Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9334c58c-448e-4c1c-9649-734cd1499c61","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem unatkoznak most a Vígszínház szervezői.\r

","shortLead":"Nem unatkoznak most a Vígszínház szervezői.\r

","id":"20181010_Ujra_kigyozo_sorok_szinhazjegyert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9334c58c-448e-4c1c-9649-734cd1499c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f6fef8c-2f3a-4175-882e-c665420eaaa2","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Ujra_kigyozo_sorok_szinhazjegyert","timestamp":"2018. október. 10. 11:58","title":"Még hogy nincs kultúrharc: emberek küzdenek a körúton színházjegyekért ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4253e20-5af1-4305-b808-9cec58ed7db3","c_author":"MABISZ","category":"brandcontent","description":"Valamilyen hosszú távú megtakarítás hiányában jobb, ha elfelejtjük a kényelmes nyugdíjas éveket.","shortLead":"Valamilyen hosszú távú megtakarítás hiányában jobb, ha elfelejtjük a kényelmes nyugdíjas éveket.","id":"20181004_Egyre_inkabb_csak_magunkra_szamithatunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4253e20-5af1-4305-b808-9cec58ed7db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1adc1ad7-7998-492d-a183-54d84aebae7f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181004_Egyre_inkabb_csak_magunkra_szamithatunk","timestamp":"2018. október. 10. 07:30","title":"Egyre inkább csak magunkra számíthatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől nagy változásokra lehet számítani a benzinkutatok, EU-s irányelv írja elő az egységes üzemanyag-jelölő címkék bevezetését. De megmaradnak a benzinkutakon az üzemanyagok megszokott helyi jelölései is.","shortLead":"Péntektől nagy változásokra lehet számítani a benzinkutatok, EU-s irányelv írja elő az egységes üzemanyag-jelölő címkék...","id":"20181011_Jonnek_az_uj_uzemanyagjelolesek_de_maradnak_a_regiek_is","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce1a8390-b837-4e2f-acee-038c996aebef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6fe940e-b1f5-4b3b-b85c-6169ef7bff93","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Jonnek_az_uj_uzemanyagjelolesek_de_maradnak_a_regiek_is","timestamp":"2018. október. 11. 15:57","title":"Jönnek az új üzemanyag-jelölések, de maradnak a régiek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a473996f-52ff-46d1-84c6-b0f4022e4202","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181010_Cicas_klippet_igert_a_Belga_de_csak_felig_teljesitette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a473996f-52ff-46d1-84c6-b0f4022e4202&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b8a2e8e-29e0-40cf-8679-749f32385657","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_Cicas_klippet_igert_a_Belga_de_csak_felig_teljesitette","timestamp":"2018. október. 10. 10:47","title":"Cicás klipet ígért a Belga, de csak félig teljesítette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74921307-532f-43f3-9a57-27cc7e6df535","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vicces hóbortja van Andri Ragettli svájci freestyle síelőnek: parkour-edzőteremnek rendez be egy egész tornatermet, amelyen aztán akrobatikus mutatványokkal ugrál végig. Harmadik ilyen videóján félig juvés, félig realos Ronaldo-mezben nyomja.","shortLead":"Vicces hóbortja van Andri Ragettli svájci freestyle síelőnek: parkour-edzőteremnek rendez be egy egész tornatermet...","id":"20181011_Andri_Ragettli_sielo_parkour","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=74921307-532f-43f3-9a57-27cc7e6df535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a7764b3-3113-47e9-8aa3-a71ed92b92f3","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Andri_Ragettli_sielo_parkour","timestamp":"2018. október. 11. 12:01","title":"Videó: Folytatja őrült látványos edzéseit a svájci Andri Ragettli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03fb43ce-1f0c-4ec1-9bb8-2a2c7168e4b9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Barcza György a Portfoliónak beszélt a részletekről.","shortLead":"Barcza György a Portfoliónak beszélt a részletekről.","id":"20181011_AKKvezer_megvan_a_megoldas_ha_nem_jon_penz_Brusszelbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03fb43ce-1f0c-4ec1-9bb8-2a2c7168e4b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52bc9ade-c4eb-452d-98dc-1051de4e9b25","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_AKKvezer_megvan_a_megoldas_ha_nem_jon_penz_Brusszelbol","timestamp":"2018. október. 11. 15:09","title":"ÁKK-vezér: Megvan a megoldás, ha nem jön pénz Brüsszelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azért reménykednek, hogy egyre többen kérik átutalással.","shortLead":"Azért reménykednek, hogy egyre többen kérik átutalással.","id":"20181010_Cafolja_a_kormany_hogy_nem_lehet_postazni_a_nyugdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6995bc81-356a-4992-97c7-84aa2456a9cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d8d1f9-83f7-4515-a1e9-1c86ff544357","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_Cafolja_a_kormany_hogy_nem_lehet_postazni_a_nyugdijat","timestamp":"2018. október. 10. 10:22","title":"Cáfolja a kormány, hogy nem lehet postázni a nyugdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhoz közeli, botrányokkal tarkított Veritas Intézet venné át az 1990 utáni kormánydokumentumokat, írja az e heti HVG, a szakmaiatlan lépés mögött többen politikai szándékokat sejtenek.","shortLead":"A kormányhoz közeli, botrányokkal tarkított Veritas Intézet venné át az 1990 utáni kormánydokumentumokat, írja az e...","id":"20181010_Politikailag_megbizhato_kezekbe_kerulnek_a_kormanyiratok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e4e48-88ee-475d-9fc9-af07a6723fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Politikailag_megbizhato_kezekbe_kerulnek_a_kormanyiratok","timestamp":"2018. október. 10. 12:24","title":"Politikailag megbízható kezekbe kerülnek a kormányiratok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]