Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c50f215f-40cd-40e6-aafb-6b181fc77360","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzat eddig szinte semmit nem árult el a projektről.","shortLead":"Az önkormányzat eddig szinte semmit nem árult el a projektről.","id":"20181004_Ket_even_belul_elkeszulhet_a_Gellerthegyi_siklo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c50f215f-40cd-40e6-aafb-6b181fc77360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f5882f4-8de2-44d8-8930-7e4f7b1ab8a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181004_Ket_even_belul_elkeszulhet_a_Gellerthegyi_siklo","timestamp":"2018. október. 04. 09:16","title":"Két éven belül elkészülhet a Gellért-hegyi sikló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b846f5a9-9ddc-4404-b7aa-af82102039fe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A francia eredetit nagyon nehéz lesz felülmúlni, de azért a remake szereposztása sem tűnik rossznak.","shortLead":"A francia eredetit nagyon nehéz lesz felülmúlni, de azért a remake szereposztása sem tűnik rossznak.","id":"20181004_Eletrevalok_amerikai_remake_elozetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b846f5a9-9ddc-4404-b7aa-af82102039fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b24a2e4-6a3d-4b2c-b0bf-710e80336e72","keywords":null,"link":"/kultura/20181004_Eletrevalok_amerikai_remake_elozetes","timestamp":"2018. október. 04. 11:33","title":"Kijött az Életrevalók amerikai verziójának előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bemutatta a vezeték nélküli internetes hálózatok újabb generációját az iparágbéli fejlesztéseket összefogó szövetség.","shortLead":"Bemutatta a vezeték nélküli internetes hálózatok újabb generációját az iparágbéli fejlesztéseket összefogó szövetség.","id":"20181004_wifi_6_szabvany_801_11_ax_technologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=62a543e7-7982-4059-8e13-98da1cc1e6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c27033c-18bb-4349-9498-61ea2b81e30a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_wifi_6_szabvany_801_11_ax_technologia","timestamp":"2018. október. 04. 08:03","title":"Wifit használ otthon? Készüljön, jön az új, gyorsabb és stabilabb Wi-Fi 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d5db850-0812-4cea-8373-e1cd6f6b958f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A streetart-művész ezúttal csókolózó pópákat fújt fel egy ház falára.","shortLead":"A streetart-művész ezúttal csókolózó pópákat fújt fel egy ház falára.","id":"20181003_basky_most_az_ortodox_egyhaznak_szolt_be_kolozsvaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9d5db850-0812-4cea-8373-e1cd6f6b958f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3843a7b3-0a24-4b24-97a1-195418413900","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_basky_most_az_ortodox_egyhaznak_szolt_be_kolozsvaron","timestamp":"2018. október. 03. 20:17","title":"Basky most az ortodox egyháznak szólt be Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió forintból kiképzett fegyőrök felmondtak. Most Kiskunhalason nyit egy fegyintézmény 1,7 milliárd forintból, keresik is újra az őröket. Állítólag középiskolákba is ellátogatnak majd emiatt.","shortLead":"Nyolc új börtönt tervezett a kormány, egyiket sem Kiskunhalasra. Mivel az intézmények nem épültek meg, az 50 millió...","id":"20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=badaa262-24a4-4f65-b035-55d0bdba609e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06ce9fc8-0ca5-4704-8676-0cdc5563c956","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Borton_lesz_a_kiskunhalasi_menekultkozpontbol_kozepiskolasokkal_epittetnek","timestamp":"2018. október. 03. 13:51","title":"Börtön lesz a kiskunhalasi menekültközpontból, középiskolákból is toboroznának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","shortLead":"Bayer Zsolt beszállt a kultúrharcba, kiállt a frissen menesztett Prőhle Gergely mellett.","id":"20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d960a634-d163-4aef-9840-797395e30c94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5798ed23-eeaf-4cf4-b76e-b31aabb9ead0","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Bayer_Zsolt_Spiro_egy_zseni","timestamp":"2018. október. 04. 11:08","title":"Bayer Zsolt: Spiró egy zseni, Alföldi pedig hazudik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393a4a77-2c35-49c4-9d3c-b11b4be3afa3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Két Antonov ütközött össze.","shortLead":"Két Antonov ütközött össze.","id":"20181004_Dramai_felvetel_orokiti_meg_ahogy_ket_repulo_egymasba_rohan_a_kartumi_repteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=393a4a77-2c35-49c4-9d3c-b11b4be3afa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9a05f6-4ff3-4d4c-bf4c-bf89fcf241b7","keywords":null,"link":"/elet/20181004_Dramai_felvetel_orokiti_meg_ahogy_ket_repulo_egymasba_rohan_a_kartumi_repteren","timestamp":"2018. október. 04. 08:52","title":"Drámai felvétel örökíti meg, ahogy két repülő egymásba rohan a kartúmi reptéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"237b0ec4-eb5f-4897-a324-37714ab472de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181004_Orban_40_ezerbol_is_eljuthatna_a_mai_ChelseaVidi_meccsre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=237b0ec4-eb5f-4897-a324-37714ab472de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8369ded9-da6b-4703-85b6-23a94e9ca14f","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Orban_40_ezerbol_is_eljuthatna_a_mai_ChelseaVidi_meccsre","timestamp":"2018. október. 04. 10:07","title":"Orbán 40 ezerből is eljuthatna a mai Chelsea–Vidi-meccsre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]