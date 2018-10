Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább emelkedhet.","shortLead":"Az áldozatok száma átlépte az 1900-at, de a hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak, így ez a szám tovább...","id":"20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fef49024-e0ee-4a41-974e-02277f92176d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6879f88f-234e-43be-8a84-fcddf6fc162b","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Mar_csaknem_ketezer_halottja_van_az_indonez_foldrengesnek","timestamp":"2018. október. 08. 08:52","title":"Már csaknem kétezer halottja van az indonéz földrengésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a22f044-3252-4502-83da-5f5692f67696","c_author":"Németh Róbert","category":"kultura","description":"Kevesen festették le jobban, művészibb módon azt a lelkiállapotot, amiben az ezredforduló körül és óta élünk. Kikerülhetetlen. Megosztó. Dalszerző géniusz. Ma lép a hatodik ikszbe a Radiohead énekese.","shortLead":"Kevesen festették le jobban, művészibb módon azt a lelkiállapotot, amiben az ezredforduló körül és óta élünk...","id":"20181007_OK_Kontener__ma_50_eves_Thom_Yorke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a22f044-3252-4502-83da-5f5692f67696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0acdabb-564e-4c7b-ae0a-5323ea1fef41","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_OK_Kontener__ma_50_eves_Thom_Yorke","timestamp":"2018. október. 07. 18:28","title":"OK Konténer - ma 50 éves Thom Yorke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221943d1-8755-46eb-b09e-678ead3e181a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez a nyolcadik általános választás az ország 1995-ös megalakítása óta.","shortLead":"Ez a nyolcadik általános választás az ország 1995-ös megalakítása óta.","id":"20181007_Altalanos_valasztas_kezdodott_BoszniaHercegovinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=221943d1-8755-46eb-b09e-678ead3e181a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6b978d-613e-41ea-8eb8-d3802673f97d","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Altalanos_valasztas_kezdodott_BoszniaHercegovinaban","timestamp":"2018. október. 07. 09:28","title":"Általános választás kezdődött Bosznia-Hercegovinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"","shortLead":"","id":"20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19638cf0-84f3-45c1-81e6-2a3cf72310b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70cc05b9-489a-471e-aae5-1ecfec771797","keywords":null,"link":"/vilag/20181006_Egy_terkep_ami_megmutatja_mennyire_erdekli_az_USAt_Afrika","timestamp":"2018. október. 06. 19:45","title":"Egy térkép, ami megmutatja, mennyire érdekli az USA-t Afrika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"608612a3-7eae-4d7d-bdba-8eaaf758e54b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Megtartották az utolsó árverést a világ legnagyobb halpiacán, a jelentős turistalátványosságnak számító Cukidzsin, amely helyett napokon belül egy közeli mesterséges szigeten nyílik új, ultramodern halpiac. ","shortLead":"Megtartották az utolsó árverést a világ legnagyobb halpiacán, a jelentős turistalátványosságnak számító Cukidzsin...","id":"20181007_Bezart_a_vilag_legnagyobb_halpiaca_a_tokioi_Cukidzsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=608612a3-7eae-4d7d-bdba-8eaaf758e54b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afa04455-4bb6-4865-a76b-3015ad9ea385","keywords":null,"link":"/kkv/20181007_Bezart_a_vilag_legnagyobb_halpiaca_a_tokioi_Cukidzsi","timestamp":"2018. október. 07. 16:25","title":"Bezárt a világ legnagyobb halpiaca, a tokiói Cukidzsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy esküvői vendégeket szállító limuzin megcsúszott, a benne utazó 18 ember és két járókelő életét vesztette.","shortLead":"Egy esküvői vendégeket szállító limuzin megcsúszott, a benne utazó 18 ember és két járókelő életét vesztette.","id":"20181008_amerikai_autobaleset_limuzin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0103d86a-42ad-4cec-b6b4-f7d9baa3fdc7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181008_amerikai_autobaleset_limuzin","timestamp":"2018. október. 08. 05:30","title":"Szörnyű tragédia: 20 ember meghalt, amikor egy esküvői vendégeket szállító limuzin karambolozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a08ea55-c418-438b-9f9d-9dfc40d570d2","c_author":"Keresztes Imre","category":"cegauto","description":"Nemcsak megvalósítható, de nyereséges is lehet az átállás az elektromos fuvarozásra – állítják friss tanulmányok. Az akkumulátoros járgányok mellett az üzemanyagcellás hajtólánc is szerepet kaphat.","shortLead":"Nemcsak megvalósítható, de nyereséges is lehet az átállás az elektromos fuvarozásra – állítják friss tanulmányok...","id":"201840__elektromos_teherautok__attores__cellatars__kamionos_hajtas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a08ea55-c418-438b-9f9d-9dfc40d570d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ee477cc-3b84-4d89-90f5-480720c07674","keywords":null,"link":"/cegauto/201840__elektromos_teherautok__attores__cellatars__kamionos_hajtas","timestamp":"2018. október. 06. 15:30","title":"Sokkal hamarabb eljöhet az elektromos teherautók kora, mint gondolnánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Félmillióval többen kapnak idén nyugdíjprémiumot; az új budapesti városrészt építő török milliárdos ült Orbán mellett a Vidi Európa Liga-meccsén; akár életük végéig mentességet kaphatnak a nagycsaládos nők az szja-fizetés alól. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Félmillióval többen kapnak idén nyugdíjprémiumot; az új budapesti városrészt építő török milliárdos ült Orbán mellett...","id":"20181007_Es_akkor_nyugdijas_lakas_eu_alberlet_orvos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=497d292b-74c1-44c1-8422-4002277c62bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18e09832-f22f-4baf-bae7-634d88a6452d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181007_Es_akkor_nyugdijas_lakas_eu_alberlet_orvos","timestamp":"2018. október. 07. 07:00","title":"És akkor kiderült, mi tenné boldoggá a magyar nyugdíjasokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]