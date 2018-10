Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91644d77-0914-400e-8705-7fdd9614eaf0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Elon Musk űrcége, a SpaceX ezúttal egy argentin műholdat juttatott célba a Los Angelestől északra fekvő Vandenberg légitámaszpontról. A küldetés nemcsak sikeres volt, de minden eddiginél látványosabb is.","shortLead":"Elon Musk űrcége, a SpaceX ezúttal egy argentin műholdat juttatott célba a Los Angelestől északra fekvő Vandenberg...","id":"20181008_space_x_falcon_9_hordozoraketa_kiloves_fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91644d77-0914-400e-8705-7fdd9614eaf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"276271a3-4e8a-4be3-b646-73bf7f3e7caa","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_space_x_falcon_9_hordozoraketa_kiloves_fotok","timestamp":"2018. október. 08. 20:43","title":"Fotók: Az eddigi leglátványosabb rakétakilövését hozta össze a SpaceX","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ca21360-60d5-4da9-bce3-7fa47ccc6a42","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elektronikus fizetéssel foglalkozó Klarnában szerzett részesedést. ","shortLead":"Az elektronikus fizetéssel foglalkozó Klarnában szerzett részesedést. ","id":"20181008_Bevasarolta_magat_a_HM_a_fintech_iparba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4ca21360-60d5-4da9-bce3-7fa47ccc6a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1080a14-9f76-4921-9cb5-7fff47a226e8","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Bevasarolta_magat_a_HM_a_fintech_iparba","timestamp":"2018. október. 08. 12:18","title":"Bevásárolta magát a H&M a fintech iparba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be5c7032-8806-46c6-8c57-3ba5687461f5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kecskeméti gyárban még nem égető a munkaerőhiány, de már nem jelentkeznek százan egy-egy meghirdetett állásra.","shortLead":"A kecskeméti gyárban még nem égető a munkaerőhiány, de már nem jelentkeznek százan egy-egy meghirdetett állásra.","id":"20181008_Nagyitoval_keresi_a_mernokoket_a_Mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=be5c7032-8806-46c6-8c57-3ba5687461f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb6577e3-7b7e-41f3-8a84-639de752eeac","keywords":null,"link":"/kkv/20181008_Nagyitoval_keresi_a_mernokoket_a_Mercedes","timestamp":"2018. október. 08. 09:38","title":"Nem tolonganak a mérnökök a Mercedesnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az egykor virágzó, ma szegregátumként működő bányatelepen, a Bagoly-lyukon nem kézenfekvő módon számolnák fel a szegénységet.","shortLead":"Az egykor virágzó, ma szegregátumként működő bányatelepen, a Bagoly-lyukon nem kézenfekvő módon számolnák fel...","id":"20181008_Furdoszobak_helyett_valami_egeszen_mast_adott_a_banyatelepieknek_a_melyszegenysegben_felnott_epitesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ede63cef-667d-41f8-b096-1d4063c8dcdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ced53448-f0ed-49c2-af66-ad8a743a08ab","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181008_Furdoszobak_helyett_valami_egeszen_mast_adott_a_banyatelepieknek_a_melyszegenysegben_felnott_epitesz","timestamp":"2018. október. 08. 12:16","title":"Fürdőszobák helyett valami egészen mást adott a bányatelepieknek a mélyszegénységben felnőtt építész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"2 ezer megkérdezett brit szerint a bajor gyártó autóival közlekedőket inkább jobb messzire elkerülni.","shortLead":"2 ezer megkérdezett brit szerint a bajor gyártó autóival közlekedőket inkább jobb messzire elkerülni.","id":"20181009_a_bmw_soforok_a_legrosszabbak_on_egyetert_ezzel_ford_transit_taxi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62b99f5d-1692-4386-b97d-3480a1e0dd0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2a3a126-fc33-4879-be95-a34820158a75","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_a_bmw_soforok_a_legrosszabbak_on_egyetert_ezzel_ford_transit_taxi","timestamp":"2018. október. 09. 08:21","title":"A BMW-sofőrök a legrosszabbak, ön egyetért ezzel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Magyar Kézilabda Szövetség olyan kapitányt keres, aki higgadt, elemző munkával kihozza a férfiválogatottból, ami racionálisan benne van.","shortLead":"A Magyar Kézilabda Szövetség olyan kapitányt keres, aki higgadt, elemző munkával kihozza a férfiválogatottból, ami...","id":"20181008_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_szovetsegi_kapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9a719da5-54a9-449b-adce-a3463cd62513&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b5e746c-afc7-4ec2-9e51-ef5b8d690dce","keywords":null,"link":"/sport/20181008_magyar_kezilabda_szovetseg_ljubomir_vranjes_szovetsegi_kapitany","timestamp":"2018. október. 08. 18:27","title":"A kéziszövetség már tudja, milyen kapitányt szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A first lady Egyiptomban járt, és azt mondta, mindig őszintén megmondja a véleményét az elnöknek, és jó tanácsokkal is ellátja. ","shortLead":"A first lady Egyiptomban járt, és azt mondta, mindig őszintén megmondja a véleményét az elnöknek, és jó tanácsokkal is...","id":"20181008_Melania_Trump_Nem_mindenben_ertek_egyet_a_ferjemmel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d7637c1c-65da-45f6-b511-07ab5e70d3e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee817e7d-72e5-4857-aef4-b7485fbb359f","keywords":null,"link":"/vilag/20181008_Melania_Trump_Nem_mindenben_ertek_egyet_a_ferjemmel","timestamp":"2018. október. 08. 14:59","title":"Melania Trump: Nem mindenben értek egyet a férjemmel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90b9727a-46da-4548-abfd-fcaf625e1c4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felszállás után azonnal vissza kellett fordulnia az IranAir menetrend szerinti járatának.","shortLead":"A felszállás után azonnal vissza kellett fordulnia az IranAir menetrend szerinti járatának.","id":"20181007_iranair_airbus_a320_kigyulladt_hajtomu_video_siraz_maszkat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=90b9727a-46da-4548-abfd-fcaf625e1c4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e49e68-9fec-405f-8e0a-ce36a871c7ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20181007_iranair_airbus_a320_kigyulladt_hajtomu_video_siraz_maszkat","timestamp":"2018. október. 07. 11:03","title":"Éppen videózták az utasok, ahogy felszáll a repülő, amikor kigyulladt a hajtómű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]