[{"available":true,"c_guid":"d5eba276-59f2-4b87-a346-b1285c9f0b40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Félix szerint szabálytalan volt a szavazás, mert önkormányzati képviselői tapasztalatai erre utalnak.","shortLead":"Farkas Félix szerint szabálytalan volt a szavazás, mert önkormányzati képviselői tapasztalatai erre utalnak.","id":"20180924_A_roma_nemzetisegi_szoszolo_szepen_felkerdezte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentesrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5eba276-59f2-4b87-a346-b1285c9f0b40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4157ce7-db4c-46da-bf09-edcda511b2bb","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_A_roma_nemzetisegi_szoszolo_szepen_felkerdezte_a_kormanyt_a_Sargentinijelentesrol","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:29","title":"A roma nemzetiségi szószóló szépen felkérdezte a kormányt a Sargentini-jelentésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd96201-57fb-4fdc-b750-0064f506b836","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék egy részét üzemeltető luxusétterem is pénzt szed a turistáktól – párhuzamosan a hatósági belépődíjjal. Ettől egyszer már eltiltották, de sajátos megoldással legalizálta a díjat: egy üdítőt is ad a kilátás mellé, így már vendéglátásnak számít a szolgáltatás. Egy ellenzéki képviselő szerint ez a külföldi és magyar városnézők lehúzása, a fideszes polgármester hivatala szerint viszont így már nincs szó illegális jegyárusításról Budapest első számú turistacélpontjánál.","shortLead":"Kétszer is fizetnie kell annak, aki a Halászbástyáról minden irányba megcsodálná a panorámát, ugyanis a műemlék...","id":"20180925_halaszbastya_budavari_onkormanyzat_nagy_gabor_tamas_v_naszalyi_marta_luxusetterem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd96201-57fb-4fdc-b750-0064f506b836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b352f40-ae32-4bea-914e-dc58e26b0de9","keywords":null,"link":"/itthon/20180925_halaszbastya_budavari_onkormanyzat_nagy_gabor_tamas_v_naszalyi_marta_luxusetterem","timestamp":"2018. szeptember. 25. 06:30","title":"Trükkösen sápolja a turistákat egy luxusétterem a Halászbástyán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48a1599-1ff2-4cd9-9194-c400673c0bf1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeptember végétől elszállítja a közterület-felügyelet a szabálytalanul parkoló autókat.","shortLead":"Szeptember végétől elszállítja a közterület-felügyelet a szabálytalanul parkoló autókat.","id":"20180924_parkolas_obuda_kozterulet_felugyelet_elszallitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f48a1599-1ff2-4cd9-9194-c400673c0bf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c757fdf5-e3f3-41b5-8920-a379d0a40c71","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_parkolas_obuda_kozterulet_felugyelet_elszallitas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 09:25","title":"Bekeményítenek a szabálytalanul parkolókkal szemben Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48850999-bd5e-4642-a853-75db9c535422","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész végül úgy döntött, nem perel, de azt nem árulta el, hogy melyik zenekarról és dalról van szó. ","shortLead":"A zenész végül úgy döntött, nem perel, de azt nem árulta el, hogy melyik zenekarról és dalról van szó. ","id":"20180924_Ismert_zenekar_nyulta_le_Geszti_Peterek_dalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48850999-bd5e-4642-a853-75db9c535422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7454b304-2e4d-49d2-8a4d-b0cbc6e13012","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_Ismert_zenekar_nyulta_le_Geszti_Peterek_dalat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:58","title":"Ismert zenekar nyúlta le Geszti Péterék dalát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. Idén saját plakátunkkal a kormány magyarországi médiahelyzettel kapcsolatos állításaira reflektálunk.","shortLead":"A HVG évek óta támogatója a pénteken megnyílt ARC plakátkiállításnak. Idén saját plakátunkkal a kormány magyarországi...","id":"20180924_arc_plakatkiallitas_hvg_plakat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28663abb-bdd2-40ce-a13b-b75bb21cf4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88093af5-7ac1-4307-9475-d6fc54f6bccd","keywords":null,"link":"/kultura/20180924_arc_plakatkiallitas_hvg_plakat","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:00","title":"A HVG ezzel a plakáttal készült az ARC kiállításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea80839-fcd4-4aec-98c6-4c4e85699b5e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy ausztrál riport kiderítette: lehet.","shortLead":"Egy ausztrál riport kiderítette: lehet.","id":"20180924_Lehete_feminista_egy_ciganylany_akit_a_szulei_14_evesen_adnak_ferjhez_es_rogton_teherbe_is_esik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ea80839-fcd4-4aec-98c6-4c4e85699b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27b31af-b7ea-43c6-b23b-961c336172fd","keywords":null,"link":"/elet/20180924_Lehete_feminista_egy_ciganylany_akit_a_szulei_14_evesen_adnak_ferjhez_es_rogton_teherbe_is_esik","timestamp":"2018. szeptember. 24. 14:38","title":"Lehet-e feminista egy cigánylány, akit a szülei 14 évesen adnak férjhez, és rögtön teherbe is esik?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hajón 58 ember van, köztük egy várandós nő. ","shortLead":"A hajón 58 ember van, köztük egy várandós nő. ","id":"20180925_Nem_kothet_ki_Marseilleben_az_Aquarius_mentohajo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889dc10f-86e7-4ff1-8ad7-cdb4f391f75f","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Nem_kothet_ki_Marseilleben_az_Aquarius_mentohajo","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:24","title":"Nem köthet ki Marseille-ben az Aquarius mentőhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"333ad618-fa77-44f3-9acf-919be63a1c08","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple idei csúcsmodellje sem kerülhette el, hogy összecsapjon az androidos világ legutóbbi szereplőjével. Mutatjuk, mire megy az iPhone Xs Max a Samsung eddigi legígéretesebb telefonja ellen. ","shortLead":"Az Apple idei csúcsmodellje sem kerülhette el, hogy összecsapjon az androidos világ legutóbbi szereplőjével. Mutatjuk...","id":"20180925_iphone_xs_max_samsung_galaxy_note9_sebessegteszt_real_life_gyorsasag_teljesitmeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=333ad618-fa77-44f3-9acf-919be63a1c08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08d06ce0-1e1a-4c52-9f74-bc41ed772b3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20180925_iphone_xs_max_samsung_galaxy_note9_sebessegteszt_real_life_gyorsasag_teljesitmeny","timestamp":"2018. szeptember. 25. 12:03","title":"Itt a sebességteszt: egymásnak eresztették a legjobb iPhone-t és a legütősebb Samsungot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]