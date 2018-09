Néhány napja a Jad Vasem intézet nyilatkozott meg a jövőre megnyitó budapesti Sorsok Házába tervezett kiállítás tartalmával kapcsolatban, szerintük az eltagadja a magyarországi zsidókat sújtó intézkedések egy részét.

Kedd este Heisler András, a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségének elnöke tette közzé egy nemzetközileg elismert holokausztkutató, Randolph L. Braham véleményét a kérdésről. Heisler a Facebook-oldalán azzal vezette fel a nyílt levelet, hogy Braham a magyarországi holokauszt legnagyobb kutatója, akinek véleménye fontos, igazodási pontot jelent sokak számára.

Az üzenetben Braham köszönetét és háláját fejezi ki Heislernek "azért a bátorságért, amellyel a holokauszt magyarországi fejezetének történelmi integritását Ön és a MAZSIHISZ többi vezetője az elmúlt években megvédte". Ezzel a kutató arra utal, hogy a szervezet már évekkel ezelőtt jelezte: tart attól, hogy a magyar hatóságok felelősségét mentegető kiállítás készül.

Braham szerint a Sorsok Házát "látszólag 'a holokauszthoz kapcsolódó múzeumként' képzelt el és tervezett a Terror Háza igazgatója (Schmidt Mária – a szerk.) ‒ aki egykor holokauszttudósnak indult, ám végül ádáz nacionalista holokauszttorzítóvá vált. Úgy tűnik, hogy ez a holokausztmúzeum része annak a hosszú távú történelemtisztogatási tervnek, amelyet az Orbán Viktor által vezetett kormány kezdeményezett a Horthy-korszak rehabilitációja végett."

A kutató azt is írja, hogy az Orbán-kormány intézkedései "világosan jelzik a szóban forgó korszak története megtisztításának (azaz meghamisításának) a kurzusát. Nyilvánvaló, hogy e cél elérése érdekében az Orbán-kormány törölni kívánja a tankönyvekből és a nemzet kollektív történelmi emlékezetéből azt a vitathatatlan tényt, hogy a Sztójay Döme kormányának tagjai ‒ valamennyiüket, alkotmányosan, Horthy Miklós államfő nevezte ki ‒ meghatározó szerepet játszottak a magyar zsidóság megsemmisítésében."

Nem a múzeumról szól, hogy felpörgeti a kormány a Sorsok Háza ügyét Jó ideje tudható volt, hogy a folytatást blokkoló Lázár János távozásával előbb-utóbb felmelegíti a kormány a Sorsok Háza három éve befagyott ügyét, az azonban furcsa egybeesés, hogy pont az uniós "atombomba" ledobásának egy fontos állomása felé közeledve jelentik be azt.

Braham bízik abban, hogy amennyiben ez a történelmi valóság a tervezett új múzeumban nem tükröződik, Heisler András és a magyar zsidóság többi vezetője továbbra is ellenezni fogja annak a megnyitását. Még akkor is – folytatta – ha egy rabbi "kóser" jóváhagyási pecsétjét is rányomták.

A kutató Köves Slomóra, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezetőjére utal, akinek jelenlétében jelentették be szeptember elején, hogy a Sorsok Házát jövőre megnyitják. Köves az eseményen arról beszélt – odaszúrva többek között a Mazsihisznek –, hogy vannak akik a könnyebb utat, a protestálást, a sértődöttséget választják, és vannak, akik együttműködnek. "Azt kell nézni, mi jön létre, és nem azt, hogy kik által" – tette hozzá.

Randolph L. Graham korábban a Szabadság téri német megszállási emlékműnek is hangos kritikusa volt, már akkor, 2014-ben arról beszélt, hogy a kormány rehabilitálni akarja a Horthy-korszakot. Emiatt visszaküldte a Magyar Köztársasági Érdemrend Középkeresztjét is, amellyel korábban kitüntették, és nyílt levélben kérte, hogy távolítsák el a nevét a Holokauszt Emlékközpont Téka és Információs Központjáról.