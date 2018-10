Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9972bcc3-0fec-4b8f-bce7-5b0593a4a398","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebben a nyújtott Cullinanben igazán bőséges a helykínálat, a páncélozásnak köszönhetően pedig maximálisan biztonságot élvezhetnek a bent helyet foglalók.","shortLead":"Ebben a nyújtott Cullinanben igazán bőséges a helykínálat, a páncélozásnak köszönhetően pedig maximálisan biztonságot...","id":"20181002_a_hatalmas_meg_nagyobb_lett_itt_a_hosszitott_rollsroyce_cullinan_divatterepjaro_pancelauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9972bcc3-0fec-4b8f-bce7-5b0593a4a398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"138b448e-70c3-41f6-a2a7-d52f42c47a77","keywords":null,"link":"/cegauto/20181002_a_hatalmas_meg_nagyobb_lett_itt_a_hosszitott_rollsroyce_cullinan_divatterepjaro_pancelauto","timestamp":"2018. október. 02. 14:21","title":"A hatalmas még nagyobb lett: itt a hosszított Rolls-Royce divatterepjáró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Június végén Párizs közelében akartak merényletet végrehajtani iráni ellenzékiek ellen. Párizs szerint a tervezett akció hátterében a teheráni titkosszolgálat áll. ","shortLead":"Június végén Párizs közelében akartak merényletet végrehajtani iráni ellenzékiek ellen. Párizs szerint a tervezett...","id":"20181002_Franciaorszag_szerint_Iran_szervezett_egy_ellenzekiek_elleni_merenyletet_Parizs_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d205720d-c9b4-40a7-a114-16f1538f81a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb3b6bed-1ed9-4a04-a3cb-b6d133f70096","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Franciaorszag_szerint_Iran_szervezett_egy_ellenzekiek_elleni_merenyletet_Parizs_mellett","timestamp":"2018. október. 02. 18:35","title":"Franciaország szerint Irán szervezett egy ellenzékiek elleni merényletet Párizs mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16487dca-0590-4365-b813-8bf1e1970d4f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas várakozás után a Microsoft hivatalosan is elérhetővé tette a Windows 10 legújabb, őszi frissítőcsomagját, amibe jó néhány új funkció és érdekesség is belekerült.","shortLead":"Hosszas várakozás után a Microsoft hivatalosan is elérhetővé tette a Windows 10 legújabb, őszi frissítőcsomagját, amibe...","id":"20181003_windows_10_2018_oktoberi_frissites_funkciok_redstone_5_oszi_frissites_fall_update","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16487dca-0590-4365-b813-8bf1e1970d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2283365b-fa85-426c-9ecc-e2e41a571390","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_windows_10_2018_oktoberi_frissites_funkciok_redstone_5_oszi_frissites_fall_update","timestamp":"2018. október. 03. 11:03","title":"Windows 10 fut a gépén? Nyomjon rá a frissítésre, sok új funkció érkezett bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b19b90eb-b059-43ea-8d05-2eb8452adc4e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"A román játékos vasárnap sérülés miatt az első fordulóban visszalépett a pekingi tornától, s a keddi alapos orvosi vizsgálatok során felállították a pontos diagnózist.","shortLead":"A román játékos vasárnap sérülés miatt az első fordulóban visszalépett a pekingi tornától, s a keddi alapos orvosi...","id":"20181002_porckorongserv_simona_halep_vilagelso_tenisz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b19b90eb-b059-43ea-8d05-2eb8452adc4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fa4c030-3149-4cd8-8efb-1eec8337e53f","keywords":null,"link":"/sport/20181002_porckorongserv_simona_halep_vilagelso_tenisz","timestamp":"2018. október. 02. 15:46","title":"Porckorongsérve van a világelső teniszezőnőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aec892f6-12b4-4965-b991-21e13644c5ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az még nem világos, hogy Tamás Róbert az elmúlt hónapok intézmény körüli botrányai miatt távozik-e. Egyesek furcsa egybeesésnek tartják, hogy a szakember éppen az egészségügyi államtitkár lemondása napján közölte a döntését, májusban ugyanis őt magát is államtitkár-esélyesként emlegették. ","shortLead":"Az még nem világos, hogy Tamás Róbert az elmúlt hónapok intézmény körüli botrányai miatt távozik-e. Egyesek furcsa...","id":"20181003_Lemondott_a_Honvedkorhaz_orvosigazgatoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aec892f6-12b4-4965-b991-21e13644c5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fe2e3d-4ca7-41ac-9d5e-c08b64d69a1c","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Lemondott_a_Honvedkorhaz_orvosigazgatoja","timestamp":"2018. október. 03. 15:39","title":"Lemondott a Honvédkórház orvosigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cb24ab7-d36b-4cc5-a982-7a5a5c231354","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Amerikában élő Fethullah Gülen Erdogan elnök egyik legfőbb kritikusa, terrorizmussal vádolják, most testvérét, Kutbettint ítélték tíz és fél év börtönre Törökországban.","shortLead":"Az Amerikában élő Fethullah Gülen Erdogan elnök egyik legfőbb kritikusa, terrorizmussal vádolják, most testvérét...","id":"20181001_Tiz_es_fel_ev_bortonre_iteltek_Gulen_testveret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cb24ab7-d36b-4cc5-a982-7a5a5c231354&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80254627-9c84-42f5-a27c-25e1e55752f2","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Tiz_es_fel_ev_bortonre_iteltek_Gulen_testveret","timestamp":"2018. október. 01. 21:54","title":"Tíz és fél év börtönre ítélték Gülen testvérét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hírek folyamatos feldolgozását végzi a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a Magyar Távirati Iroda épületében.","shortLead":"A hírek folyamatos feldolgozását végzi a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat a Magyar Távirati Iroda épületében.","id":"20181002_Kiderult_miert_van_berelt_helye_a_titkosszolgalatnak_a_kozmedianal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=da6f98a5-a985-42de-953a-b51f8f1c2156&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2c6fa7-fe9d-4e3e-8274-fab1b003da51","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Kiderult_miert_van_berelt_helye_a_titkosszolgalatnak_a_kozmedianal","timestamp":"2018. október. 02. 12:08","title":"Kiderült, miért van bérelt helye a titkosszolgálatnak a közmédiánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kamu azonosító számokon vagy azok hiányán buknak el a legtöbben.","shortLead":"A kamu azonosító számokon vagy azok hiányán buknak el a legtöbben.","id":"20181002_Boven_van_dolga_a_Nebihnek_meg_mindig_sok_a_csalo_tuzifaarus_az_interneten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=534f0e3d-84b9-4f69-bad8-194facb44b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4e89e6c-3f16-46cb-86a8-c21413e1c981","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Boven_van_dolga_a_Nebihnek_meg_mindig_sok_a_csalo_tuzifaarus_az_interneten","timestamp":"2018. október. 02. 10:33","title":"Bőven van dolga a Nébihnek: még mindig sok a csaló tűzifaárus az interneten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]