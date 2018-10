Novák Katalin család- és ifjúságügyi államtitkár családjáról is készült egy 7 perces videó a kormány által a családokat népszerűsítő oldalon. A csalad.hu-n főleg hírességek családjáról készültek eddig videók, de most magáról az államtitkárról is, amelyben Novák bemutatja a férjét és három gyerekét is.

A videóban azt mondják, hogy sokat járnak közösen kirándulni és kempingezni, Novák Katalin pedig utál boltba járni, ezért a férje végzi el az összes ilyen feladatot, ő intézi a bevásárlást és veszi a gyerekeknek a ruhákat is.

A szpotban megszólal az államtitkár férje, Veres István is, aki elmondja, hogy a felesége munkája komoly időbeli és szellemi elfoglaltság, ezért ha ő nem segítene a házimunkában, akkor Novák nem tudna így dolgozni. Veres - aki Novák szerint szigorú és következetes - azt is belemondja a kamerába, hogy Novák Katalin "nagyon jó anya".

Az államtitkár azt meséli, hogy a három gyereke három különböző egyéniség, és jó dolog rácsodálkozni erre, majd közli, hogy úgy érzi, hogy kerek az élete, bár azért náluk is vannak nehézségek.

A valamivel több mint 7 perces videónak közel a fele azonban nem is az államtitkár családjáról szól, mert meg sem jelennek benne. A videó második részében Novák Katalin ugyanis vidékre utazik egy gördeszka- és görkorcsolyapark átadására, út közben pedig a női táska és az államtitkári munka rejtelmeiről beszél, majd kifejti, hogy mennyire fontos neki saját posztja, amely azonban nem is klasszikus kormányzati feladat:

"Sikerül érdemben tennünk azért, hogy a családbarát gondolkodásmód meg tudjon maradni Magyarországon. Nem is azt mondom, hogy kialakuljon, hanem hogy ne erodáljon. Ez nem egy klasszikusan kormányzati feladat, nem szokott ilyen lenni, nem foglalkoztak ezzel korábban ennyire, mi pedig ebbe beleálltunk, és ez nekem valóban szívügyem."

A videó végén Novák azt fejtegeti, hogy csak azt sajnálja, hogy nincs több gyerekük, mert ő még nagyobb családot akart volna, mert "ennél értelmesebb dolog nincs a világon".