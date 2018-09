Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Takarékoskodási célként a válaszadóknak alig 6 százaléka jelölte meg, hogy gyerekei vagy unokái támogatására félretegyen – derül ki az OTP 2017-es Öngondoskodási Indexének eredményeiből.","shortLead":"Takarékoskodási célként a válaszadóknak alig 6 százaléka jelölte meg, hogy gyerekei vagy unokái támogatására...","id":"20180929_riasztoan_keves_magyar_tesz_felre_a_gyerekeinek_unokainak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"069dcd71-3f97-4fc5-b361-1babf714c6d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180929_riasztoan_keves_magyar_tesz_felre_a_gyerekeinek_unokainak","timestamp":"2018. szeptember. 29. 11:39","title":"Riasztóan kevés magyar tesz félre a gyerekeinek, unokáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c36037f-5e88-4a11-9afd-893b352d3278","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mégis happy end lett a nagy találkozás vége. ","shortLead":"Mégis happy end lett a nagy találkozás vége. ","id":"20180929_Oriaspok_okozott_riadalmat_Zagyvarekason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c36037f-5e88-4a11-9afd-893b352d3278&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c7f864a-de0a-48ea-8c72-9965a44c7678","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Oriaspok_okozott_riadalmat_Zagyvarekason","timestamp":"2018. szeptember. 29. 09:20","title":"Óriáspók okozott riadalmat Zagyvarékason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija az eredetileg tervezettnél is gyorsabb lehet.","shortLead":"Az amerikai gyártó überkategóriás 1600 lóerős sportkocsija az eredetileg tervezettnél is gyorsabb lehet.","id":"20180928_nem_480nal_hanem_500_kmhval_szaguldhat_az_uj_kozuti_hiperauto_hennessey_venom_f5_bugatti_chiron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68296cd5-fc36-4709-89aa-5b8e014386d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28c57e5d-3bfe-47f1-99f4-1b0928f258c5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_nem_480nal_hanem_500_kmhval_szaguldhat_az_uj_kozuti_hiperauto_hennessey_venom_f5_bugatti_chiron","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:21","title":"Nem 480-nal, hanem 500 km/h-val száguldhat az új közúti hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b55cf69-13f2-4472-8dc7-90bfc7cf4acb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most már hivatalos, maga az LG mutatta meg milyen lesz az ötkamerás telefonja, amelyik jövő héten érkezik.","shortLead":"Most már hivatalos, maga az LG mutatta meg milyen lesz az ötkamerás telefonja, amelyik jövő héten érkezik.","id":"20180928_teaser_video_lg_v40_thinq_otkameras_okostelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3b55cf69-13f2-4472-8dc7-90bfc7cf4acb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"032b1f61-4e00-4d55-93af-b14bf3fe0feb","keywords":null,"link":"/tudomany/20180928_teaser_video_lg_v40_thinq_otkameras_okostelefon","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:03","title":"Vége a találgatásnak: az LG megmutatta 3+2 kamerás telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ártatlannak vallja magát, és nem lép vissza a jelöltségtől Brett Kavanaugh, az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságába jelölt, szexuális zaklatással megvádolt bíró. A jelölt a szenátus igazságügyi bizottságának csütörtöki meghallgatásán mondta ezt, miután korábban ugyanott felszólalt Christine Blasey Ford, aki megvádolta Kavanaugh-t.","shortLead":"Ártatlannak vallja magát, és nem lép vissza a jelöltségtől Brett Kavanaugh, az Egyesült Államok legfelsőbb bíróságába...","id":"20180928_Trump_fobirojeloltje_artatlannak_vallja_magat_es_nem_lep_vissza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e978ed36-48bc-4805-bdc0-b6f7749f4c75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f0cc1d5-777d-4d83-a14f-af2811175df2","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Trump_fobirojeloltje_artatlannak_vallja_magat_es_nem_lep_vissza","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:09","title":"Trump főbírójelöltje ártatlannak vallja magát, és nem lép vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31e6a5d-c7c5-4229-8ba8-e79eebd8f6e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Van, aki a nagy napon sem csak a magánéletben gondolkodik. Közéleti lecke egy amerikai menyasszonytól.","shortLead":"Van, aki a nagy napon sem csak a magánéletben gondolkodik. Közéleti lecke egy amerikai menyasszonytól.","id":"20180929_Egy_eskuvorol_nem_pont_ilyen_buli_jutna_az_eszunkbe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a31e6a5d-c7c5-4229-8ba8-e79eebd8f6e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddd8ce8b-5abf-4cc2-9fb3-82eec1b140ce","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Egy_eskuvorol_nem_pont_ilyen_buli_jutna_az_eszunkbe","timestamp":"2018. szeptember. 29. 17:38","title":"Egy esküvőről nem pont ilyen buli jutna az eszünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a9d8e76-45aa-41df-a09a-16910f58fd13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vasárnap ünnepeljük a magyar népmesék napját.","shortLead":"Vasárnap ünnepeljük a magyar népmesék napját.","id":"20180927_Mennyit_tud_a_magyar_nepmesekrol_Tesztelje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a9d8e76-45aa-41df-a09a-16910f58fd13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b84e250-89bb-4c47-858a-dfd41807dd12","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Mennyit_tud_a_magyar_nepmesekrol_Tesztelje","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:35","title":"Mennyit tud a magyar népmesékről? Tesztelje!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7683c6-b751-4711-ae27-b73d976c955b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Túlfutott a leszállópályán és a tengerben állt meg a Pápua Új-Guinea-i Niugini légitársaság Boeing 737-ese, amely végül 150 méterre a parttól, félig elsüllyedve állt meg. A gépen tartózkodó valamennyi utast kimentették, s a mentésről videók is készültek. ","shortLead":"Túlfutott a leszállópályán és a tengerben állt meg a Pápua Új-Guinea-i Niugini légitársaság Boeing 737-ese, amely végül...","id":"20180928_Igy_furdik_a_tengerben_az_Air_Niugini_Boeingje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7683c6-b751-4711-ae27-b73d976c955b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35e14af4-3523-45b8-b27b-db11d306c335","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Igy_furdik_a_tengerben_az_Air_Niugini_Boeingje","timestamp":"2018. szeptember. 28. 08:02","title":"Nem tudott megállni a leszállópályán, a tengerbe zuhant egy Boeing – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]