_felvetel_igy_dolgoztak_John_Lennonek_a_studioban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52dd8649-58a2-4042-b75b-e9fa317a4a8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9660fbd8-bc93-46aa-af26-96f93b5e74bd","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Elokerult_felvetel_igy_dolgoztak_John_Lennonek_a_studioban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 14:40","title":"Előkerült felvétel: így dolgoztak John Lennonék a stúdióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad4b8a0-48e4-4a68-802b-95a9956f76ef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a terítőket is ellopta egy hétvégi házból.","shortLead":"Még a terítőket is ellopta egy hétvégi házból.","id":"20180924_Talicskaval_ment_betorni_a_balmazujvarosi_ferfi_vitt_mindent_ami_mozdithato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ad4b8a0-48e4-4a68-802b-95a9956f76ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb79d34f-c578-4e67-b3ba-d9b1704d8f27","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Talicskaval_ment_betorni_a_balmazujvarosi_ferfi_vitt_mindent_ami_mozdithato","timestamp":"2018. szeptember. 24. 11:28","title":"Talicskával ment betörni a balmazújvárosi férfi, vitt mindent, ami mozdítható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a47de9e-c397-4c6d-af8d-f4990147d324","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Komoly döntést hozott a Porsche vezetése, és azt is elárulták, milyen jövőt képzelnek el a cégnek.","shortLead":"Komoly döntést hozott a Porsche vezetése, és azt is elárulták, milyen jövőt képzelnek el a cégnek.","id":"20180923_volkswagen_botrany_dizelbotrany_porsche","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a47de9e-c397-4c6d-af8d-f4990147d324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1ceaa9-3dcd-437c-a736-2dfd44f5ce1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_volkswagen_botrany_dizelbotrany_porsche","timestamp":"2018. szeptember. 23. 18:41","title":"Nem gyárt többé dízelautót a Porsche","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8a6dd9b-7d5d-4829-92e3-899a37732b4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem elérhető az oldal, lehet, hogy a túlzott aggodalom miatt.\r

\r

","shortLead":"Nem elérhető az oldal, lehet, hogy a túlzott aggodalom miatt.\r

\r

","id":"20180923_Eltunt_az_Index_szabadsagmeroje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f8a6dd9b-7d5d-4829-92e3-899a37732b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38a50c4b-a137-4eb6-92c8-4f7903c8bc1d","keywords":null,"link":"/tudomany/20180923_Eltunt_az_Index_szabadsagmeroje","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:43","title":"Eltűnt az Index szabadságmérője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]