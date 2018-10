Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Csütörtökön üzemkezdettől két hétre bezár a Déli pályaudvar, a MÁV-Start nem biztosít pótlóbuszokat. Elmagyarázzuk, melyik vonatokat érinti ez, mit használjon helyettük, és mi mindennek az oka.","shortLead":"Csütörtökön üzemkezdettől két hétre bezár a Déli pályaudvar, a MÁV-Start nem biztosít pótlóbuszokat. Elmagyarázzuk...","id":"20181003_Deli_palyaudvar_bezaras_kellemetlensegek_tudnivalok_","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3e0bfab-c289-414d-9ade-f1d8c3b76714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7609571-6a62-4c04-bf96-d991b8e9f493","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Deli_palyaudvar_bezaras_kellemetlensegek_tudnivalok_","timestamp":"2018. október. 03. 15:48","title":"Csütörtöktől két hétre felejtse el a Déli pályaudvart, itt van minden tudnivaló a vonatozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kisnyugdíjasok járnak rosszul. ","shortLead":"A kisnyugdíjasok járnak rosszul. ","id":"20181004_Nem_kap_minden_nyugdijas_18_ezer_forint_nyugdijpremiumot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b857c11f-3afb-456c-affc-2da15a02b534","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Nem_kap_minden_nyugdijas_18_ezer_forint_nyugdijpremiumot","timestamp":"2018. október. 04. 10:10","title":"Nem kap minden nyugdíjas 18 ezer forint nyugdíjprémiumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felnőttként is sejtjeikben hordozzák a trauma nyomait a bántalmazott gyerekek – állapították meg kanadai kutatók, akiknek munkája a jövőben segítheti a múltban elkövetett bűnök felderítését.","shortLead":"Felnőttként is sejtjeikben hordozzák a trauma nyomait a bántalmazott gyerekek – állapították meg kanadai kutatók...","id":"20181002_atirja_a_gyerekek_genjeit_a_lelki_es_testi_bantalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55e5d05-9ba4-4070-b7c0-8992cbaa0cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_atirja_a_gyerekek_genjeit_a_lelki_es_testi_bantalmazas","timestamp":"2018. október. 02. 18:20","title":"Átírja a gyerekek génjeit a lelki és testi bántalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76f48cce-10ea-4a4d-bcf9-b501b3ee1f16","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181004_Tudja_hanykor_nyilik_a_pipacs_vagy_a_libapimpo_Az_alsos_gyerekekkel_bemagoltatjak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76f48cce-10ea-4a4d-bcf9-b501b3ee1f16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05bae0b-c3f3-45e6-8b1a-d4a2db135a14","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Tudja_hanykor_nyilik_a_pipacs_vagy_a_libapimpo_Az_alsos_gyerekekkel_bemagoltatjak","timestamp":"2018. október. 04. 14:28","title":"Bemagoltatják az alsós gyerekekkel, hánykor nyílik a libapimpó vagy a pipacs?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök még a Békés Megyei Önkormányzat elnöke volt.","shortLead":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök...","id":"20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7720d43a-b570-4370-963a-a3b604203ecd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","timestamp":"2018. október. 03. 14:09","title":"Három ordítóan gyanús közbeszerzés is köthető az ÁSZ-elnök megyei elnökségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3555be8b-7898-4d21-b243-ca49aa2c2b09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Astrohaus új fejlesztése egy táskába is könnyen becsúsztatható modern írógép, mely bár külsőre egy laptopra hasonlít, mégis sokban különbözik attól. Például, hogy akár 30 óráig is bírja a munkát. Csak szövegelésre jó, de úgy tűnik, arra nagyon. ","shortLead":"Az Astrohaus új fejlesztése egy táskába is könnyen becsúsztatható modern írógép, mely bár külsőre egy laptopra...","id":"20181004_freewrite_traveler_irogep_laptop_szovegalkotas_indiegogo_projekt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3555be8b-7898-4d21-b243-ca49aa2c2b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"935f30f7-f184-4b8c-96ea-e46b272a1bca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_freewrite_traveler_irogep_laptop_szovegalkotas_indiegogo_projekt","timestamp":"2018. október. 04. 11:03","title":"Ez a modern írógép nincs 1 kiló, mégis órákkal tovább bírja, mint egy laptop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe7188c-95c5-4561-a2b8-2c553fc42ecd","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Varga Dénes egy év kihagyás után újra a magyar vízilabda-válogatott rendelkezésére áll. ","shortLead":"Varga Dénes egy év kihagyás után újra a magyar vízilabda-válogatott rendelkezésére áll. ","id":"20181002_varga_denes_vizilabda_valogatott_visszateres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe7188c-95c5-4561-a2b8-2c553fc42ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7bbf8db-a8c0-4683-9ff9-6d41aae6b546","keywords":null,"link":"/sport/20181002_varga_denes_vizilabda_valogatott_visszateres","timestamp":"2018. október. 02. 16:58","title":"Olimpiai bajnok tér vissza a pólóválogatottba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00c15e3-c69f-4093-b1d8-782cb8d9fce4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ahogy ők toboroznak, úgy nem toboroz senki.","shortLead":"Ahogy ők toboroznak, úgy nem toboroz senki.","id":"20181003_Elkepeszto_szovicekkel_csabitja_a_jovo_bortonoreit_a_buntetesvegrahajtas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a00c15e3-c69f-4093-b1d8-782cb8d9fce4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f07020f-604d-4037-907d-3026eeedf073","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Elkepeszto_szovicekkel_csabitja_a_jovo_bortonoreit_a_buntetesvegrahajtas","timestamp":"2018. október. 03. 13:48","title":"Elképesztő szóvicekkel csábítja a jövő börtönőreit a büntetés-végrehajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]