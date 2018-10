Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Idén nemcsak az öregségi nyugdíjasoknak ad pluszpénzt a kormány, hanem mindenkinek, aki nyugdíjszerű ellátásban részesül. A maximum 18 ezer forint lesz, a kisnyugdíjasok kevesebbet kapnak majd.","shortLead":"Idén nemcsak az öregségi nyugdíjasoknak ad pluszpénzt a kormány, hanem mindenkinek, aki nyugdíjszerű ellátásban...","id":"20181005_nyugdijpremium_emmi_novak_katalin","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe125e18-f702-4714-a0c1-11d6361f0303&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d04a728a-8c54-4cb4-b0d7-3ec1f223ea67","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181005_nyugdijpremium_emmi_novak_katalin","timestamp":"2018. október. 05. 12:45","title":"Félmillóval többen kapnak az idén nyugdíjprémiumot, de nem mindenki ugyanannyit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A spanyol szövetségi kapitány nem elégedett meg egy egyszerű közleménnyel.","shortLead":"A spanyol szövetségi kapitány nem elégedett meg egy egyszerű közleménnyel.","id":"20181005_Luis_Enrique_meno_modon_hirdetett_keretet__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=347c0862-dd0d-48ec-88ff-5a447ef06a2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5a305d5-4749-4288-b870-c729d6a81fcf","keywords":null,"link":"/sport/20181005_Luis_Enrique_meno_modon_hirdetett_keretet__video","timestamp":"2018. október. 05. 19:22","title":"Luis Enrique menő módon hirdetett keretet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cd8ccf-0cb0-4796-90ac-8b4d1e564fa0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Jelentős forgalomkorlátozásokra, ezzel összefüggésben a közösségi közlekedés menetrendjének változására kell számítani a hétvégén a fővárosban a Budapest Maraton Fesztivál miatt.","shortLead":"Jelentős forgalomkorlátozásokra, ezzel összefüggésben a közösségi közlekedés menetrendjének változására kell számítani...","id":"20181006_Lezarasokra_kell_szamitani_a_fovarosban_a_hetvegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66cd8ccf-0cb0-4796-90ac-8b4d1e564fa0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6e314e5-2530-45b5-8c0f-1ddf29af6684","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_Lezarasokra_kell_szamitani_a_fovarosban_a_hetvegen","timestamp":"2018. október. 06. 08:29","title":"Lezárásokra kell számítani a fővárosban a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem kis felfordulás lesz a pár nap múlva érkező török elnök miatt Budapesten.","shortLead":"Nem kis felfordulás lesz a pár nap múlva érkező török elnök miatt Budapesten.","id":"20181005_Tobb_utcat_is_lezar_a_TEK_az_erkezo_torok_elnok_Erdogan_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c42adf-e02e-40c1-a9d4-0c6015749bd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90a3ed78-6006-4af7-8e44-bf960de126a8","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Tobb_utcat_is_lezar_a_TEK_az_erkezo_torok_elnok_Erdogan_miatt","timestamp":"2018. október. 05. 11:54","title":"Több utcát is lezár a TEK az érkező török elnök, Erdogan miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a67a6c4-a298-49b3-9344-d9dc703acb01","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A Jobbik péntek estébe nyúló frakcióülésén kizárták a képviselőcsoportból a pártot élesen támadó Volner Jánost. További két képviselő távozik vele együtt.","shortLead":"A Jobbik péntek estébe nyúló frakcióülésén kizárták a képviselőcsoportból a pártot élesen támadó Volner Jánost. További...","id":"20181005_Volner_Janost_kizartak_a_Jobbikfrakciobol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a67a6c4-a298-49b3-9344-d9dc703acb01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8321efda-0d51-4fd2-ae58-c1da2d73d963","keywords":null,"link":"/itthon/20181005_Volner_Janost_kizartak_a_Jobbikfrakciobol","timestamp":"2018. október. 05. 21:32","title":"Volner Jánost kizárták a Jobbik-frakcióból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d416de8-1d2b-4eb8-8e2d-a3926ee6d7d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A VII. kerületben történt a rongálás.","shortLead":"A VII. kerületben történt a rongálás.","id":"20181007_31_auto_visszapillantojat_rugta_le_a_fovarosban_elkaptak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d416de8-1d2b-4eb8-8e2d-a3926ee6d7d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dab69b5a-6e40-422b-9dda-2a091157e8d1","keywords":null,"link":"/itthon/20181007_31_auto_visszapillantojat_rugta_le_a_fovarosban_elkaptak","timestamp":"2018. október. 07. 08:58","title":"31 autó visszapillantóját rúgta le a fővárosban, elkapták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af5ec42e-8458-4b85-afff-f4fef5107460","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ma 169 éve végezték ki Batthyany Lajost és tizenhárom honvédtábornokot. Ez a kezdet volt, a bosszúhullám csak 1850 júliusától mérséklődött, amikor az általános európai felháborodás miatt a bécsi udvar nyugdíjazta a \"hatáskörét túllépő\" Haynaut. \r

","shortLead":"Ma 169 éve végezték ki Batthyany Lajost és tizenhárom honvédtábornokot. Ez a kezdet volt, a bosszúhullám csak 1850...","id":"20181006_Aradi_vertanuk_Batthyany_Haynau_szabadsagharc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af5ec42e-8458-4b85-afff-f4fef5107460&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8486ec1f-b086-4b52-b359-9cbcf71112e7","keywords":null,"link":"/elet/20181006_Aradi_vertanuk_Batthyany_Haynau_szabadsagharc","timestamp":"2018. október. 06. 09:58","title":"Így kapott Batthyány utolsó tettétől idegrohamot Haynau ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút közölt a Népszava.hu Székely László szívsebésszel, aki a lapnak elmondta, hogy van már ajánlata Romániából és a Lajtán túlról is. Elbocsátása után a titkárnője tartotta a lelket a volt betegeiben, többször telefonált az a férfi is, aki azóta meghalt.","shortLead":"Interjút közölt a Népszava.hu Székely László szívsebésszel, aki a lapnak elmondta, hogy van már ajánlata Romániából és...","id":"20181006_A_beteg_aki_meghalt_a_napokban_tobbszor_is_telefonalt_hogy_mi_lesz_vele","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354c7690-bd1b-4937-b8f1-ef2769f9cb2c","keywords":null,"link":"/itthon/20181006_A_beteg_aki_meghalt_a_napokban_tobbszor_is_telefonalt_hogy_mi_lesz_vele","timestamp":"2018. október. 06. 09:10","title":"A beteg, aki meghalt a napokban, többször is telefonált, hogy mi lesz vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]