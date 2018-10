Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cccd7fc-8865-4355-a551-8c36ea18abeb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett iskolánál, így pedig nem engedélyezik még egy zebra felfestését sem. Ezért a diákoknak az egyre korábbi sötétedésben gyalogátkelő nélkül kell átkelniük a forgalmas úton, ami az aggódó szülők szerint életveszélyes. A biztonságos megoldáshoz ugyanis több hatóság többféle engedélye kellene, ezért legutóbb is négy évbe telt, mire összehoztak egy zebrát.","shortLead":"Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett...","id":"20181008_zebra_kozvilagitas_pilisborosjeno_iskola_kozlekedes_kozoktatas_lampa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4cccd7fc-8865-4355-a551-8c36ea18abeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2824e5-a59e-4e7f-98c1-a3f870b3c7c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_zebra_kozvilagitas_pilisborosjeno_iskola_kozlekedes_kozoktatas_lampa","timestamp":"2018. október. 08. 15:00","title":"\"És ha megint 4 évig készül a zebra?\" – sötétben botorkálnak a pilisborosjenői gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A panaszosok az Európai Bizottságot perelték. ","shortLead":"A panaszosok az Európai Bizottságot perelték. ","id":"20181009_Most_a_devizahitelesek_ellen_dontott_az_Europai_Birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84a45e0-e7af-466e-b0de-df2daf84f224","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Most_a_devizahitelesek_ellen_dontott_az_Europai_Birosag","timestamp":"2018. október. 09. 16:12","title":"Most a devizahitelesek ellen döntött az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ee835f-6fcb-47b1-b72f-50b4604d0667","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az androidos mobilokra elérhető Intra alkalmazás megnehezíti az átverős weboldalakkal dolgozó csalók dolgát azáltal, hogy észleli a trükkös átirányításokat. De azt is lehetővé teszi, hogy az olyan weboldalakat is elérjük, melyet a munkahely vagy az iskola rendszergazdája, netán egy kormányzat letiltott.","shortLead":"Az androidos mobilokra elérhető Intra alkalmazás megnehezíti az átverős weboldalakkal dolgozó csalók dolgát azáltal...","id":"20181008_internet_cenzura_alphabet_jigsaw_dns_tartomanynevrendszer_ip_cim","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d7ee835f-6fcb-47b1-b72f-50b4604d0667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd4d297-22ba-4b22-9095-b3dd718e4a10","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_internet_cenzura_alphabet_jigsaw_dns_tartomanynevrendszer_ip_cim","timestamp":"2018. október. 08. 13:03","title":"Telepítse ezt a telefonjára, utána bármit megnézhet a neten, hiába van letiltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5471ad-59f7-403e-8978-1c0a0132b64c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volnert pénteken zárta ki a Jobbik-frakció, a párt alelnöke ellen etikai vizsgálat is indult.","shortLead":"Volnert pénteken zárta ki a Jobbik-frakció, a párt alelnöke ellen etikai vizsgálat is indult.","id":"20181008_Felfuggesztettek_Volner_Janos_parttagsagat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e5471ad-59f7-403e-8978-1c0a0132b64c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b597b9-b5df-4ca1-b907-2a7bac66a81c","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Felfuggesztettek_Volner_Janos_parttagsagat","timestamp":"2018. október. 08. 19:38","title":"Felfüggesztették Volner János párttagságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e40f15f-1430-4cb8-bdff-b8703f6ad61e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az olasz média által az elmúlt napokban sokat kritizálta a Ferrari négyszeres vb-győztes német versenyzőjét, angol riválisa a védelmére kelt.","shortLead":"Az olasz média által az elmúlt napokban sokat kritizálta a Ferrari négyszeres vb-győztes német versenyzőjét, angol...","id":"20181009_lewis_hamilton_sebastian_vettel_f1_kritika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e40f15f-1430-4cb8-bdff-b8703f6ad61e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b319025-e435-4618-8951-47105d87a5f9","keywords":null,"link":"/sport/20181009_lewis_hamilton_sebastian_vettel_f1_kritika","timestamp":"2018. október. 09. 16:21","title":"Hamilton megvédte Vettelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16d0b0bc-b64a-4c6d-9f19-3c0b737b9b8a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Szerintük a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása került veszélybe.","shortLead":"Szerintük a Petőfi Irodalmi Múzeum intézményi és szellemi integritása került veszélybe.","id":"20181009_A_Szepirok_Tarsasaga_levelben_aggodik_Prohle_Gergely_menesztese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=16d0b0bc-b64a-4c6d-9f19-3c0b737b9b8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1e6e83c-5c80-47c7-b694-79250d089dae","keywords":null,"link":"/kultura/20181009_A_Szepirok_Tarsasaga_levelben_aggodik_Prohle_Gergely_menesztese_miatt","timestamp":"2018. október. 09. 09:49","title":"A Szépírók Társasága levélben aggódik Prőhle Gergely menesztése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De nem mindegyik jogosult a támogatásra. ","shortLead":"De nem mindegyik jogosult a támogatásra. ","id":"20181008_642_milliot_ad_a_kormany_a_korhazaknak_aramszamlakra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a2b29e3e-0505-4087-9166-f38dce5dbeb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75e9ae25-c8bd-41a9-9c6b-00f13166ceda","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_642_milliot_ad_a_kormany_a_korhazaknak_aramszamlakra","timestamp":"2018. október. 08. 21:55","title":"642 milliót ad a kormány a kórházaknak áramszámlákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00de40b4-8055-4f74-9dd9-4d3a1b202556","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hétfő délelőtti demonstráción átadták a Népszabadság-díjat is. És ugyanitt derült ki az is, hogy idén is lesz népszabis Fedél Nélkül. ","shortLead":"A hétfő délelőtti demonstráción átadták a Népszabadság-díjat is. És ugyanitt derült ki az is, hogy idén is lesz...","id":"20181008_Ma_ket_eve_zartak_be_a_Nepszabadsagot_tuntettek_az_egykori_dolgozok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00de40b4-8055-4f74-9dd9-4d3a1b202556&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ff1e7e3-e1f6-48a2-b5f8-30b9444e0bd7","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Ma_ket_eve_zartak_be_a_Nepszabadsagot_tuntettek_az_egykori_dolgozok","timestamp":"2018. október. 08. 19:01","title":"Ma két éve zárták be a Népszabadságot, tüntettek az egykori dolgozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]