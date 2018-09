Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nő meghalt, hárman megsérültek.","shortLead":"Egy nő meghalt, hárman megsérültek.","id":"20180926_Menekulteket_szallito_csonakra_lottek_ra_marokkoi_haditengereszek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59eb37f-0e8a-4060-9a85-480fea7283af","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Menekulteket_szallito_csonakra_lottek_ra_marokkoi_haditengereszek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 07:21","title":"Menekülteket szállító csónakra lőttek rá marokkói haditengerészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f328e275-014b-4d29-b422-f238a3080cc5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Túl sok újat mondjuk nem mondott, inkább csak megerősítette a korábbiakat: Leekens szinte semmihez nem adott segítséget.","shortLead":"Túl sok újat mondjuk nem mondott, inkább csak megerősítette a korábbiakat: Leekens szinte semmihez nem adott segítséget.","id":"20180926_Nagy_Adam_eleg_erthetoen_elmondta_mi_volt_a_problema_Leekensszel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f328e275-014b-4d29-b422-f238a3080cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bf8b9d-16b3-4280-b830-ddab014bddda","keywords":null,"link":"/sport/20180926_Nagy_Adam_eleg_erthetoen_elmondta_mi_volt_a_problema_Leekensszel","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:31","title":"Nagy Ádám elég érthetően elmondta, mi volt a probléma Leekensszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0252d487-978d-41a1-8163-cffbc8b451dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Célpont szerkesztő-riportere, Major-Ádám Andrea még a héten búcsút int a csatornának. 