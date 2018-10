Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Maradona szerint Messit annyira támadják, hogy jobb lenne távoznia a válogatottból. ","shortLead":"Maradona szerint Messit annyira támadják, hogy jobb lenne távoznia a válogatottból. ","id":"20181001_Maradona_Messi_mondja_le_a_valogatottsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2aa7bc72-0904-47da-9cf5-9d79398833ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d649f28-6a78-4fda-a3c8-f9f81ec53247","keywords":null,"link":"/sport/20181001_Maradona_Messi_mondja_le_a_valogatottsagot","timestamp":"2018. október. 01. 09:58","title":"Maradona: Messi mondja le a válogatottságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ba6b597-01f1-42db-bba7-3cc273598f8f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrség megelégelte, hogy romlanak a baleseti statisztikák, és mivel jogszabály nem tiltja, mostantól lesből is mérni fogja az autósokat.","shortLead":"A rendőrség megelégelte, hogy romlanak a baleseti statisztikák, és mivel jogszabály nem tiltja, mostantól lesből is...","id":"20181002_rendorseg_traffipax_sebessegmeres","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ba6b597-01f1-42db-bba7-3cc273598f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"774221d5-141f-499f-9fd0-1d572d180e24","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_rendorseg_traffipax_sebessegmeres","timestamp":"2018. október. 02. 11:16","title":"Októbertől lesből is traffipaxoznak a rendőrök a magyar utakon – egyetért ezzel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f93536-1bba-48cb-b2c7-d5795615418d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Ukrán sajtóértesülések szerint Anatolij Csepiga orosz hírszerző ezredes szervezte meg 2014-ben Viktor Janukovics ukrán exelnök Oroszországba menekülését is.","shortLead":"Ukrán sajtóértesülések szerint Anatolij Csepiga orosz hírszerző ezredes szervezte meg 2014-ben Viktor Janukovics ukrán...","id":"20181002_Nem_csak_a_Szkripalugyhoz_lehet_koze_az_egyik_orosz_gyanusitottnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f93536-1bba-48cb-b2c7-d5795615418d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44d0a5a4-3857-47f2-9a7f-96f1bcacd9e2","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Nem_csak_a_Szkripalugyhoz_lehet_koze_az_egyik_orosz_gyanusitottnak","timestamp":"2018. október. 02. 06:53","title":"Nem csak a Szkripal-ügyhöz lehet köze az egyik orosz gyanúsítottnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec1781df-d926-4b17-aa14-7e3d8bef92b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lap oldalán csak egy közlemény volt olvasható, de ezzel csak támogatói kampányukat akarták reklámozni.","shortLead":"A lap oldalán csak egy közlemény volt olvasható, de ezzel csak támogatói kampányukat akarták reklámozni.","id":"20181001_Nem_elerheto_az_Index","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec1781df-d926-4b17-aa14-7e3d8bef92b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044d6e7a-01ab-4db9-a56c-08a21858a4c6","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Nem_elerheto_az_Index","timestamp":"2018. október. 01. 11:30","title":"Meghackelte saját magát az Index","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"690eea4f-a0fc-4bb2-a2de-5ff6e98ff918","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sufnituning legfőbb szabálya: minél olcsóbban megúszni a tuningolást. Még akkor is, ha felniről van szó.","shortLead":"A sufnituning legfőbb szabálya: minél olcsóbban megúszni a tuningolást. Még akkor is, ha felniről van szó.","id":"20181002_kezzel_festett_felni_foto_a_nap_kepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=690eea4f-a0fc-4bb2-a2de-5ff6e98ff918&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e6eaf2f-a19a-47dc-b297-883f9c8f81e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_kezzel_festett_felni_foto_a_nap_kepe","timestamp":"2018. október. 02. 08:21","title":"A nap képe: Amikor nincs pénz nagy felnire, jön a kreativitás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nagy és Trócsányi iroda szerint nem annyit keresnek, mint az EP-képviselő állítja, ráadásul múltjuk alapján is logikus, hogy őket kérte fel az állam.","shortLead":"A Nagy és Trócsányi iroda szerint nem annyit keresnek, mint az EP-képviselő állítja, ráadásul múltjuk alapján is...","id":"20180930_Nincs_szo_osszeferhetetlensegrol__allitjak_a_Javor_altal_megvadolt_ugyvedek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bec68e1-8d02-4d9e-ba13-9e69a70f3d51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a658a5-43ea-4adf-a33b-ba33dd37f233","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Nincs_szo_osszeferhetetlensegrol__allitjak_a_Javor_altal_megvadolt_ugyvedek","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:06","title":"„Nincs szó összeférhetetlenségről” – állítják a Jávor által megvádolt ügyvédek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbcdc9d-7d6d-4aea-ab25-f66d9c9f0e26","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszuku kapja az idei fiziológiai és orvostudományi Nobel-díjat – jelentették be hétfőn a stockholmi Karolinska Intézetben.","shortLead":"A rákkutatás területén elért eredményeiért két tudós, az amerikai James P. Allison és a japán Hondzso Taszuku kapja...","id":"20181001_orvosi_elettani_nobel_dij_2018_james_p_allison_hondzsu_taszuku_tasuku_honjo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fbcdc9d-7d6d-4aea-ab25-f66d9c9f0e26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e81a7d7-6e78-421c-837a-908377f11621","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_orvosi_elettani_nobel_dij_2018_james_p_allison_hondzsu_taszuku_tasuku_honjo","timestamp":"2018. október. 01. 11:53","title":"\"Mérföldkőhöz érkeztünk a rák elleni küzdelemben\" – Nobel-díjat ért két tudós felfedezése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42ed3d7b-7f00-4ee7-8367-ca9f2fbd4a37","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország nem a problémát engedi be, hanem a segítséget viszi el azoknak, akik erre rászorulnak – így magyarázta el másfél éve Orbán Viktor a Hungary Helps alatt futó kormányzati programot. A projekt részleteiről hiába érdeklődtünk, végül közérdekű adatkérés kellett a tények megismeréséhez. E szerint csak üres szólam a kibocsátó, zömükben muzulmán országokba vitt segítség elve. A Hungary Helps kiadásai száz százalékban egybeesnek azzal, amit az üldözött keresztények megsegítésére fordít az ország.","shortLead":"Magyarország nem a problémát engedi be, hanem a segítséget viszi el azoknak, akik erre rászorulnak – így magyarázta el...","id":"20181001_hungary_helps_emmi_uldozott_keresztenyek_azbej_tristan_menekultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=42ed3d7b-7f00-4ee7-8367-ca9f2fbd4a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4511fb7e-c680-485b-ad61-d53577718d80","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_hungary_helps_emmi_uldozott_keresztenyek_azbej_tristan_menekultek","timestamp":"2018. október. 01. 11:50","title":"Orbán migrációellenes programja a valóságban: álommeló Heltainak és pár szívesség az egyháznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]