Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b336009a-758d-4ecc-9b29-6f7acabbf40b","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Tíz évvel ezelőtt vezették be az online árverést, előbb csak ingóságokra, majd üzletrészekre és ingatlanokra is lehetett licitálni. Az állam és az e-árverésben fantáziát látó bankok szerint a rendszer kiállta a próbát: átlátható. Megnéztük, milyen az, amikor egy lakást árverez a NAV.","shortLead":"Tíz évvel ezelőtt vezették be az online árverést, előbb csak ingóságokra, majd üzletrészekre és ingatlanokra is...","id":"20180926_lakasarveres_arveresi_hienak_lakaspiac_online_arveres_nav","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b336009a-758d-4ecc-9b29-6f7acabbf40b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca11c339-1d97-4a1a-98a2-be21eaeb64d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_lakasarveres_arveresi_hienak_lakaspiac_online_arveres_nav","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:30","title":"Siratják a múltat a lakáspiac egykori hiénái, elkísértük őket egy vadászatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","shortLead":"Kifejezetten hideg van, ezért döntöttek úgy, hogy bekapcsolják a távfűtést. ","id":"20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0128601c-ac22-4229-9474-0129b72f22ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80ee427c-4938-43e8-ac33-02e7643cd09b","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_A_szeptembernek_sincs_meg_vege_de_Miskolcon_mar_futenek","timestamp":"2018. szeptember. 25. 20:16","title":"A szeptembernek sincs még vége, de Miskolcon már fűtenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc90e87f-bf0f-4767-af3e-5ee707d6a33a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több elektromos robogót, és nagyobb területen használhatnak már a felhasználók, a rendszer vidéki nagyvárosokban is terjeszkedne.","shortLead":"Több elektromos robogót, és nagyobb területen használhatnak már a felhasználók, a rendszer vidéki nagyvárosokban is...","id":"20180925_Tovabb_terjeszkedik_Budapesten_a_robogos_Bubi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc90e87f-bf0f-4767-af3e-5ee707d6a33a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"085bf945-260c-4b93-a630-ec6565951f9a","keywords":null,"link":"/cegauto/20180925_Tovabb_terjeszkedik_Budapesten_a_robogos_Bubi","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:44","title":"Tovább terjeszkedik Budapesten a robogós Bubi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ecc3c98-0df9-498e-9b0e-301e7b050cb4","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Összesen 125 millió forint bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala a Ryanair és Wizz Air diszkont légitársaságokra – jelentette be György István fővárosi kormánymegbízott.","shortLead":"Összesen 125 millió forint bírságot szabott ki Budapest Főváros Kormányhivatala a Ryanair és Wizz Air diszkont...","id":"20180925_tisztessegtelen_kereskedelmi_gyakorlat_miatt_buntettek_meg_a_ryanairt_es_a_wizz_airt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ecc3c98-0df9-498e-9b0e-301e7b050cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb12b423-9ad9-4485-afb3-2c164b57c545","keywords":null,"link":"/kkv/20180925_tisztessegtelen_kereskedelmi_gyakorlat_miatt_buntettek_meg_a_ryanairt_es_a_wizz_airt","timestamp":"2018. szeptember. 25. 18:02","title":"Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt megbüntették a Ryanairt és a Wizz Airt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d137b28-bad3-4247-a2c5-a90cdb90a25a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kaposvári rendőrök a lakosság segítségét kérik az azonosításához.","shortLead":"A kaposvári rendőrök a lakosság segítségét kérik az azonosításához.","id":"20180925_noi_holttestet_talaltak_a_deseda_tonal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d137b28-bad3-4247-a2c5-a90cdb90a25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7d6343-cf33-4b77-8e3f-42819cf516d2","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_noi_holttestet_talaltak_a_deseda_tonal","timestamp":"2018. szeptember. 25. 21:59","title":"Női holttestet találtak a Deseda tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25 év alatt több mint egymilliárddal csökkent a számuk.","shortLead":"25 év alatt több mint egymilliárddal csökkent a számuk.","id":"20180924_Kevesebben_elnek_melyszegenysegben_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9642cd-af70-475f-b065-2ac9ae6db51d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Kevesebben_elnek_melyszegenysegben_a_vilagon","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:44","title":"Kevesebben élnek mélyszegénységben a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár kattintással állíthatók elő hangzatos, mégis teljes valótlanságot tartalmazó \"cikkek\" a kormánymédia gyakori módszerét kigúnyoló eszközzel, amelyet a 444 készített el. ","shortLead":"Pár kattintással állíthatók elő hangzatos, mégis teljes valótlanságot tartalmazó \"cikkek\" a kormánymédia gyakori...","id":"20180924_alhir_kamuhir_propaganda_fidesz_kormanymedia_lejarato_cikk_valotlan_allitas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9d5c15b-4976-4025-bcc4-02783f6e9736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b078a937-719b-4124-b683-0edee80f1db5","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_alhir_kamuhir_propaganda_fidesz_kormanymedia_lejarato_cikk_valotlan_allitas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 18:27","title":"Itt a kormányzati propagandagenerátor: írjon be egy nevet, és máris kész a lejárató (kamu)cikk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ilyen az, amikor nincs kultúrharc: átáll a Századvég című konzervatív folyóirat a kormány támogatására, ezért lecserélték az eddigi vezetőket, szerkesztőséget, értesült az Index. Az utolsó kiadvány egyik tanulmánya pedig olyannyira sok volt a kormánypárti Századvég Alapítványnak, hogy bevonják a lapszámokat.","shortLead":"Ilyen az, amikor nincs kultúrharc: átáll a Századvég című konzervatív folyóirat a kormány támogatására, ezért...","id":"20180924_Egy_iras_miatt_hullottak_a_fejek_egy_Szazadvegfolyoiratnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=774ea314-7638-4586-a019-c768adcc9cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c7f7476-4c4a-4b7d-94d3-c7cfd66baff2","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Egy_iras_miatt_hullottak_a_fejek_egy_Szazadvegfolyoiratnal","timestamp":"2018. szeptember. 24. 16:25","title":"Egy írás miatt hullottak a fejek egy Századvég-folyóiratnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]