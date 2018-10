Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2124061f-5ea7-49a3-8ed7-59c8944b8db9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mégsem a fekete lyukak adják az univerzum hiányzó sötét anyagát. Bár korábban úgy tűnt, megfejtették a csillagászat egyik nagy rejtélyét, a Kaliforniai Egyetem kutatói cáfolták az elméletet.","shortLead":"Mégsem a fekete lyukak adják az univerzum hiányzó sötét anyagát. Bár korábban úgy tűnt, megfejtették a csillagászat...","id":"20181003_fekete_lyukak_csillagaszat_sotet_anyag_elmelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2124061f-5ea7-49a3-8ed7-59c8944b8db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"265f1f6d-035c-41aa-80e8-08696b3c3f09","keywords":null,"link":"/tudomany/20181003_fekete_lyukak_csillagaszat_sotet_anyag_elmelet","timestamp":"2018. október. 03. 16:03","title":"Megdőlt egy teória a fekete lyukakról, a kutatók csak vakarják a fejüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c06dccda-fd0e-4cb5-a1d5-5b43de85fcd6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A legnagyobb ingatlanpiaci kavarás közepette ez a szegmens kiszámítható éveket él. ","shortLead":"A legnagyobb ingatlanpiaci kavarás közepette ez a szegmens kiszámítható éveket él. ","id":"20181003_Afakivezetes_Munkaerohiany_Van_olyan_haztipus_amit_nem_erintenek_ezek_a_problemak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c06dccda-fd0e-4cb5-a1d5-5b43de85fcd6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51affb3d-8c92-4078-9fb2-525cc09c897b","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181003_Afakivezetes_Munkaerohiany_Van_olyan_haztipus_amit_nem_erintenek_ezek_a_problemak","timestamp":"2018. október. 03. 11:31","title":"Áfakivezetés? Munkaerőhiány? Van olyan háztípus, amit nem érintenek ezek a problémák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik gyanúsított vallomást tett, azt állította, hogy a gyilkosságot Marián Kočner rendelte meg.","shortLead":"Az egyik gyanúsított vallomást tett, azt állította, hogy a gyilkosságot Marián Kočner rendelte meg.","id":"20181004_Egy_bortonben_ulo_vallalkozo_lehet_a_Kuciakgyilkossag_megrendeloje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e2da518-e37d-49ba-a3c0-eea204033fb1","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Egy_bortonben_ulo_vallalkozo_lehet_a_Kuciakgyilkossag_megrendeloje","timestamp":"2018. október. 04. 09:38","title":"Egy börtönben ülő vállalkozó lehet a Kuciak-gyilkosság megrendelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c426e18e-6460-47e2-9e6a-7bb137518931","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A vasútállomást karbantartás miatt zárják le. Az érintett vonatok jelentős része Kelenföld vasútállomásról indul, illetve oda érkezik.","shortLead":"A vasútállomást karbantartás miatt zárják le. Az érintett vonatok jelentős része Kelenföld vasútállomásról indul...","id":"20181004_deli_palyaudvar_matol_ket_hetig_zarva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c426e18e-6460-47e2-9e6a-7bb137518931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae14477-4d17-4959-9e23-c9b90b03dea8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181004_deli_palyaudvar_matol_ket_hetig_zarva","timestamp":"2018. október. 04. 05:22","title":"Ne feledje: a Déli pályaudvar mától két hétig zárva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","shortLead":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","id":"20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4100fd-41c4-4b98-a7f6-7e6e759a668c","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","timestamp":"2018. október. 03. 17:41","title":"Végül a Pepsi is bejelentette, hogy piacra dobná a marihuánás kólát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyszer már elítélte a háromgyermekes férfit a bíróság, akkor próbaidőre bocsátották. Most az ügyészség már büntetés letöltését kérte a bíróságtól.","shortLead":"Egyszer már elítélte a háromgyermekes férfit a bíróság, akkor próbaidőre bocsátották. Most az ügyészség már büntetés...","id":"20181004_Nem_fizette_a_tartasdijat_mehet_a_bortonbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e680d57-2900-4f28-8729-2defd5c82c6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44148763-17d3-4a25-bf75-3d1b90525733","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Nem_fizette_a_tartasdijat_mehet_a_bortonbe","timestamp":"2018. október. 04. 09:23","title":"Nem fizette a tartásdíjat, mehet a börtönbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ac7ba2-e173-43ef-b032-874de3119246","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Ma délután letették a MOL Campus 120 méteres toronyházának alapkövét. A MOL új székháza 2021-re épül meg, de Hernádi Zsolt nem árulta el, mennyiből. Tarlós István a megnyitón elmondta: a fővárosnak vétójoga lesz a magassági korláttal kapcsolatban. \r

","shortLead":"Ma délután letették a MOL Campus 120 méteres toronyházának alapkövét. A MOL új székháza 2021-re épül meg, de Hernádi...","id":"20181002_Hernadi_letette_a_MOL_felhokarcolojanak_alapkovet_mar_csak_ra_kell_onteni_100_milliard_forintot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96ac7ba2-e173-43ef-b032-874de3119246&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46abdc6a-846b-4464-a13e-4b4b8b059f70","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Hernadi_letette_a_MOL_felhokarcolojanak_alapkovet_mar_csak_ra_kell_onteni_100_milliard_forintot","timestamp":"2018. október. 02. 17:10","title":"Hernádi és Tarlós pénzt, pálinkát és olajat rejtettek a MOL „felhőkarcolója” alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Már a sorozat legelső epizódjában megszerettük, de jó ideje nem kaptunk hírt felőle.","shortLead":"Már a sorozat legelső epizódjában megszerettük, de jó ideje nem kaptunk hírt felőle.","id":"20181003_Visszaterhet_egy_nagy_kedvenc_a_Tronok_harca_utolso_evadaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be25a83b-554f-4893-94b6-8cedacdfa7e4","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Visszaterhet_egy_nagy_kedvenc_a_Tronok_harca_utolso_evadaban","timestamp":"2018. október. 03. 12:17","title":"Visszatérhet egy nagy kedvenc a Trónok harca utolsó évadában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]